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Калужский швейбат в составе 500 добровольцев пошил для бойцов более 3000 единиц вещей

Владимир Андреев
Опубликовано: 22.02.2023 12:30 0 309
Калужский швейбат в составе 500 добровольцев пошил для бойцов более 3000 единиц вещей

В России развернулось движение женщин, которые шьют вещи, необходимые нашим бойцам в зоне СВО.

В каждом отдельном регионе России эти объединения называются по-разному, в Калуге, например, их можно найти в телеграм-канале «Тепло Калуги. Шьём и Вяжем для Наших».  Общее же неофициальное название – швейбаты.

- Непросто это, я же не могу бросить свою работу, шьем вечерами, после нее, - рассказывает одна из основательниц калужского швейбата Наталья. - С сентября без выходных работаем.

Впрочем, усталости в голосе Натальи нет, она и ее добровольцы шьют теплые штаны, толстовки, термобелье, балаклавы с радостью, потому что всё это помогает нашим бойцам там, в окопах, помогает победить укронацизм. Сейчас в калужском движении швейбатов уже около 500 человек. Не все могут помочь в швейном деле, но помощь нужна не только умелыми руками и швейной машинкой.

В группе телеграм-канала идет сбор средств на сопутствующие материалы. Непосредственно кроят шьют около десятка самоотверженных женщин. С сентября прошлого года в зону СВО отправилось уже больше трех тысяч единиц их столь необходимой бойцам продукции.

Это одежда, толстовки, штаны, термобелье, пятиточечники (специальная сидушка, которая раскрывается в коврик), балаклавы, тактические носилки.

- Отправляем непосредственно нашим ребятам в зону СВО. Сейчас в основном под Макеевку, - говорит Наталья. - Из одного госпиталя нам позвонили, говорят, срочно нужно одеть 10 человек, теплые вещи нужны. Быстро собрали десять комплектов, туда письма детские вложили, вкусняшки и отправили.

В Калуге уже несколько точек, куда можно прийти, если есть желание помочь. Адреса и вся необходимая информация размещена в ТГ «Тепло Калуги. Шьём и Вяжем для Наших».

Для того, чтобы наши бойцы получили все эти вещи одного энтузиазма и умелых рук мало. Необходим материал. А он стоит денег, причем немалых.

- Из Калуги поступил запрос на материал. Закупили на 150 тысяч рублей 11 рулонов нескольких видов ткани и привезли нашим женщинам в Калугу, - поделился с нами координатор организации, которая оказывает помощь швейбатам по всей стране Игорь.

Ткань сразу же пошла в дело.

- Сейчас мы раскраиваем этот материал. Из одного рулона у нас получилось 16 комплектов это штаны и толстовка и 15 комплектов термобелья, - пояснила Наталья.

Вскоре эти вещи также, как и предыдущие три тысячи, отправятся на фронт.

Уважаемые читатели! А какие истории поддержки наших известны вам? Ваш друг пожертвовал машину для нужд СВО? Сосед приехал на побывку с линии фронта и рассказал, как там обстоят дела? Друга наградили медалью за боевые подвиги?
Пишите нам на почту [email protected], либо в чат-бот телеграм-канала.
Страна должна узнать своих настоящих героев!

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Владимир Андреев
Опубликовано: 22.02.2023 12:30 0 309
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