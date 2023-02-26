Коллекционер из Калужской области вместо Rolls-Royce собирает деревянные сани

Объявление гласило: «Выставка старинных саней в Тарусе продлена до конца масленичной недели 26 февраля по многочисленным просьбам гостей и жителей города!» Меня зацепила фраза - продлена, да еще и по просьбе... Что там такого может быть интересного, на что стоит взглянуть? «Надо бы съездить», - решила я про себя.

Десять утра пятницы, 24 февраля, самое время выдвигаться. Навигатор показывает, до Тарусы один час пятнадцать минут. Снег запорошил совсем некстати, но возвращаться уже поздно. Итак, в путь.

И без того узкую двухполосную дорогу быстро заметало, на первый взгляд, легким снегопадом. Чем дальше, тем становилось опаснее ехать, встречные машины проносились мимо слишком близко, на влажной и местами ледяной проезжей части автомобиль притормаживал с трудом. Я старалась не разгоняться, но каждой клеточкой чувствовала, что водители машин, плетущихся сзади, сильно нервничают и плохо держат дистанцию. Обогнать меня им удавалось не сразу. В голове крутились мысли: «Ну, куда меня черт понес в такую погоду, да еще в такую даль? Сидела бы дома под теплым пледом, с чашкой ароматного чая и смотрела телек или какое-нибудь кино».

Ага, и пропустила бы такую тусу! Народ съезжался на выставку из разных городов. Именно съезжался, потому что лица быстро менялись. Только схлынет толпа экскурсантов, как появляется новая. Здесь были москвичи, жители Чехова и Серпухова, конечно же, сами тарусяне, возможно, из других мест тоже кто-то приехал. Несмотря на погоду, люди брали с собой детей.

Гостей ждал горячий чай в самом настоящем самоваре и блины, которые приносили хлебосольные друзья организаторов и соседи. Экскурсовод рассказывала про экспонаты, а главный в городе слуга народа катал экскурсантов на санях по заснеженному берегу Оки.

Все экспонаты собрал коллекционер-любитель, урожденный тарусянин Алексей Калмыков. Этот 43-летний мужчина по совместительству глава города Тарусы и дважды лучший спасатель России. Его коллекция насчитывает порядка четырехсот саней, но это не точно. Также не известно, сколько человек помогает ему содержать и хранить раритеты.

- У меня огромная команда друзей-волонтеров, которые всем этим занимаются, всем этим увлечены и тратят практически все свое свободное время на наше общее хобби, - рассказал мне Алексей. – Я их никогда не считал, поэтому не скажу точно сколько человек мне помогают, как и сани никогда не пересчитывал. Каталога нет и заводить его не собираюсь.

Санки мужчина любит с детства. Маленьким мальчиком он на них объездил все семь холмов, на которых построен его родной город. Может быть, тогда-то и пришла в его светлую голову идея собрать коллекцию? Но на этот вопрос Алексей затрудняется ответить, уже не помнит когда и при каких обстоятельствах. Зато он точно знает, зачем это делает.

- Мы просто хотим сохранить ту культуру, которая у нас была, есть и будет. Многие сейчас пересели на машины и просто забывают о ней. Сани-то были раньше средством передвижения наших предков. Потихонечку вся эта культура уходит в небытие.

В эти новогодние праздники мы самостоятельно проводили мастер-классы, изготавливали здесь санки собственными руками из липы, как в добрые давние времена наши дедушки, возможно, вместе с бабушками, находясь дома возле печечки, плели саночки для своих детишек, - рассказал мне Алексей.

После нового года выставка располагалась на шести площадках. К моему приезду осталась только одна - в Соляном амбаре. Экспозиция начинается сразу при входе во дворе старинного хранилища, а продолжается в здании старого склада. В трех больших комнатах стоят наиболее ценные раритеты.

Курирует выставку москвичка Александра Яковлева. Девушка часто приезжает в Тарусу на дачу. Экскурсоводит она на правах волонтера. Экспонатами дорожит и строго следит за их сохранностью. Садиться в них никому не разрешает. Правда детям можно залезть и сфотографироваться в одних санях, которые Алексей специально для этого сделал в форме сказочной королевской кареты.

Первый вопрос, который слышат гости от Александры: «Как вы думаете, насколько давно люди пользуются санями?» На него посетители отвечают по-разному. Многие считают, что для саней нужен снег. И оказываются совершенно не правы.

Завалить мамонта, положить его на две жерди, перевязанные шкурой, обмотаться самому этой же шкурой, чтобы было удобнее тащить до пещеры, могли и самые древние люди. Волокуши - это и есть принцип эксплуатации саней.

Также девушка напомнила про древнеегипетские изображения, на которых бога Анубиса везут на санях быки, причем по песку.

Как оказалось, санкам даже снег не обязателен. Желателен, но не обязателен. Они хорошо ходят по песку, по мху, по траве, по болотистой почве, по грязи, по распутице.

Алексей собирает коллекцию по всей России. Здесь есть сани из разных городов и эпох. Девятнадцатый век, середина двадцатого, есть сани времен Советского Союза.

- У санок век недолог, если за ними не ухаживать, они гниют, - постоянно твердит экскурсовод.

Привезены экспонаты были из Дубны, Челябинска, Ясной Поляны, Архангельска, Санкт-Петербурга, Тамбова, Калининграда.

Сразу при входе в амбар на полу гостей встречают детские салазки, среди них много люлек, особенно, плетеных. А на стенах развешаны маленькие кукольные образцы.

У каждого экспоната своя история. Наверху, под самой крышей стояли санки из блокадного Ленинграда.

- Их бабушка отдала, - рассказывает Александра. – Будучи девочкой, она в 42 году в них воду, дрова возила и, благодаря им, в том числе, она и выжила. Эти санки женщина всю жизнь хранила уже в Санкт-Петербурге у себя где-то на антресолях. Недавно решила переехать, а расстаться с ними никак не могла, боялась, что соседи выкинут. Стала у людей спрашивать, куда их можно деть, слухи дошли до Алексея и он привез сюда этот раритет.

Под ними на стене висели нарты из Мурманска.

- Прекрасная история, - продолжает экскурсию Александра. – Собачка почти, как Хатико, тоже лайка, девять лет мальчика на них возила в школу. Ему до школы было несколько километров пешком, и родители хотели ему помочь, поэтому смастерили нарты и лайечку свою запрягали в них. Собака ждала мальчика из школы, потом обратно везла домой. Когда ребенок вырос, она «ушла на пенсию» и дожила до глубокой старости, аж до 18 лет.

Над входом висели металлические сани-коньки с рулем и тормозом. У них вместо полоз конек. Польская модель 1965 года видимо предназначалась для катания по льду, при нажатии на тормоз в лед вонзается лезвие.

В соседнем зале на стене висели санки, которые участвовали в Чемпионате Европы 1968 года для скелетона. Их Алексею подарил тот спортсмен, который на них и соревновался. Жаль, что Александра забыла его имя.

- Мужчинам можно попробовать их поднять, они тяжелые, чтобы с трассы не улететь, - обратила наше внимание на этот факт девушка. – А справа тоже спортивные санки, но уже более современная модель.

Под спортивными санями стояли сварные санки из Ивановской области. Во Вторую мировую на них из ангара в ангар возили снаряды на оружейном заводе. Из-за тяжести боеприпасов полозья прогнулись.

Но самый классный, по мнению экскурсовода, был третий зал, где поставили настоящие антикварные модели саней. Там и купеческие возки, и крестьянские дровни (грузовые санки), и поповские сани, и почтовые, а также похоронные, розвальни, и женские прогулочные санки.

Доставил их Алексей лично на своей «Ниве» с прицепом из Казани, Великого Новгорода, Ярославля, Иваново, Вятки, Архангельска, Твери, Переславль-Залесского, Каширы, Вологды, Чебоксаров.

При входе в зал в самом углу стояли дровни и Александра преподала посетителям урок литературы. Женщина вспомнила строчки из «Евгения Онегина» и песенки «В лесу родилась ёлочка»:

- Вы все знаете про них, потому что именно на них «Везет лошадка дровенки, а в дровнях мужичок. Срубил он нашу елочку под самый корешок». Вот именно на таких дровнях он эту елочку и везет. Многие люди, как оказалось, не знали, что дровни - это грузовые сани, они думали, что он везет дрова. И Пушкин тоже их упоминает: «Зима! Крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь».

В самом центре зала стояли молодые сани. В 50-х годах прошлого века ими пользовался председатель совхоза в Кашире и находились они на воинском учете, как весь гужевой транспорт. По истечении 35 лет их списали.

Некоторые модели саней имеют небольшой бардачок или багажничек, куда с легкостью помещаются баранки, пирожки и даже самогон, по словам экскурсовода.

Гости выставки обратили внимание на то, что для извозчика мало места в санях. На что Александра прочитала целую лекцию об использовании детского труда в позапрошлом веке и привела в пример стихотворение Николая Некрасова «Крестьянские дети», где шестилетний малыш помогал отцу дровосеку и самостоятельно возил дрова из леса.

Коллекция продолжает пополняться. Прямо при мне незнакомый мужчина подарил коллекционеру финские санки. Он рассказал, что купил их рублей за 500 в Питере. Дети какое-то время на них катались, а сейчас они разваливаются, их чуть подреставрировать нужно и можно выставлять. Финские сани отличаются от остальных длинными полозьями сзади. На них принято ездить вдвоем, один сидит, второй стоит на полозьях за его спиной или едет на коньках.

В обеденное время Алексей Калмыков повез всех желающих кататься на санях. Выстроилась целая очередь из гостей выставки, многие хотели прокатиться по второму и третьему кругу.

Я не удержалась и тоже поехала. Мы мчались по живописному берегу Оки мимо прохожих, мимо детей, катающихся с горки на ватрушках, мимо собак, уступающих нам дорогу. Ветер со снегом беспощадно били по лицам, но, несмотря на это, на душе было радостно, как в детстве.

За пару часов на морозе при температуре примерно минус десять градусов по Цельсию, я успела сильно замерзнуть. Особенно заледенели стопы. Поэтому вернуться в автомобиль и включить печку, было невероятно приятно. Я сразу перефразировала знаменитую песню: нарты - это хорошо, но олени, а точнее машина, лучше.

Вопреки всем рискам, связанным с передвижением на современном транспорте по зимней дороге, дедушкины сани остались только для радости.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.