Спикер калужского парламента Геннадий Новосельцев предложил личную помощь бывшим малолетним узникам фашизма

Председателя Калужского регионального отделения Российского Союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Валентину Филатову знают в нашем регионе многие. Она активный участник патриотических мероприятий, встреч со школьниками, ветеранами.

Во вторник, 28 февраля, она вместе с Николаем Востровым пришла на приём к председателю Законодательного собрания Геннадию Новосельцеву.

- В нашей организации состоит 3637 человек, каждого стараемся держать в центре внимания. Вместе организуем мероприятия, готовим встречи с молодежью, поздравляем всех с праздниками. Первички у нас есть в каждом районе, - поделилась Валентина Филатова. – Стараемся выезжать к памятным местам, сейчас готовимся к проведению Международного Дня освобождения узников фашизма. Но не всегда нам хватает средств на эти цели. Иногда нужен транспорт. Решилась обратиться к Вам за помощью, - рассказала Валентина Николаевна.

Председатель заверил, что необходимая помощь будет оказана и дал номер личного мобильного телефона, чтобы в случае возникновения проблемных вопросов, ветераны могли обратиться к нему напрямую.

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