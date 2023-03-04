Калужские эксперты рассказали, как изменится система высшего образования после послания президента

В понедельник, 27 февраля, помощник президента РФ Андрей ФУРСЕНКО заявил, что дипломы бакалавра выпускников российских вузов будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании.

Это стало одним из первых значимых решений после послания президента Федеральному собранию, где говорилось и о необходимости реформы системы высшего образования.

— В высшей школе необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий, – сказал Владимир Путин. – Предлагаю: первое – вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от четырёх до шести лет.

Второе – если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре.

Третье – в отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой – готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. Переход на новую систему должен быть плавным, - сказал президент.

Мы поинтересовались у калужского экспертного сообщества, каких еще изменений нам ожидать после заявлений главы государства?

Распределение

Заслуженный учитель России, почетный работник среднего профессионального образования, кандидат педагогических наук Сергей ФАДЕЕВ:

— Мне радостно было слышать от президента, что наше образование наконец-то встанет на ноги. Ошибочно было полагать, что европейское «достижение» в системе высшего образования пойдет нам во благо.

Сократить образование и назвать это неоконченное высшее бакалавриатом – это смешно, а полное высшее образование назвать магистратурой – еще смешнее.

Один лишь Виктор Садовничий (советский и российский математик, ректор МГУ – прим. ред.) ранее говорил и твердо стоял на своем, что ЕГЭ и разбитие на магистров и бакалавров – ненужное дело, чуждое нам. Нам нужно жить своим умом, делать все в интересах русской нации, нашего народа.

Президент сказал, надо вспомнить все хорошее, а для высшего образования таковым являлось и распределение. Сейчас экономика вкладывает деньги в высшее образование, дает людям возможность учиться, но отдачи нет. При советской действительности отдача была: три года специалисты работали по распределению в сельском районе, ездили на заводы, предприятия, на Дальний Восток и Сахалин – везде, где был нужен молодой специалист.

Следующее. Я рад, что такие два слова как бакалавриат и магистратура уйдут из нашего лексикона. Мы вернемся к русскому национальному образованию.

Не менее важна связь между институтами и трудовыми коллективами. Между вузами и заводами Калуги, например, Бауманским и Турбинкой, существовало сотрудничество, оказывалась шефская помощь студентам. Они проходили практику на заводах, где получали заводскую стипендию к той, что у них была.

Считаю, что необходимо сохранить аспирантуру, ординатуру, включить шефство и распределение – воссоздать то лучшее, что было в советском высшем образовании.

Если все замечания президента будут учтены, то российское образование снова станет эталонным.

Синтез лучших практик

Кандидат экономических наук, заместитель директора Калужского филиала РАНХиГС по научной работе, заведующий кафедрой делового администрирования и рыночной аналитики Дмитрий ТЮТИН:

— Я думаю, что главный тезис, который мы должны были услышать в данной части послания президента – это взвешенный подход, предполагающий анализ прошлого и синтез лучших практик. По моему субъективному ощущению, преимущества советской высшей школы многие ассоциируют исключительно с 5-летним сроком обучения, который и обеспечивал высокие образовательные результаты.

Да, для того этапа развития общества пятилетний образовательный цикл был нормой для формирования базовых компетенций специалистов.

Сегодня сложилась иная модель получения информации, профессиональных знаний. С учетом современного состояния информационной среды, способов получения информации, образовательный цикл объективно сократился.

Мы живем в условиях стремительной амортизации знаний и большого числа источников ее получения. Информация, полученная на первом курсе, устаревает к завершению процесса обучения студента.

В этой связи меняются задачи высшей школы: необходимо научить человека учиться как в вузе, так и на протяжении всей жизни.

Тогда принципиальным является вопрос не о сроках обучения, а понимание того, чему студент будет обучаться.

По моим наблюдениям, современный молодой человек очень прагматичен, в хорошем смысле. Он готов учиться лишь с четким представлением будущих результатов этого обучения для себя, но здесь есть серьезное ограничение.

На первом курсе студент редко представляет свое профессиональное будущее, это понимание приходит с первым профессиональным опытом, на более поздних курсах обучения.

В этой связи сложившаяся модель «4+2» – бакалавриат плюс магистратура, позволяет подстраивать собственную образовательную траекторию под задачи профессионального развития. Думаю, что такая модель имеет свои преимущества и спешить отказываться от нее не следует.

С другой стороны, есть сферы профессиональной деятельности, в которых необходим процесс более длительного вызревания специалиста, а поиски и искания будут негативно сказываться на образовательных результатах. Примерами таких специалистов являются врачебные, инженерные кадры.

Думаю, что поступательное развитие с опорой на новый и советский опыт обеспечит создание современного формата, удовлетворяющего потребности экономики в специалистах, а также возможности профессионального развития этих специалистов.

Принципиален в данном случае вопрос не о сроках перехода, а о взвешенности самого процесса изменений.

Официально

Помощник министра образования региона Михаил МОРОЗОВ:

— Стратегия перехода уже разрабатывается, но начался он раньше. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков еще в мае 2022 года объявил об отказе от Болонской системы образования. Наша страна присоединилась к ней в сентябре 2003 года.

Система предусматривает бакалавриат (диплом выдается после четырех лет обучения) и другой вариант – магистратура (отдельный диплом еще через два года). Также Болонская система предполагала универсальное сотрудничество вузов по всему миру, признание дипломов российских вузов на Западе.

Сейчас можно констатировать, что полноценный переход на Болонскую систему в России так и не произошел. Международное сотрудничество и признание дипломов касалось только наиболее крупных вузов, которые были вовлечены в общемировые процессы и до присоединения к Болонской системе.

Кроме того, продолжается дискуссия об уместности схемы «бакалавриат-магистратура» для педагогических, медицинских, военных, творческих специальностей. При этом глава государства подчеркнул постепенный переход от западной системы.

Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и создание возможностей для реализации талантов каждого студента.

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