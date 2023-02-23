Вернисаж в Калуге: Александр Майоров гелевой ручкой создает загадочные картины

В Инновационном культурном центре тульский художник Александр Майоров представил свои «Неслучайные мотивы».

Как сказано в афише, это выставка для для всех, кто влюблен в поэзию Серебряного века, Бродского, в песни Окуджавы.

Для всех фантазеров, романтиков и книжников, всех ценителей прекрасного.

Вернисаж был достаточно камерным.

Александр Майоров представил не только графические, но и не менее интересные живописные полотна, но они не связаны с литературой.

Пока обирались гости, в зале звучали «Аве Мария» Шуберта, произведения Баха в электроакустическом исполнении альтиста Остапа Альтмана, на экране демонстрировались кадры из чёрно-белого кино начала ХХ века.

Зрители медленно перемещались от картины к картине, листали альбом графики автора, рассматривали инсталляции, сделанные из настоящих предметов: шестиструнная гитара, реальные трехрублевые, десятирублёвые советские купюры, государственные кредитные билеты конца ХIХ века, страницы газеты «Правда» и журнала «Огонёк», открытки, фотографии Гагарина, Высоцкого, Окуджавы...

Все инсталляции на выставке сделаны их подлинных материалов.

Работы символичные, загадочные, но легко читаемы. Каждый услышит в них поэтические строки Блока, Гумилёва, Ахматовой... Почувствует настроения того времени, окунётся в его атмосферу.

На экране – кадры черно-белых фильмов.

Без права на ошибку

В Калуге у Александра Майорова четвёртая выставка, а вообще уже сороковая по счёту. Символично, что проходит она в нашем, регионе 40.

Работы – необычные. Графика, тончайшие линии, 3D-объём. И всё сделано обычной гелевой ручкой.

- Техника самая простая: бумага и гелевая ручка. Но она уникальна тем, что нельзя ошибиться ни разу, - объясняет художник. - Если хоть одну линию неправильно сделаешь – всё, можно выкидывать. Нельзя стереть, подправить. Здесь - без права на ошибку.

И удивительное дело, в 2022 году во время карантина, который я строго соблюдал, я сделал 102 листа и ни разу не ошибся. Сам удивился.

А 3D-эффект даёт стекло. Специально так не задумывалось. Просто я не хотел бликов, использовал безбликовое стекло, и получился некоторый эффект объема.

К строфам Бродского «Пилигримы».

В графике я передаю свои ощущение о поэзии Серебряного века, Бродского, Окуджавы. Это ни в кое случае не иллюстрации.

Иллюстрация предполагает буквальное исследование, а я всё-таки делаю фантазии на тему.

Я выбрал некоторое количество наиболее значимых, интересных для меня стихотворений. И по их мотивам сделал рисунки. Серия закончена, всё, что я хотел сказать, сказал.

«Балаганчик» Александра Блока.

Касается лично

- Всё, что представлено здесь, для меня не случайно. Хотя это разные жанры. Окуджава - авторская песня, но в основе опять-таки большая поэзия.

Мои родители много слушали его. И я вырос на его песнях, слушал его ещё на тех старых магнитофонах с большими катушками.

По мотивам Окуджавы. «Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем».

- Всё, что связано с Окуджавой, мне дорого. У меня есть картина «Синий троллейбус» (второе название «В театре Камбуровой «Капли датского короля»), она находится в театре музыки и поэзии Елены Камбуровой в Москве.

Осип Мандельштам «Жил Александр Герцович».

- Если говорить про Серебряный век, в нём я черпаю силы, - продолжает Александр Майоров. - Дело в том, что для истории моей семьи это значимый период. Произошло событие, которое некоторые называют Великой Октябрьской социалистической революцией. А у нас в семье принято говорить переворот.

Мой прадед был из дворянского сословия, прошёл первую мировую войну 1914 года, награждён двумя орденами. А после 1917-го воевал с большевиками в составе Добровольческой армии Деникина.

Он не эмигрировал, остался в России, 30 лет находился в бессрочной ссылке в Сибири. И был освобожден только в 1959 году, мне тогда был всего год. А когда мне было шесть лет, он прилетел из Сибири, и мы с ним единственный раз виделись. Потом его уже не стало.

К строфам Бродского «Рождественский романс».

- Что касается Бродского, это один из моих любимых поэто, - говорит художник. - И, по моему мнению, один из самых значимых русских поэтов второй половины ХХ века.

С его творчеством я познакомился, когда мне было лет 17-18, читал его ещё в самиздате. Он коренным образом отличался от того, что было в официальной печати. И как-то сразу очень убедительно для меня прозвучали его строфы.

У меня много любимых стихов Бродского. К сожалению, у нас многих начинают боготворить, когда их уже с нами нет.

Саломея декаданса.

Если вам хочется прекрасного, поэтического и символического, увидеть работы Александра Майорова можно в ИКЦ по 12 марта включительно.

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