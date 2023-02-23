Мама мобилизованного на Донбасс калужанина написала стих-посвящение всем сыновьям, ушедшим на войну

Наша читательница Татьяна Васильченко прислала в редакцию стихотворение собственного сочинения, которое назвала «Письмо Сыну». Ее старший ребенок Алексей сейчас защищает Родину в зоне СВО.

- Когда пришла повестка, я сразу поняла, что ему придется служить, - рассказала нам Татьяна. – Он младший сержант минометного расчета. А по гражданской специальности строитель. Руки у моего сына золотые.

Мама не считает старшего мальчика бойцом. С малых лет он не хулиганил, рос послушным ребенком.

- В детстве Алеша занимался каратэ в школе, где преподавала моя мама, его бабушка, - вспоминает Татьяна. – Тренер всегда ей говорил, что из Алексея спортсмена в этом виде спорта не выйдет, потому что он не умеет нападать. У него нет злости, нет агрессии. Он очень миролюбивый, спокойный и рассудительный.

Мальчик давно вырос. Он уже взрослый 43-летний мужчина, но для матерей возраст ничего не меняет.

Отец Алексея живет в Ростовской области. С Татьяной они развелись, когда дети были уже взрослые. По словам женщины, папа очень переживает за сына, даже иногда роняет скупые мужские слезы, как и все родители, но, несмотря на страх и боль, поддерживает солдата.

- Вы знаете у нас в семье все патриоты, - говорит Татьяна. - У меня и средний сын патриот. Он тоже готов идти служить, если призовут. Пока что он по здоровью не прошел. Мои дети выросли на моих стихах, и они понимают, что такое Родина.

Дар общаться с миром через поэзию у Татьяны с детства. Бывает достаточно увидеть что-то по телевизору, чтобы родился новый стих. Однажды она смотрела сюжет об открытии памятника «Журавли» и увидела, как ветеран возлагал цветы, так строчки нового стихотворения сами полились из сердца на бумагу.

Своим талантом Татьяна щедро делится с окружающими. Она часто участвует в областных и городских мероприятиях, где читает свои стихотворения.

- Я почему их не публикую, - говорит женщина. – Потому что мне хватает площадок. Я сама люблю декламировать свои стихи. Везде их читаю, везде меня слышат люди и мои произведения им нравятся.

Правда, был период в жизни, когда вдохновение поэтессу не посещало. Она воспитывала детей, была председателем профкома, работала в Обществе слепых, так как сама инвалид по зрению. Должно быть ревнивой музе не хватало внимания и она оставила свою любимицу, но со временем простила женщину и вернулась обратно. И сейчас Татьяна пишет о любви, дружбе, патриотизме.

С другими мамами, женами и близкими мобилизованных Татьяна не общается. Только однажды к ней приезжала девушка из района, забрать посылку для Алешки. Она объезжала родственников сослуживцев мужа, потому что ехала к нему на свидание.

А родные Алексея надеются на отпуск и ждут его дома. Ждут не только мать с отцом, ждет жена, ждут младшие брат с сестрой, ждут трое племянниц. Отпуск обещают, но пока не дают. Возможно, потому что полгода еще не прошло, Алексея призвали 25 сентября.

На вопрос, как будете встречать Алешу, когда он приедет домой, Татьяна заплакала. Наверное, матери не хватило слов, чтобы передать свои чувства. Любые слова будут банальными в этом случае. Да и все уже ею сказано в стихах.

- Вы знаете, сил, надо много сил иметь, чтобы ждать парней наших. Я всем мамочкам и женам желаю сил. Что нам остается? Верить и ждать, - сказала в заключении Татьяна.

В День защитника Отечества посвящаем эти льющиеся из сердца матери строчки всем мужьям и женам, братьям и сестрам, друзьям и подругам, которые сейчас находятся в зоне СВО, всем военнослужащим и воинам запаса. Помните, вас любят и всегда ждут дома.

Разрывается сердце –

ты ушёл на войну.

Будешь биться, мой мальчик,

за родную страну

За любимую Родину,

за российский народ.

Быстро слаженье пройдено.

В бой готов каждый взвод.

«Берегись. Не геройствуй» -

моё сердце кричит.

«Но ведь там, как придётся» -

разум мой говорит.

За великое дело

вы пошли воевать.

Наши русские земли

в родной дом возвращать.

Не пришлись наши люди

чужаку ко двору.

Подарили на блюде

земли русских — врагу.

Вышел враг из затишья

показал свой оскал.

Будто наших мальчишек

он и вовсе не знал.

Позабыл про героев

войн, великих побед!

Встали правнуки воинов

героических лет.

Как всегда на защиту,

как всегда — во весь рост!

На святую на битву.

за мир русский, всерьёз!!!

Ничего нет страшнее

для мам, чем война,

но сегодня, сынок,

позвала нас страна.

Позвала наши земли

людей защищать.

Есть, сыночек, у нас

ещё Родина — мать.

Январь 2023

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