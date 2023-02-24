Мигранты покидают Калужскую область

В Калужской области в 2022 году резко уменьшился миграционный поток. Об этом сообщается в опубликованном на прошлой неделе отчете Калугастата.

С января по ноябрь в наш регион приехали из других стран 21 309 человек. Это примерно столько же, сколько было в 2021-м. Зато количество уехавших мигрантов выросло более чем в три раза. Было шесть тысяч, а стало - 19 тысяч.

И если в 2021 году миграционный прирост составил 15 тысяч человек, то в 2022-м – меньше двух тысяч. Отсутствующие пока данные за декабрь вряд ли способны сильно повлиять на сложившуюся за 11 месяцев ситуацию.

В чем дело?

Судя по всему, одним из факторов, повлиявшим на такие перемены, стала политика властей области. Год назад Калужская область вышла из Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Она действовала в Калужской области с 2007 года. За 14 лет в область прибыло более 90 тысяч человек.

- Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии, - объяснил причины такого решения Шапша и рассказал об итогах внезапной проверки Многофункционального миграционного центра в Боровском районе.

- Первый попавшийся «гость с юга» русским языком явно не владеет, но, о чудо, сертификат о знании русского языка на руках, - говорит Шапша. - Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!

После этой проверки было принято решение, что все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют «липовые» сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки.

- В первые годы реализации программы результаты соответствовали цели: славяне составляли более 80%, - разъясняют в правительстве региона, почему решение о приостановке действия программы было верным. - К 2022 году доля представителей славянских народов снизилась до 17%. Большую часть составили жители стран Средней Азии и Закавказья. Таким образом приходится констатировать, что к настоящему времени реализация программы уже не достигает первоначально поставленных целей.

Разработка программы на 2022-2027 годы приостановлена.

Лишать гражданства

Совсем недавно Владислав Шапша предложил без суда лишать приобретенного гражданства людей, которым дали паспорт РФ по фальшивым документам.

- Считаю необходимым максимально упростить процедуру лишения гражданства тех лиц, кто получил его незаконным путем, - заявил глава региона. - Провел совещание с силовиками. Нужно проследить путь каждого поддельного сертификата. Каждый такой сертификат должен стать поводом аннулировать паспорт. Поручил юристам подготовить поправки в федеральный закон, закрепляющие внесудебное прекращение гражданства, если оно получено на основании фальшивых документов. Также предлагаем ужесточить порядок работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и выдающих иностранным гражданам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. Будем выходить на федеральный уровень с этими предложениями.

По словам Шапши, в Калужской области продолжают выявлять фиктивные браки с мигрантами.

Слово специалисту

- В миграционном вопросе сыграли роль несколько факторов, - говорит о причинах оттока мигрантов из региона министр внутренней политики Олег КАЛУГИН. - Во-первых, сказался запрет на работу мигрантов в некоторых сферах экономики. Это существенное ограничение. И Калужская область спокойно пережила отсутствие мигрантов в торговле, пассажирских перевозках, кадровых агентствах и общепите. Ничего не обвалилось. Все нормально работает и развивается.

Во-вторых, сказался выход нашего региона из Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. Данная мера сыграла серьезную положительную роль. Ведь до 2018 года к нам ехали реальные соотечественники. А после этого Программа просто перестала выполнять свою задачу. К нам стали приезжать под видом соотечественников выходцы из стран Средней Азии.

В-третьих, очень слажено сработала полиция. Пресекались противоправные действия мигрантов, проводились постоянные рейды, высылки. Стали очень действенно решать проблему фиктивных браков.

Есть и еще один мощный федеральный фактор. В Калужской области активно занялись постановкой на воинский учет граждан, которые получили гражданство России. И после объявления частичной мобилизации многие из них уехали из нашей страны.

У нас нет проблем с людьми, приехавшими к нам добросовестно работать, а вот для нарушителей закон разработана система, в начальном ее варианте, по созданию дискомфортных условий для таких мигрантов.

В комплексе все эти системные меры дали свои позитивные результаты. Но мы еще в начале большого пути по наведению порядка в этой сфере, - говорит Калугин. - Кстати, в некоторых регионах России наблюдается прирост миграционной массы. Конечно, в том числе и потому, что кто-то уехал из Калужской области в другие субъекты.

- Когда мы говорим о проблеме миграции, у нас все мешается в кучу, - говорит в заключение Олег Калугин. Надо, наконец-то, начать говорить об этом вопросе на профессиональном языке. У нас мигрантами называют всех приехавших из Средней Азии. Но это не так. Есть те, кто приезжают в Россию просто работать. Эта одна сфера общественных отношений. Другие же получают гражданство нашей страны и зачастую даже и не думают о легальной работе. От этой группы людей последствия серьезные. Ведь после получения гражданства бывшие мигранты перевозят не только семьи, но и своих родственников.

Нам нужно не смешивать все в одну кучу, а отрабатывать эти темы в том разнообразии, в котором они существуют.

Другая сторона медали

Однако данные Калугастата показывают, что, несмотря на отток мигрантов, численность ряда диаспор в Калужской области выросла.

Наибольший прирост показал Таджикистан. Из этой страны в Калугу и область приехал 10 391 человек, а уехали обратно 6149 (+4 242).

На втором месте оказался Кыргызстан – приехали 1059, а уехали 720 (+339).

На третьем месте по росту диаспоры оказалась Украина – приехали 2406, уехали – 2278 (+128).

Также положительный баланс у Калужской области с Туркменистаном (+44), Турцией (+9), Италией (+4), Афганистаном и Латвией (по +1).

Больше всего сократились за год диаспоры Армении (-986), Узбекистана (-519), Азербайджана (-412), Молдовы (-290), Беларуси (-209), Вьетнама (-142), Грузии (-35), Казахстана (-30) и Китая (-22).

Для сравнения, в 2021 году из всех названных стран в Калужскую область приезжало больше людей, чем уезжало туда.

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