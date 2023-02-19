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Инфлюенсерам здесь не место: тактические хирурги, добровольцы, промышленники. В Калуге показали, кто на самом деле герои

Опубликовано: 19.02.2023 09:00 1 673
Инфлюенсерам здесь не место: тактические хирурги, добровольцы, промышленники. В Калуге показали, кто на самом деле герои

Вечером пятницы, 17 февраля, в ИКЦ Калуги состоялась торжественная церемония с подведением итогов премии «Человек Z».

Мероприятие прошло в формате форума. На него собрались несколько сотен калужан, которые делом вносят свой вклад в СВО.

Это и непосредственные участники добровольческих батальонов, и волонтеры, и предприниматели,и деятели культуры.

Конкурс «Человек Z» проходил в два этапа. В рамках первого на соискание премии любой желающий выдвигал своего кандидата, после чего народным голосованием определились 3 финалиста. На втором этапе из этой тройки жюри выбрало победителя и обладателей спецпремии.

По словам организаторов, конкурсный формат был выбран с целью вовлечения в проект максимально большего количества людей. Всего в голосовании приняло участие 31 тысяча человек.

За победу номинанты не получают никакого материального вознаграждения - только символ Z, добрые слова и всеобщее признание, а целью премии является выявление героев нового времени, представление обществу, в первую очередь подрастающему поколению, новых примеров для подражания, в ценностной шкале которых на первом месте стоят патриотизм и любовь к Родине, готовность отдать свою жизнь за справедливость и правду.

Обладателями звания «Человек Z» стали следующие участники. Некоторые из них по разным причинам, среди которых работа в зоне СВО, не смогли попасть на церемонию, но их статуэтки им обязательно передадут.

Номинация «Zащитник»

Юрий ЕВИЧ - врач-хирург, старший лейтенант медицинской службы ДНР. Во многом создал отечественную службу тактической медицины, провел сотни семинаров для военнослужащих, сотрудников спецслужб и добровольцев.

Также в данной номинации единогласным решением спецприз жюри был вручен Юрию СМОЛИНУ - одному из самых первых добровольцев специальной военной операции, был командиром штурмовой группы батальона «5Z Барс».

 

Номинация  «Политик»

Дмитрий АФАНАСЬЕВ – депутат Законодательного Собрания Калужской области, ушел на фронт добровольцем. В данный моменть находится в зоне СВО и прислал участникам форума приветственное видео.

Спецприз жюри в этой номинации получил Александр ЕФРЕМОВ - первый статусный представитель Калужской области, который приехал в Первомайск за месяц до того, как город официально стал подшефным Калужской области.

Кроме того, именно Ефремов занимался организацией первых и самых важных четырёх конвоев с гуманитарной помощью из Калужской области, вёл их через границу, помогал распределять среди местных жителей.

Номинация «Волонтер»

Ольга ПОДПЛУТОВА – вместе с соратницами создали Отряд Zабавных Vасилис и уже несколько раз возили гуманитарный груз в зону спецоперации. Но перед этим проводят огромную работу по сбору, упаковке и информационной помощи родным военных!

Номинация «Благотворитель»

Сергей СКРИПКИН - основатель знаменитого «Ресторанчика «Для наших». Он перебрался поближе к линии фронта, чтобы снабжать военных домашней едой. Благодарные солдаты называют Сергея Батей.

Номинация «Промышленник»

Алексей ЛУНЦОВ - предприятие Алексея выпускает саперные «кошки» и походные печи. Инженеры модернизировали эти изделия под нужды фронта, а сейчас работают над другими, более технологичными приборами. Продукцию для фронта выпускают после основной работы. Говорят, что трудиться будут до победы!

Спецприз жюри в данной номинации также был вручен Владиславу ЛОБАЕВУ – производителю всемирноизвестных снайперских винтовок, которые побили множество мировых рекордов дальности и поставляются в зону СВО, собирая самые положительны отзывы профессионалов.

Номинация «Символ»

Георгий КАНТАРИЯ - внучатый племянник легендарного младшего сержанта Красной Армии, Героя Советского Союза Мелитона Кантарии, который вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы на крыше поверженного гитлеровского Рейхстага в Берлине. Фото, сделанное в тот день, прославилось на весь мир и стало символом Победы.

Через 77 лет после этого, его внучатый племянник добровольцем ушел на Донбасс бороться с неонацистами. Подробнее об этом можно почитать в статье нашего коллеги из «Комсомольской правды»: «Мои предки улыбаются мне»: правнук Героя Советского Союза вместе со своими калужскими братьями отправляется на битву за русскую землю 

Номинация «Творец»

Андрей БЕГУН - композитор, автор текстов и исполнитель песен, руководитель и солист ансамбля «Казачья песня», неоднократно посещал зону проведения специальной военной операции с благотворительными концертами.

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Опубликовано: 19.02.2023 09:00 1 673
Тэги: человек z премия сво
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