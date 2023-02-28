Почему в советские времена Калуга стояла в очередях и была беда с сахаром и мылом

Дорогие читатели! Каждую пятницу выходит наш исторический проект о городе, известных земляках и их судьбе.

Но советские времена достойны отдельного проекта. Теперь в конце каждого месяца мы будем вспоминать наше советское прошлое.

И начнём с главного атрибута СССР - очередей.

Давайте вспомним время, когда в Калуге были пустые прилавки и длинные очереди, как стояли в них часами и гонялись за дефицитом.

Купить на всех

Раньше у каждого магазина в Калуге было своё название: «Дружба», «Комсомольский» - на ул. Ленина, «Спутник» - на ул. Московской, «Щавеля» - на ул. Плеханова, «Барский» - на углу ул. Ленина и Дзержинского, «Маяк» - на Черемушках. «Восток», «Росинка» и «Центральный» (Гармошка) - на ул. Кирова.

Фишка тех времён – на прилавках высокие пирамиды из консервных банок, иногда - из маргарина. Если был шоколад, его тоже красиво спиральной пирамидкой укладывали.

Мясной магазин был на ул. Билибина, магазин №15 на ул. Театральной, возле ТЮЗа, «Мясо. Молоко» - на углу Степана Разина и Тульской. Но мясо и колбасу в них каждый день не увидишь.

Если очередь в магазин растянулась по улице, значит товар выкинули. Сразу занимаешь и скорее - за родственниками. В некоторых магазинах продавцы прямо в зал выкатывали тачку с нарезанной колбасой, завернутой в серую бумагу, и всё хватали, без разбору, лишь бы хоть какой кусок ухватить.

А потом радостью шли домой, гордо чувствуя себя добытчиками. Хотя уже в то время говорили, что в колбасе нет мяса, она из туалетной бумаги сделана, в котлетах – один хлеб, а молоко - порошковое.

Но очереди были не только за колбасой. Стояли за туалетной бумагой, косметикой, джинсами, чехословацкой обувью, коврами, хрусталём, телевизором «Рубин».

Гонялись за немецкой стенкой и кухонным гарнитуром. А когда в «Военторг» привозили магнитофоны «Электроника», это было столпотворение. Иногда простоишь два часа, а товара не хватило. Самое обидное, если он прямо перед тобой закончился.

Когда в 1980-х на смену авоськам пришли пакеты с яркими картинками, стоили они примерно 3 рубля. Были жутко модными. Их берегли, стирали и сушили.

Очередь за молоком, середина 1990-х

Ностальгируя, наши читатели делились воспоминаниями:

- Очень хорошо помню, как давали в одни руки одну буханку и один батон. Мы всей семьей зимой в мороз несколько часов стояли в очереди на Театральной площади, а греться ходили в «Молочный» за автовокзалом (в нем не было очередей, потому что ничего толком не продавалось).

И когда подходила наша очередь, вся семья (мама, папа, сестра и я) набирали хлеба на всю неделю.

А еще очень хорошо помню, как в магазин «Птица» сутками стояли за куриными «запчастями».

Всей семьей, опять же, ходили два раза в день отмечаться по спискам. У каждого был личный номер. И когда становилось понятно, что твоя очередь подойдет сегодня, надо было стоять не отлучаясь. Люди ночами жгли костры, чтобы не замерзнуть.

- В очереди стояли всей семьей, даже с маленькими детьми. Стояли и летом в жару, и зимой в мороз. Однажды зимой в промтоварном магазине на ул. Кирова выкинули женские колготки, обычно давали одну пару — в одни руки.

Мы с маленькими сыном побежали. заняли очередь. Купили колготки и радостные опять встали в хвост. А когда подошла очередь, нам дали только одну пару. Продавщица покосилась рявкнула: «На детей не даем!»

- Я до сих пор помню, как ходил за покупками в магазин на улицу Гагарина. Так как был мелкий и учился во вторую смену. Однажды привезли тихоокеанскую сельдь пряного посола в банках.

И вот я один из первых попадаю к продавщице, и мне дают только две банки. Так я три раза очередь занимал за этой селедкой, чтобы на всех купить!

Дефицитный товар на рынке. Многие помнят эту бабушку, продающую пакеты. Стоил пакет по тем временам прилично - 3 руб.

- Моя мама работала в районе в отделе, который сейчас называется управлением по делам молодёжи. То есть им было доступно всё - и за деньги, и по блату.

Мама рассказывала, как в магазин «Невеста» выбросили вельветовые джинсы - последний писк. Но купить там можно было что-то только если у невесты есть специальная бумажка, что она уже подала заявление в ЗАГС.

Строго месяц она могла претендовать на дефицит. Ну мама грустила не долго, потом пошла к начальнику - главе района и попросила помочь. Он снял трубочку, набрал директора загса и говорит: «Сейчас девочка от меня придёт, отпустите ей всё, что она скажет». И мама так добыла дефицит.

А это очередь в молочную кухню, помните, были такие?

Везли из Москвы

За дефицитом калужане гоняли в Москву на электричке. Брали отгул и весь день бегали по магазинам. Обычно далеко не ходили, отоваривались в районе Киевского вокзала.

Привозили домой сосиски, «Бородинский» хлеб, сгущенку, шоколадных, пустых внутри, зайцев, бананы, колбасу, популярный «Финский» сервелат. А пепси, фанту закупали ящиками.

Приобретали что-то из одежды и обуви, школьникам сразу стопку тетрадей с атласной обложкой. Сумки тащили такие, что руки отваливались. Электрички набивали под завязку. Давка, ругань, суматоха.

И по три часа с половиной часа стояли в духоте, как селедка в бочке. А если была автобусная экскурсия от предприятия в Москву, тоже предусматривалось время для магазинов.

Сначала многие ездили на барахолку на Малинники, потом торговля шмотками переместилась на рынок. Все стали там отовариваться.

Люди возмущены

Калужский журналист, краевед Константин Афанасьев в «Летописной хронике ХХ века» приводит интересные заметки из местных газет. Так, в конце 1980-х калужане были обеспокоены «мыльной проблемой», то есть дефицитом хозяйственного мыла. «Начальник управления торговли облисполкома разъяснял:

- Успокойтесь, граждане! Мыло никуда не девалось, его продано в этом году количественно столько же, сколько и в прошлом, но в 1987 году этот товар остался нереализованным, а теперь пошли слухи, что мыло подорожает, и слухи сделали свое черное дело: народ берет мыло по нескольку десятков кусков в одни руки. Вот почему продажа хозмыла пока ограничена».

С сахаром была таже беда.

«Утром в наш магазин на Грабцевском шоссе в доме N 112 завезли сахар. Объявили: продажа начнется в 16 часов. К этому времени в очереди набралось человек двести. Началась торговля. Но как?

В нагрузку к сахару нужно было купить грузинский чай или бутербродное масло. Законно ли это? На что заместитель начальника управления торговли облисполкома отвечал: «На 1988-й год нам выделены фонды в размере 16800 тонн сахара - на две с лишним тысячи тонн больше прошлогоднего.

Однако только за первые два месяца года продано полторы тысячи тонн сахарного песка, на март остались крохи, а впереди еще второй квартал... Одна из причин высокого спроса - губительный перевод сахара на самогон. Хотя теперь умудряются гнать его даже из томатной пасты»...

Или вот заметка про пельмени.

«В понедельник в калужский магазин N 50 горпищеторга выбросили в продажу пельмени. Быстро собралась очередь. Пельмени были не расфасованные, следовало бы быстрее их продать, но вместо двух продавщиц работала одна.

Когда заведующая бакалейной секцией появилась за прилавком, очередь облегченно вздохнула: есть второй продавец. Однако заведующая насыпала себе в два пакета пельменей, взвесила их и удалилась в свой кабинет. Люди были возмущены».

А это рынок в конце 1990-х.

Чего тут только не было, выбирай на любой вкус.

По талонам

В 1990-х ввели талоны на продукты. На человека полагалось 500 г сливочного масла, 250 г маргарина, 500 г макарон. Из магазинов начинает вообще все исчезать. В феврале 1990-го обувь уже распределяют по предприятиям и организациям: 30 пар на 100 человек. Объявлено о продаже детской одежды и обуви по талонам.

Наши читатели рассказывали:

- Рубеж 80-90-х был очень тяжелым. У меня младший сын родился в сентябре 91-го. На него в ЖКО выдали продуктовую карточку. Жена сразу захотела ее отоварить. Я сказал: «Нет! Сохраню эту карточку для него - на память о том времени». Так она и хранится у нас.

Детская карточка отличалась от взрослой цветом и тем, что на ней отсутствовали талоны на алкоголь и табак. А вместо них были дополнительные талоны на «сахаристые изделия».

Помню, что было очень унизительно, когда с полученными карточками вечером, после заводской смены, приходил в магазин, а там на витринах были аккуратно разложены консервы «Салат из морской капусты» и... детские ночные горшки. Все другие продукты сметали ещё днем бабушки и дедушки. Дома жена с грудным ребенком ждет, а я отпахал смену и иду домой без ничего. Кормилец, глава семьи!

Сейчас старых советских магазинов уже нет, и даже их названия уже не все калужане помнят.

Дорогие читатели, а вы помните калужские магазины советских времен? Гоняли в Москву за колбасой? Делитесь в комментариях.

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