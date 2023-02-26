В Калужской области на Масленицу сожгли «Четвертую стену»

В субботу, 25 февраля, по сложившейся традиции в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области отпраздновали самое яркое и интересное событие зимы – Масленицу.

В этом году огненный перформанс назывался – «Четвертая стена». В масленичный арт-объект авторы вложили глубокий смысл.

- «Четвертая стена» — понятие из мира искусства, символическая, незримая граница между вымыслом и реальностью, - пояснили организаторы. - Рушить четвертую стену — значит стирать эту грань. Но сейчас она превратилась в непреодолимую преграду, и усилий для ее разрушения требуется больше, чем когда-либо прежде.

Для возведения арт-объекта использовали деревянный строительный мусор.

Весь день на территории парка для гостей проводили всякие конкурсы и активности. За участие в них награждали местной валютой блинкоинами, которые можно было обменять на блины.

Главные архитектурные миниатюры прошлых перформансов превратили в развлекательные: сожжённый мост - в мост для обнимашек, Вавилонская башня - в горку для тюбингов, со стен маленькой Бастилии все желающие прыгали в стог сена.

Кульминационное событие – коллективное сожжение Масленицы, проходило на главной сцене.

По задумке авторов на фронтальной стене в арт-объекте «Четвертая стена» должно было прогореть круглого отверстия, чтобы получилась красивая демонстрация огромного просвета в центре.

Перед сожжением в стену водрузили сундук с бумажными записками. Каждый желающий написал свою «стену» и предал огню. Все, что не давало людям двигаться дальше, сгорело с четвертой стеной или они плохо старались.

Атмосферу праздника мы постарались передать в нашем фоторепортаже.

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