Козьма Прутков в Калуге дружил с декабристами, а губернатором в то время был его однокурсник Арцимович

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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200 лет назад, 23 февраля 1821 года, родился Алексей Михайлович Жемчужников - один из создателей Козьмы Пруткова. С 1858 года он жил в нашем городе.

Род Жемчужниковых старинный и внесён в родословные дворянские книги Орловской и Калужской губерний.

Алексей Михайлович Жемчужников родился в Черниговской губернии. Его отец - Михаил Николаевич — был адъютантом Аракчеева, принимал участие в войне 1812 года, потом служил сенатором.

Мать - Ольга Алексеевна Перовская - из графского рода Разумовских. Перовские были внебрачными детьми графа Разумовского от дочери объездчика верховых лошадей Марии Соболевской (всех 10 детей называли «воспитанниками» графа).

Фамилию они получили по названию имения Перово. Из этой семьи происходит и Софья Перовская.

Алексей Перовский, известный как писатель Антоний Погорельский, написавший сказку «Чёрная курица», приходился Алексею Жемчужникову дядей. А поэт Алексей Константинович Толстой – двоюродным братом по линии Перовских.

Ослиное терпение

Детство Алексея Жемчужникова прошло в родовом имении Павловка под Ельцом. Семья была большая. У Алексея было три сестры и шестеро братьев.

Учился он до 14 лет дома, потом - в гимназии Санкт-Петербурга. После этого закончил училище правоведения и служил в сенате.

Алексей Жемчужников вспоминал: «Самым тяжелым и мрачным временем моей жизни я считаю вступление мое на службу в 4-й департамент Сената после выпуска из училища. Я помню, что первое порученное мне занятие состояло в исправлении старого алфавитного указателя, в котором наибольшая часть дел, чуть ли не целый том, значилась под буквою «О»: о наследстве, о спорной земле, о духовном завещании и т. д. до бесконечности.

Помню также, что я около того же времени написал на черновом листе какой-то деловой бумаги стихотворение, в котором призывал к себе на помощь терпение ослиное, так как человеческого было недостаточно».

Вместе со своим лучшим другом и однокашником Виктором Арцимовичем Жемчужников участвовал в сенатских ревизиях Орловской и Калужской губерний. Потом служил в министерстве юстиции, был помощником статс-секретаря Государственного совета.

Алексей Жемчужников последнее стихотворение написал за 20 дней до своей смерти. Зять Жемчужникова рассказывал, что у Алексея Михайловича была привычка вечером долго читать в кровати. До самой смерти он читал без очков (он был близорук в молодости и носил пенсне). Если являлось настроение писать, он вставал, надевал халат и записывал свои мысли.

Шутники

Алексей Жемчужников с родными братьями Владимиром и Александром, двоюродным братом Алексеем Толстым пишет сатирические стихи, пьесы, подписывая их «Козьма Прутков». А Лев Жемчужников рисует портрет вымышленного Пруткова.

Алексей Михайлович вспоминал: «Мы - я и Алексей Константинович Толстой - были тогда молоды и непристойно проказливы. Жили вместе и каждый день сочиняли по какой-нибудь глупости в стихах.

Потом решили собрать и издать эти глупости, приписав их нашему камердинеру Кузьме Пруткову, и так и сделали, и что же вышло? Обидели старика так, что он не мог нам простить этой шутки до самой смерти».

Пошутить эти молодые люди любили. «Рассказывали, например, что они, катаясь за городом, брали с собой в сани большой шест и, вплотную подъезжая к тротуару, держали его горизонтально так, что вся шедшая по тротуару публика должна была при их проезде прыгать.

Рассказывают, как один из них ночью в мундире флигель-адъютанта объездил всех главных архитекторов города Петербурга с приказанием явиться утром во дворец ввиду того, что Исаакиевский собор провалился, и как был рассержен император Николай Павлович, когда услыхал столь дерзкое предположение».

В 1851 году впервые была поставлена пьеса Козьмы Пруткова «Фантазия», названа по имени собачки одной из героинь и написана, как пародия на водевили.

Во время премьеры грянул скандал: император Николай I прямо встал и ушёл со спектакля, возмутившись: «Много я видел на своём веку глупостей, но такой ещё никогда не видал». На следующий день пьеса была запрещена.

Граф Алексей Константинович Толстой.

Калужский период

1 января 1858 года Алексей Жемчужников вышел в отставку и стал жить в Калуге. Как раз в это время калужским губернатором становится его друг Виктор Арцимович, женатый на сестре Алексея - Анне Михайловне Жемчужниковой.

Жизнь в Калуге Жемчужников называл светлым праздником. Он сблизился с декабристами Батеньковым, Свистуновым, Кашкиным, Оболенским, которые жили здесь.

Потом Жемчужников уехал за границу, жил в Германии, Швейцарии, Италии, Франции. В 1884 году окончательно поселился в Тамбове, в имении своего зятя Михаила Баратынского (племянника поэта Евгения Баратынского).

Занимался творчеством, писал стихи, басни, поэмы, драмы. Первая книга стихотворений Жемчужникова была издана в 1892 году.

Пережил на 33 года

Алексей Жемчужников был женат на дочери полковника Елизавете Алексеевне Дьяковой. У них было пятеро детей: дочери Ольга, Лидия, Татьяна, Анастасия. А сын Владимир умер во младенчестве. Семья тяжело пережила эту потерю.

Потом случилась ещё одна беда: Елизавета заболела чахоткой. В октябре 1871 года в Германии Жемчужников написал стихотворение «Осенние журавли» («Здесь под небом чужим»), посвятив его любимой жене, которая сильно болела. Умерла Елизавета в 1875 году.

Жемчужников пережил её на 33 года. Скончался он в Тамбове в 1908 году в возрасте 87 лет.

Популярны до сих пор

Другие братья Жемчужниковы тоже прожили насыщенную жизнь. Александр Жемчужников сделал хорошую карьеру, служил в разных ведомствах и был пензенским вице-губернатором.

Владимир Жемчужников работал в разных министерствах, дослужился до чина действительного статского советника. Современники оставили о нём любопытные факты: «Это был красивый собою и умный оригинал и неудачник.

С братьями они славились среди петербургского высшего общества своими школьническими выходками и смелостью. Будучи хорошей фамилии и племянником министра внутренних дел Перовского, он всю жизнь и карьеру испортил связью или женитьбою с женщиной, не соответствовавшей его положению.

Получив наследство, он положил деньги в чемодан рядом с фейерверком, который вез в деревню. По дороге он курил, фейерверк взорвался, и деньги сгорели.

Жемчужников получил сильные ожоги и всю жизнь нуждался в средствах, что не помешало ему быть коллекционером, а также спасти от разорения Корша, для которого он нашел деньги для продолжения «С.-Петербургских ведомостей», конторою которых он одно время заведовал».

Лев Жемчужников работал в правлении железной дороги, был предводителем дворянства, почетным мировым судьей. И рисовал. Умер в 1912 году в возрасте 83 лет, пережив братьев.

А афоризмы Козьмы Пруткова до сих пор популярны, все их знают и частенько цитируют:

Что имеем – не храним, потерявши – плачем,

Век живи – век учись,

Если хочешь быть счастливым, будь им,

Относись к себе так, как тебе хотелось бы, чтобы они относились к тебе, – вот самый верный способ нравиться людям.

Если хочешь быть покоен, не принимай горя и неприятностей на свой счет, но всегда относи их на казенный.

Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно.

Люби ближнего, но не давайся ему в обман.

На задачи, заданные нам жизнью, ответы не даются и в конце.

Лучше скажи мало, но хорошо.

Все говорят, что здоровье дороже всего, но никто этого не соблюдает.

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