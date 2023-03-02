В Калуге предпринимателей в спешке выселяют из торгового центра

Недавно на официальной странице городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА появился комментарий от калужанина Романа ПЛАТОНОВА:

«Торговый центр «Новый дом» расторгает договор аренды с предпринимателями. Арендодатели Калуги, узнав о закрытии ТЦ, массово отказывают в арендных каникулах, планка цен аренды явно выше, свободных площадей в городе мало.

Есть ли варианты постройки нового такого ТЦ, куда можно было бы всем переехать, как это было с продуктовым рынком, который также был ликвидирован?»

Мы встретились с автором комментария, основателем салона интерьерных материалов, и узнали о ситуации с известным в городе торговым центром стройматериалов и мебели.

Договор расторгается

— В этом центре мой салон работает третий год, сначала была площадь поменьше, потом расширился, – рассказывает Роман Платонов. – В этом году снова планировал расширение.

Но 9 февраля нам всем прислали письмо с уведомлением, что договор с нами расторгается и до 9 апреля необходимо освободить площадку. Помещение, насколько мы знаем, перешло в собственность города.

— Кто-то от представителей городских властей сопровождает предпринимателей, интересуются, все ли смогли найти другую площадку?

— Нет, сопровождения нет, никаких контактных данных нам тоже не оставляли. Поэтому я и обратился к городу, чтобы они пошли навстречу.

Найти новое помещение оказалось непросто. На Грабцевское шоссе, например, просто не запускают с моей категорией товаров. Мебель пустят, а нам отвечают: «Нет, площадь не для вас».

Ввиду того, что большое количество людей сейчас ищет себе помещение, на рынке появился повышенный спрос, – продолжает Роман. – Некоторые отказывают в арендных каникулах, то есть: «Берите помещение, заключаем договор, но платите сразу». До этой ситуации были арендные каникулы, которые в финансовом плане позволяли плавно войти в новое место.

Понятно, что никто не обязан никому давать помещение: вот, забрали – вот, получите, – говорит в заключение калужанин. – Просто расстраивает тот момент, что арендодатели решили воспользоваться ситуацией.

Деньги в никуда

— В «Новом доме» мы находимся три с половиной года, у нас можно купить мебель на заказ, – рассказывает представительница другой торговой точки этого ТЦ, пожелавшая сохранить анонимность. – Рядом, где стоит моя коллега, тоже наше помещение: взяли второй отдел, делали ремонт около года, вкладывались, так и не открыли в итоге.

Не только мы оказались в такой ситуации, конечно. Вот, отдел с плиткой – ребята месяц назад открылись, отдел обоев – буквально неделю работают.

Лично мы не раскрученный известный бренд, нас скорее запоминали по месту, где мы расположены, – говорит предпринимательница. – До сих пор не знаем, куда поедем. Ищем и не находим ничего, что бы соответствовало нашей специфике.

Знаете, смешно было читать в одном сми-канале, что город нам предоставит места. Ага, бегут они, спешат нам предоставить что-то, – иронизирует женщина.

— В последнее время некоторые отделы в ТЦ расширялись, в том числе и мы, – присоединяется к разговору коллега моей собеседницы. – Люди вкладывались, но никто их не предупреждал о перспективах. Я не смогу снять со стен и забрать с собой штукатурку, обои. Деньги просто ушли в никуда.

Мы делали ремонт, покупали сантехнику, мебель на заказ, в течение года под миллион потратили.

Калужанки рассказали, что смогут сообщить о переезде своей точки только тем клиентам, для которых уже создавали дизайн-проект. Их контакты остались в базе.

Сейчас продолжаем встречать покупателей, но строители уже пришли, работают перфораторами на складах! – продолжает предприниматель. - На днях мне нужно было отдать товар клиентке, но на пути к моему складу стояли строительные леса, мужчины разбирали вентиляционные трубы. Тележка не проходила там, мы не могли вывезти свой товар.

Мои ребята таскали вручную шкаф и двери поэтапно на руках, но это никого не волновало. Я считаю, что со стороны города — это некрасиво. Мы даже не можем в нормальных условиях доработать свой срок!

Вид на первый этаж торгового центра. Покупатели перемещаются по длинным проходам между множеством торговых точек. Ходить и выбирать можно полдня.

Образовательный проект

В городской управе Калуги нам ответили, что вопросы касаемо судьбы ТЦ не в их компетенции, нам стоит обратиться в министерство образования Калужской области.

— В здании разместится Федеральный технопарк среднего профессионального образования, он создается совместно с Минпросвещения России, – рассказал нам помощник министра образования региона Михаил МОРОЗОВ. – Это будет Всероссийский центр повышения квалификации преподавателей системы среднего профессионального образования со всей страны. В нем смогут проходить обучение и калужские студенты, а школьники смогут посещать профориентационные занятия.

Цель – дать возможности для профессионального роста каждому преподавателю в России, продемонстрировать студентам актуальные тенденции среднего профессионального образования. Проект создается на средства федерального и регионального бюджетов.

Территория технопарка примерно 27 000 квадратных метров, 30 мастерских, ежегодно обучаться смогут 4500 специалистов и до 3000 студентов, - уточняет Михаил Сергеевич.

Сотрудники дорабатывают последние недели.

Нередкими стали вывески: "Распродажа". Товар проще продать подешевле, чем нанимать дополнительный транспорт для переезда.

На втором этаже ТЦ привлекали внимание необычные комоды, в том числе обитые козьей шкурой. На них были поставлены декоративные деревянные уточки в забавных, не по размеру больших, деревянных башмаках.

С вещами на выход

Когда мы уже завершали подготовку этой статьи, с нами связался Роман Платонов.

— Мне поступил звонок, и определитель номера показал, что он от Управления экономики и имущественных отношений города Калуги, но на том конце провода представились «Новым домом», – рассказывает Платонов. – Сказали: «Вы можете находиться в ТЦ по договору до 9 апреля, но 15 марта мы запускаем людей и начинаем все работы по ремонту». Причем в ТЦ уже сейчас идет демонтаж потолков, в таких условиях реализуем товар.

Городские власти попросили предпринимателей не засиживаться. Правда, не от своего имени.

В заключение

В важности такого проекта, как технопарк образования, сомневаться не приходится. Однако то, в какой ситуации оказались предприниматели, не может не вызывать вопросов.

По разным оценкам, в ТЦ работают несколько десятков предпринимателей, около 30-50, и большое количество наемных работников. Важно было просчитать последствия лишения торговых площадей для стольких людей, однако это почему-то не было сделано.

Надеемся, что наши власти все-таки найдут рычаги воздействия на арендодателей Калуги и убедят их умерить свои аппетиты, а помощь чиновников в поиске новых мест для бизнеса и вовсе была бы неоценима.

Не это ли будет лучшим примером поддержки властью предпринимательства?

Мнение специалиста

— Про ситуацию в «Новом Доме» знаю из СМИ и информации от собственника, – комментирует президент Торгово-промышленной палаты Калужской области Виолетта КОМИССАРОВА. – Предприниматели–арендаторы пока ко мне не обращались. Чтобы понять, чем им можно помочь, нужно увидеть сформированный запрос от них с описанием, что, где, и по какой цене их интересует.

Тогда мы сможем организовать встречу с собственниками объектов, которые захотят предложить свои площади. Есть разные инструменты решения, но важно понимать, что это бизнес с бизнесом решают вопросы.

По поводу повышения арендной платы в других ТЦ – нужно анализировать, посмотреть с правовой точки зрения, возможно, проконсультироваться с антимонопольной службой. По опыту скажу, что здесь бывает проблема в открытости и правдивости данных.

Вообще, это яркий пример того, как строится взаимодействие между предпринимателями внутри территорий. Готовы ли все стороны взаимодействовать, поддержать друг друга, найти возможности для сотрудничества или жёстко конкурировать и не думать о компромиссах.



Это фото сделано 1 марта. В ТЦ уже разобрали потолки и начали снимать обшивку фасада здания. Некоторые предприниматели съехали. Сложно торговать, когда все вокруг разбирают. Напомним, по документам людям давался срок до 9 апреля.

UPD. После публикации статьи ситуацию прокомментировали в городской управе.

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