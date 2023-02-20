Сколько калужане заплатят за блины на Масленицу

Началась Масленица, будем есть блины целую неделю.

А 26 февраля выходим на гуляния на Театральную площадь!

В этот день синоптики обещают +4 градуса. Провожаем зиму, встречаем весну!

20 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что Масленицу в 2023 году будут праздновать две трети россиян (66%), из них 72% женщин и 59% мужчин. Каждый третий признался, что не отмечает Масленицу (31%).

На вопрос, почему россияне празднуют Масленицу, больше половины опрошенных ответили, что это дань традиции, унаследованная от предков. Второй по популярности ответ - проводы зимы и встреча весны (17%). Далее идут варианты отдыха, возможности отвлечься (8%) и веселья (7%). О языческих корнях праздника вспомнили лишь 2%.

В большинстве семей планируют печь на Масленицу блины (76%). Принимать гостей или ходить в гости собираются 36% россиян.

Участвовать в народных гуляньях - 32%.

Как отмечали в Калуге

Раньше в Калуге на Масленицу блины дома пекли всю неделю, подавали их и в трактирах, ресторанах, клубах и т.д. Обязательным было хождение «на блины» к родственникам, особенно старшим по возрасту.

А дамы-благотворительницы и просто богомольные старушки разносили блины по больницам, приютам, богадельням, тюрьмам.

Сначала блины пекли в основном гречишные. Со вторника - овсяные и ржаные, с пятницы – белые (пшеничные). А в четверг было принято печь пироги с молочной кашей и с горохом.

Кроме блинов в Калужской губернии любили пряники. Во время ярмарок народ собирался на игрища и бросал пряники размером 20 см. Чей пряник дальше всех пролетал и не разбивался, тот выигрывал.

Молодежь в масленичные дни устраивала шумные гуляния, до позднего вечера каталась по городу на наряженных, разукрашенных лошадях.

В трактирах проводились петушиные и гусиные бои. На окраинах Калуги и в селах народ катался с горок, а мужчины выходили на кулачные бои.

Сколько стоят блины

Мы посчитали, во сколько в этом году обойдутся нам блины. Взяли средние цены в калужских магазинах. Итак, чтобы из испечь блины, нужны:

мука - 45 руб. за кг,

яйца – 69 руб.,

молоко – 74 руб.,

соль – 10 руб.,

сахар – 65 руб. за кг,

растительное масло - 129 руб.,

масло сливочное – 149 руб.

Итого: 541 руб.

Возьмем простой рецепт блинов

Нам понадобится:

Молоко - 500 мл,

Яйца – 3 шт.,

Мука - 200 г,

растительное масло - 2 ст. л.,

Сахар - 2 ст. л.,

щепотка соли,

масло сливочное – 20 г (смазать блины).

Получается, что:

на муку для блинов мы потрятим 9 руб.,

на яйца – 20 руб. 70 копеек,

молоко обойдется в 37 руб.,

соль примерно 20 коп.,

сахар – 2 руб. 60 коп.,

растительное масло – 7 руб.,

Сливочное масло – 3 руб.

Итого: 79 руб. 50 коп.

Добавим сметаны

К блинам нам нужны сметана, варенье, сгущенка, мед, красная икра, красная рыба. Посмотрим, сколько сейчас всё это стоит в калужских магазинах.

Сметана (20%) – 99 руб. за 300 г,

творог (5%) – 329 руб. за 700 г,

мёд (500 г) - 399 руб.,

сгущёнка (270 г) – 129 руб.,

варенье (250 г) – 146 руб.,

икра кеты (95 г) – 249 руб.,

икра горбуши (90 г) - 599 руб.

красная рыба (слабосоленая, 200 г) – 339 руб.

Кстати, в прошлом году Всероссийский центр изучения общественного мнения приводил такие данные опросов.

Самой популярной начинкой для блинов была сметана - (49%). Блины со сметаной предпочитают 52% женщин, 44% среди мужчин и 56% россиян 60 лет и старше.

На втором месте варенье — его назвали треть опрошенных (33%). Причем их больше любит молодёжь от 18 до 24 лет (40%).

На третьем - сгущёнка. Такую начинку предпочитает каждый четвертый (25%). У россиян 18-24 лет - сгущёнка на первом месте (49%).

Блины с творогом выбирают 23% опрошенных. Чаще этот продукт называли женщины и представители старшего поколения (по 29%).

Замыкают топ-5 любимых начинок к блинам мёд и мясо (по 19%).

Еще 15% опрошенных любят блины со сливочным маслом (15%), каждый десятый — с икрой (10%).

Простой рецепт

От главного врача ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» Елены АЛЁШИНОЙ.

Елена Николаевна - потомственная калужанка, её прадед был из рода купцов Афанасьевых, а бабушка – их рода Шевырёвых.

- Блины я люблю, пеку с удовольствием, но сейчас стараюсь ограничивать себя в калорийном, - рассказывает Елена Николаевна.

- Мой отец любил блины с начинкой, особенно с мясом, с ливером и с творогом. Ел их каждый день. И обязательно всё подавалось с холодной густой сметаной. Я делаю блины на кефире, у меня муж их обожает.

Рецепт простой. Нужны яйца, разрыхлитель или сода, кефир (лучше уже постоявший немного, ближе к концу его срока годности) и сахар.

Сначала яйца взбиваю с солью. Добавляю кефир. Затем - соду, я её не гашу, потому что есть кефир, он её погасит.

Размешиваю блендером, как бы немного сбиваю, чтобы не было комочков. Затем добавляю ложку растительного масла. И даю тесту постоять немного, чтобы мука хорошо пропиталась. И блины не тонкие получаются, а пышные.

Ещё из подобного теста делаю наливной пирог.

Обычно с яблочной или с капустной начинкой. Но вкусно и с вишней, и грибами. Он некалорийный.

Нужно 500 г кефир, 3 яйца, соль, сахар, мука.

Форму смазать сливочным маслом, посыпать манкой и хорошо потрясти.

Яйца хорошо сбить миксером с сахаром и с щепокой соли, потом вылить кефир, перемешать, добавить соду или разрыхлитель и муку. Муки надо столько, чтобы тесто получилось, как густая сметана, но оно должно литься.

Наливаю на дно формы немного теста, сверху кладу начинку, утрамбовываю. А потом заливаю всё остатками теста. И ставлю в духовку. Пирог хорошо подходит, получается красивым, золотистым. Готовится быстро и вкусно.

Блины на молоке

Рецепт от актрисы калужского драмтеатра Ирины ЖЁЛТИКОВОЙ.

- Мы в семье отмечаем Масленицу. Я каждый день пеку много-много блинов. Любим тонкие блинчики. Делаем с вареньем, сгущенкой, сметаной. Я больше всего люблю блины со сметаной и с икрой.

Вам понадобится:

Яйца – 3 шт.

Мука – 2 стакана,

Молоко – 4 стакана,

Сахар - 1 стакан,

Соль – чуть больше кончика чайной ложки,

Растительное масло – 4 ст. ложки.

Яйца, муку, сахар, соль, растительное масло и 2 стакана молока перемешать, должно получиться без комочков. Добавляем еще 2 ст. молока. Перемешиваем. И запасаемся терпением. Если хотите кружевные блинчики, добавьте немного кипятка.

Блины на кефире

Рецепт от певицы, калужской филармонии Ольги ДРОЗДОВОЙ.

- Я всегда отмечаю Масленицу. Очень люблю блины с медом, со сметаной и с икрой. Дома обязательно печём. И на этой неделе у меня на столе будут блинчики.

Вам понадобится:

Яйца – 2 шт.,

Кефир – 400 г,

Мука – 250 г,

Сахар – 2-3 ч. Ложки,

Соль – 1/3 ч.ложки,

Сода (для гашения) – 0,5 с. ложки,

Растительное масло – 2 ст. ложки,

Кипяток – 350 мл.

2 яйца взбить с сахаром и солью. Добавить холодного кефира, гашеного 0,5 ч. л. соды. Ввести муку. Затем струйкой влить кипяток, быстро помешивая. В конце добавить растительное масло. Получаются очень вкусные блины.

Народные традиции

На Масленичной неделе каждый день имел своё значение.

Понедельник. Встреча.

Рано утром свекровь со свёкром собирали невестку и отправляли её к родителям, а вечером сами приходили в гости к сватам. За ужином обсуждали, где проводить праздник. К этому дню на площади уже устанавливались качели, горки и балаганы.

Хозяйки начинали печь блины. Первый блин принято было отдавать нищим, чтобы те помянули умерших родственников. В деревнях устанавливали чучело Масленицы.

Вторник. Заигрыши.

Молодёжь устраивала катания на санях с горок и другие весёлые потехи. Тот, кто становился победителем в играх, получал блины с разными начинками. В этот день устраивались смотрины невест.

Среда. Лакомка.

Самый блинный день. Ходили к тёще в гости, приносили и с собой блины или что-то вкусненькое.

Четверг. Широкий разгуляй

В этот день никто не работал. Выходили водить хоровод, пели песни, играли в снежки, строили из снега крепость и захватывали её, устраивались кулачные бои, лазали на потешный столб.

Пятница. Тёщины вечерки.

Тёщи приходили в гости к зятьям на блины. Существовал обычай: теща накануне присылала в дом зятя все необходимое для выпечки блинов: сковородки, половник, а тесть - муку и масло. Вечером тёща приводила с собой подруг, хвасталась зятем.

Суббота. Золовкины посиделки.

Невестки должны были звать в гости золовок (сестёр мужа). И обязательно для золовок готовили подарок. А вечером было принято приходить в гости к друзьям и знакомым на блины.

Воскресение. Прощёное воскресенье.

Продолжались народные гуляния. Разжигались костры, сжигали чучело Масленицы. В этот день принято просить прощения у всех родных и знакомых.

Дорогие читатели! А какие блины печёте вы и с какими начинками любите их есть? Делитесь в комментариях, пишите свои рецепты.

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