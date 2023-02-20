Сколько калужане заплатят за блины на Масленицу
Началась Масленица, будем есть блины целую неделю.
А 26 февраля выходим на гуляния на Театральную площадь!
В этот день синоптики обещают +4 градуса. Провожаем зиму, встречаем весну!
20 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что Масленицу в 2023 году будут праздновать две трети россиян (66%), из них 72% женщин и 59% мужчин. Каждый третий признался, что не отмечает Масленицу (31%).
На вопрос, почему россияне празднуют Масленицу, больше половины опрошенных ответили, что это дань традиции, унаследованная от предков. Второй по популярности ответ - проводы зимы и встреча весны (17%). Далее идут варианты отдыха, возможности отвлечься (8%) и веселья (7%). О языческих корнях праздника вспомнили лишь 2%.
В большинстве семей планируют печь на Масленицу блины (76%). Принимать гостей или ходить в гости собираются 36% россиян.
Участвовать в народных гуляньях - 32%.
Как отмечали в Калуге
Раньше в Калуге на Масленицу блины дома пекли всю неделю, подавали их и в трактирах, ресторанах, клубах и т.д. Обязательным было хождение «на блины» к родственникам, особенно старшим по возрасту.
А дамы-благотворительницы и просто богомольные старушки разносили блины по больницам, приютам, богадельням, тюрьмам.
Сначала блины пекли в основном гречишные. Со вторника - овсяные и ржаные, с пятницы – белые (пшеничные). А в четверг было принято печь пироги с молочной кашей и с горохом.
Кроме блинов в Калужской губернии любили пряники. Во время ярмарок народ собирался на игрища и бросал пряники размером 20 см. Чей пряник дальше всех пролетал и не разбивался, тот выигрывал.
Молодежь в масленичные дни устраивала шумные гуляния, до позднего вечера каталась по городу на наряженных, разукрашенных лошадях.
В трактирах проводились петушиные и гусиные бои. На окраинах Калуги и в селах народ катался с горок, а мужчины выходили на кулачные бои.
Сколько стоят блины
Мы посчитали, во сколько в этом году обойдутся нам блины. Взяли средние цены в калужских магазинах. Итак, чтобы из испечь блины, нужны:
- мука - 45 руб. за кг,
- яйца – 69 руб.,
- молоко – 74 руб.,
- соль – 10 руб.,
- сахар – 65 руб. за кг,
- растительное масло - 129 руб.,
- масло сливочное – 149 руб.
Итого: 541 руб.
Возьмем простой рецепт блинов
Нам понадобится:
- Молоко - 500 мл,
- Яйца – 3 шт.,
- Мука - 200 г,
- растительное масло - 2 ст. л.,
- Сахар - 2 ст. л.,
- щепотка соли,
- масло сливочное – 20 г (смазать блины).
Получается, что:
- на муку для блинов мы потрятим 9 руб.,
- на яйца – 20 руб. 70 копеек,
- молоко обойдется в 37 руб.,
- соль примерно 20 коп.,
- сахар – 2 руб. 60 коп.,
- растительное масло – 7 руб.,
- Сливочное масло – 3 руб.
Итого: 79 руб. 50 коп.
Добавим сметаны
К блинам нам нужны сметана, варенье, сгущенка, мед, красная икра, красная рыба. Посмотрим, сколько сейчас всё это стоит в калужских магазинах.
- Сметана (20%) – 99 руб. за 300 г,
- творог (5%) – 329 руб. за 700 г,
- мёд (500 г) - 399 руб.,
- сгущёнка (270 г) – 129 руб.,
- варенье (250 г) – 146 руб.,
- икра кеты (95 г) – 249 руб.,
- икра горбуши (90 г) - 599 руб.
- красная рыба (слабосоленая, 200 г) – 339 руб.
Кстати, в прошлом году Всероссийский центр изучения общественного мнения приводил такие данные опросов.
Самой популярной начинкой для блинов была сметана - (49%). Блины со сметаной предпочитают 52% женщин, 44% среди мужчин и 56% россиян 60 лет и старше.
На втором месте варенье — его назвали треть опрошенных (33%). Причем их больше любит молодёжь от 18 до 24 лет (40%).
На третьем - сгущёнка. Такую начинку предпочитает каждый четвертый (25%). У россиян 18-24 лет - сгущёнка на первом месте (49%).
Блины с творогом выбирают 23% опрошенных. Чаще этот продукт называли женщины и представители старшего поколения (по 29%).
Замыкают топ-5 любимых начинок к блинам мёд и мясо (по 19%).
Еще 15% опрошенных любят блины со сливочным маслом (15%), каждый десятый — с икрой (10%).
Простой рецепт
От главного врача ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» Елены АЛЁШИНОЙ.
Елена Николаевна - потомственная калужанка, её прадед был из рода купцов Афанасьевых, а бабушка – их рода Шевырёвых.
- Блины я люблю, пеку с удовольствием, но сейчас стараюсь ограничивать себя в калорийном, - рассказывает Елена Николаевна.
- Мой отец любил блины с начинкой, особенно с мясом, с ливером и с творогом. Ел их каждый день. И обязательно всё подавалось с холодной густой сметаной. Я делаю блины на кефире, у меня муж их обожает.
Рецепт простой. Нужны яйца, разрыхлитель или сода, кефир (лучше уже постоявший немного, ближе к концу его срока годности) и сахар.
Сначала яйца взбиваю с солью. Добавляю кефир. Затем - соду, я её не гашу, потому что есть кефир, он её погасит.
Размешиваю блендером, как бы немного сбиваю, чтобы не было комочков. Затем добавляю ложку растительного масла. И даю тесту постоять немного, чтобы мука хорошо пропиталась. И блины не тонкие получаются, а пышные.
Ещё из подобного теста делаю наливной пирог.
Обычно с яблочной или с капустной начинкой. Но вкусно и с вишней, и грибами. Он некалорийный.
Нужно 500 г кефир, 3 яйца, соль, сахар, мука.
Форму смазать сливочным маслом, посыпать манкой и хорошо потрясти.
Яйца хорошо сбить миксером с сахаром и с щепокой соли, потом вылить кефир, перемешать, добавить соду или разрыхлитель и муку. Муки надо столько, чтобы тесто получилось, как густая сметана, но оно должно литься.
Наливаю на дно формы немного теста, сверху кладу начинку, утрамбовываю. А потом заливаю всё остатками теста. И ставлю в духовку. Пирог хорошо подходит, получается красивым, золотистым. Готовится быстро и вкусно.
Блины на молоке
Рецепт от актрисы калужского драмтеатра Ирины ЖЁЛТИКОВОЙ.
- Мы в семье отмечаем Масленицу. Я каждый день пеку много-много блинов. Любим тонкие блинчики. Делаем с вареньем, сгущенкой, сметаной. Я больше всего люблю блины со сметаной и с икрой.
Вам понадобится:
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 2 стакана,
- Молоко – 4 стакана,
- Сахар - 1 стакан,
- Соль – чуть больше кончика чайной ложки,
- Растительное масло – 4 ст. ложки.
Яйца, муку, сахар, соль, растительное масло и 2 стакана молока перемешать, должно получиться без комочков. Добавляем еще 2 ст. молока. Перемешиваем. И запасаемся терпением. Если хотите кружевные блинчики, добавьте немного кипятка.
Блины на кефире
Рецепт от певицы, калужской филармонии Ольги ДРОЗДОВОЙ.
- Я всегда отмечаю Масленицу. Очень люблю блины с медом, со сметаной и с икрой. Дома обязательно печём. И на этой неделе у меня на столе будут блинчики.
Вам понадобится:
- Яйца – 2 шт.,
- Кефир – 400 г,
- Мука – 250 г,
- Сахар – 2-3 ч. Ложки,
- Соль – 1/3 ч.ложки,
- Сода (для гашения) – 0,5 с. ложки,
- Растительное масло – 2 ст. ложки,
- Кипяток – 350 мл.
2 яйца взбить с сахаром и солью. Добавить холодного кефира, гашеного 0,5 ч. л. соды. Ввести муку. Затем струйкой влить кипяток, быстро помешивая. В конце добавить растительное масло. Получаются очень вкусные блины.
Народные традиции
На Масленичной неделе каждый день имел своё значение.
Понедельник. Встреча.
Рано утром свекровь со свёкром собирали невестку и отправляли её к родителям, а вечером сами приходили в гости к сватам. За ужином обсуждали, где проводить праздник. К этому дню на площади уже устанавливались качели, горки и балаганы.
Хозяйки начинали печь блины. Первый блин принято было отдавать нищим, чтобы те помянули умерших родственников. В деревнях устанавливали чучело Масленицы.
Вторник. Заигрыши.
Молодёжь устраивала катания на санях с горок и другие весёлые потехи. Тот, кто становился победителем в играх, получал блины с разными начинками. В этот день устраивались смотрины невест.
Среда. Лакомка.
Самый блинный день. Ходили к тёще в гости, приносили и с собой блины или что-то вкусненькое.
Четверг. Широкий разгуляй
В этот день никто не работал. Выходили водить хоровод, пели песни, играли в снежки, строили из снега крепость и захватывали её, устраивались кулачные бои, лазали на потешный столб.
Пятница. Тёщины вечерки.
Тёщи приходили в гости к зятьям на блины. Существовал обычай: теща накануне присылала в дом зятя все необходимое для выпечки блинов: сковородки, половник, а тесть - муку и масло. Вечером тёща приводила с собой подруг, хвасталась зятем.
Суббота. Золовкины посиделки.
Невестки должны были звать в гости золовок (сестёр мужа). И обязательно для золовок готовили подарок. А вечером было принято приходить в гости к друзьям и знакомым на блины.
Воскресение. Прощёное воскресенье.
Продолжались народные гуляния. Разжигались костры, сжигали чучело Масленицы. В этот день принято просить прощения у всех родных и знакомых.
Дорогие читатели! А какие блины печёте вы и с какими начинками любите их есть? Делитесь в комментариях, пишите свои рецепты.
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