Масленица в Калуге: что делать, если переел блинов

Идёт Масленица, и на столе у нас блины. Они, конечно, вкусные, но очень калорийные.

В среднем один блин содержит 120-150 калорий.

Если вы их будете есть с вареньем, то калорийность увеличится до 280 калорий, с икрой – 232, с мёдом или с сгущёнкой – до 450 и выше.

Сколько можно есть блинов

Диетологи советуют есть не больше 3-5 блинов, а с начинкой – не больше двух.

Если сейчас блины у вас на столе каждый день, то 1-2 штук в сутки будет достаточно, причем лучше съесть их в первой половине дня.

Если вы следите за фигурой, то блины можно печь не сладкие. Они получатся не такого красивого золотистого цвета, зато будут более полезными.

Муку выбрать цельнозерновую или добавить гречневую, овсяную, рисовую.

Меньше лить на сковородку растительного масла, а лучше выпекать вообще без него.

Полезнее всего блины с ягодами.

Начинку сделать несладкую, например овощную, из свежей зелени, ягодную, творожную (творог 5%) или из нежирного мяса.

Самое вредное и калорийное - сахар, сливочное масло, сгущёнка, варенье и жирная сметана. В общем, самое вкусное – самое вредное. Даже смазывать блины сливочным маслом не рекомендуется.

Если у вас на столе блины, в этот день не стоит мучать организм ещё и тяжёлой, жирной пищей, отдайте предпочтение лёгким блюдам.

А могие любят блины с икрой.

Причина переедания – быстрый приём пищи

26 февраля многие калужане пойдут гулять на Театральную площадь, и там сложно удержаться, чтобы не попробовать блинчики.

- Не забывайте о личной гигиене – лучше всего перед употреблением пищи на улице обработать руки гигиеническими салфетками, - напоминает главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Калужской области Нина СКОБЛОВА.

Одна из самых вредных привычек - оставлять место под застолье и не есть целый день. Не голодайте.

Еще один застольный враг - желание съесть побольше и побыстрее. Чересчур быстрый прием пищи является основной причиной переедания. Мозгу требуется в среднем 20 минут, чтобы получить сигнал от желудка, что вы наелись.

Прежде чем положить себе добавку, прислушайтесь к чувству голода. Если организм просит еще, берите новую порцию.

Промежутки между приемами пищи должны составлять не менее 3 и не более 4-4,5 часов. Дело в том, что переваривание пищи в желудке заканчивается примерно через 3-4 часа.

Больше времени проводите на свежем воздухе и участвуйте в праздничных мероприятиях.

Кому нужно отказаться от блинов

Особенно осторожны с блина должны быть люди, страдающие хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, холециститом, панкреатитом. А также если есть диабет, ожирение, метаболический синдром.

Как рассказали врачи Калужского областного центра медицинской профилактики, наиболее серьезные ограничения накладываются при диабете 2 типа, проблемах с лишним весом, сосудами, ЖКТ, при повышенном холестерине.

Гликемический индекс блинов - 70, это много. Чтобы замедлить скорость всасывания углеводов, добавьте в качестве начинки творог, мясо, грибы, рыбу.

Блины с белково-жировыми начинками могут давать отсроченное повышение сахара крови (через 2-3 часа после еды). И если 1-2 блина, как правило, проходят без последствий, то большие порции могут повысить сахар до высоких значений.

От тяжести в желудке

Если вы увлеклись блинами и переели, появилось чувство тяжести в желудке, можно принять ферменты: мезим, панкреатин, фестал. Двух-трех таблеток будет достаточно. И хорошо поможет прогулка на свежем воздухе.

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