Масленица в Калуге: без столба и с дорогущим шашлыком, зато шумно и с огоньком

В воскресенье, 26 февраля, мы провожали зиму, встречали весну. На Масленицу на Театральной площади собралось полно народу.

Массовых новогодних праздников у нас в этом году не было, так что калужане соскучились по простому человеческому веселью и пришли на Театралку отвести душу, поесть блинов.

Здесь отовсюду гремела музыка, среди толпы ходили ряженые бабы-Масленицы, фотографировались с людьми. На центральной сцене три часа шёл концерт, выступали творческие коллективы города.

В левом проезде распевали частушки под гармошку, в правом на маленькой сцене калужан тоже поздравляли артисты. Повсюду шли конкурсы, работали интерактивные площадки, мастер-классы, было множество фотозон и разных развлекух.

Фотозоны были на каждом шагу.

В роли Масленицы очаровательная актриса драмтетара Екатерина Клеймёнова.

Самая колоритная Масленица на празднике, от желающих сфотографироваться с ней не было отбоя.

Весь правый проезд был заставлен куклами-Масленицами, которых в этом году калужане сделали 86 штук. В городском конкурсе «Сударыня Масленица», который проходит уже 16-й раз, получилось рекордное количество победителей: четыре третьих места, четыре вторых и три первых, а ещё множество специальных призов. Как сказала начальник управления культуры Яна Васина, самое сложное было «журить» эти работы.

Победителями стали ученики 3 «Б» класса гимназии №24 с куклой «Связь поколений», мастерица Диана Лопатко с почти трехметровой «Огнивушка» и Колюпановский кружок «Умелые ручки» с парой на качелях «Калужские заигрыши».

Кукла гимназии №24 «Связь поколений».

«Огнивушка» выделялась своим высоким ростом.

А это - колюпановская пара на качелях.

Среди конкурсов и веселья народ искал блины. И не нашёл. Их можно было поесть только на ярмарке на пешеходной части Театральной улицы. И то, только в двух палаточках по 100 рублей с маслом или вареньем, по 150 рублей – с джемом, с сыром и по 200 - с ветчиной и сыром или бужениной. Выбор небогатый, но за блинами выстроилась очередь.

Неменьшая очередь выстроилась за шашлыками, тут цены вообще были аховые. Видимо поэтому предприниматели даже ценник не поставили, чтоб людей не отпугнуть.

Порция шашлыка (один шампур – примерно 450-500 г) с горсткой лука и ложкой кетчупа обходилась в 1000 руб., а если к ней добавлялся шампур запечённой картошки (4-5 шт.) цена взлетала до 1400 руб.

Помимо этого, предлагались манты – по 200 руб. за 2 штуки, плов по 250 руб., хотдоги - 250 руб. Запить всё это дело можно было чаем из пакетиков за 50-100 руб., брусничным или облепиховым чаем за 200-300 руб., глинтвейном за 200-250 руб., кофе за 100-150 руб. или попробовать суздальскую медовуху за 200 руб.

Кстати, в архивах «Калужского перекрёстка» мы нашли заметку про Масленицу 2013 года, тогда цены были от 10 до 30 руб. за блин. Во такая инфляция!

А здесь местечко для посиделок.

Женщины носили блины на лопатах.

Мужчины пилили дрова.

Дети водили хороводы.

Сражались в масленичных поединках.

Отгремев три часа, праздник завершился сжиганием чучела. Народ заранее занимал места возле огороженной площадки, чтобы оказаться в первых рядах. Чучело вспыхнуло мгновенно, за пару минут от него ничего не осталось. С зимой попрощались!

А вот главный аттракцион - Потешный столб - в этом году отменили, как и фейерверк на Новый год, что странно, потому что все песни-пляски, конкурсы остались. Непонятно, чем столб помешал? А он - наша старая традиция. Как писал краевед Валерий Продувнов, впервые столб с призами установили на площади Ленина 23 февраля 1958 года, и так проводили зиму.

Кого только не встретишь на празднике!

Танцы в разгаре, присоединяйтесь!

Можно было примерить средневековый богатырский наряд. Нам рассказали, что шлем весит от 1,5 до 4,5 кг в зависимости от модели, кольчуга - 8,5 кг, а меч тренировочный - всего 1,5 кг.

Частушки под гармошку.

Масленицу облили специальной жидкостью для розжига. Горела отлично! Но зима пока не отступает, на этой неделе синоптики опять обещают метель.

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