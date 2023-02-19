Калужские хоккеисты готовы к повышению в классе

Областная столица переживает настоящий хоккейный бум. Еще год назад сложно было подумать, что такое может произойти.

Создание команды

Спортивные школы и отделения хоккея уже есть во многих городах нашего региона. Первыми объекты для занятия этим видом спорта получили Жуков, Калуга и Обнинск.

И все последние годы возникал один вопрос. Куда идти юношам после окончания спортивных школ? Перспектив в Калужской области у них не было. Ведь команда даже уровня Юниорской хоккейной лиги в нашем регионе отсутствовала.

Вот и приходилось талантливым калужским хоккеистам отправляться в достаточно раннем возрасте в другие города. Временами эти отъезды за лучшим спортивным будущем просто ужасали. Из Калуги уезжали за лето десятки юных хоккеистов.

Все изменилось в 2022 году. Столичный тренер Александр КУДИНОВ, которые уже долгие годы работает в Калуге, смог добиться создания хоккейного клуба «Калуга». Специалист зарядил своей энергией спортсменов и родителей. Чиновники также пошли на встречу и помогли дать старт важному для регионального хоккея начинанию.

В итоге за летний период 2022 года была собрана хорошая команда, и осенью ХК «Калуга» стартовал в Юниорской хоккейной лиге-Б. Да, это, мягко скажем, не самый сильный турнир. Но начинать с чего-то надо было.

Домашние матчи наша команда проводит в дворце спорта «Центральный».

За поединками следят около двух с половиной тысяч человек. На некоторые встречи приходит еще больше болельщиков.

И, конечно, такая поддержка мотивирует ХК «Калуга» на успехи. Команда сейчас идет на третьем месте в Юниорской хоккейной лиги.

Калужских хоккеистов ждут на родном льду.

Тяжелая игра в Орле

В четверг, 16 февраля, В Юниорской хоккейной лиге-Б прошли очередные матчи. Болельщики из нашего региона следили за поединком в Орле.

Местная команда «Ледовое» поколение, которая располагается в нижней части турнирной таблице, встречалась с хоккейным клубом «Калуга».

Наши спортсмены на протяжении всего матча владели инициативой. Но вратарь из Орла раз за разом спасал свою команду. Более того, «Ледовое поколение» во втором периоде даже открыло счет.

Калужане восстановили статус-кво в третьем игровом отрезке. Денис Ромадин сравнял счет.

Исход встречи был решен в серии послематчевых буллитов. Их лучше исполнили калужане, которые и добились итоговой победы.

В Орле в серии буллитов ворота защищал голкипер ХК «Калуга» Кирилл КИРГИЗОВ. Молодой спортсмен начал заниматься хоккеем в нашем городе. В спортивную школу «Космос» его привел отец в пять лет.

Кирилл Киргизов защищает ворота ХК «Калуга»

Пост номер один

Кирилл играл за калужскую команду «Золотые Львы». Этот коллектив был известен не только в нашем регионе. Команда имела хорошее финансирование, выезжала на турниры по всей России.

- Воспоминания от «Золотых Львов» только положительные. Мы ездили на турниры в Беларусь и Финляндию. Часто играли в Москве, - вспоминает вратарь.

Хотя с 5 до 8 лет Кирилл играл на позиции нападающего, забивал голы. И только после этого занял пост номер один.

Но, как и у многих наших спортсменов, перспектив у Киргизова в родном городе несколько лет назад просто не было. Кирилл сначала в 13 лет перешел в хоккейный клуб «Брянск». После этого вратарь тренировался в Калуге, а на матчи в течение двух сезонов ездил в Чехов, где выступал за местный «Витязь».

И вот, наконец, в этом году Кирилл получил полноценную возможность играть в Калуге на уровне Юниорской хоккейной лиги.

- Мы начали работу еще летом. Было очень много тренировок. Подтягивали свою физическую форму, - рассказывает Кирилл Киргизов. – Конечно, это все тяжело. Но мы понимали, что эту работу надо выполнить, чтобы в дальнейшем хорошо и уверенно выглядеть на площадке. Сейчас нам эта подготовка сильно помогает в матчах.

На первую же домашнюю встречу ледовая арена дворца спорта «Центральный» была практически заполнена. Такую картину не то, что в ЮХЛ, даже в Континентальной хоккейной лиге не всегда увидишь.

- Да, для нас это был небольшой шок. Когда выходили в первый раз на площадку в матче ЮХЛ в Калуге, - отметил молодой вратарь. – Было предматчевое шоу, ведущий. Столько болельщиков. Конечно, такая обстановка заставила сильно волноваться. Так что в стартовом матче мы не показали свой лучший хоккей, хотя и победили. В дальнейшем мы стали привыкать к полным трибунам. Волнение стало меньше. Да и наша игра улучшилась

В составе хоккейного клуба «Калуга» есть также немало иногородних спортсменов. Некоторые из них проживают в гостинице «Центрального». Но инородными телами в «Калуге» приезжие молодые хоккеисты никак не выглядят.

- Ребятам хоть к нам присоединились недавно, но мы за короткое время стали одной большой семьей, - рассказал Кирилл Киргизов. – Да, взаимопонимания на площадке в стартовых матчах немного не хватало. Но сейчас все уже наладилось. Мы хорошо общаемся как в быту, так и на льду.

На матчи молодых хоккеистов, естественно, в большом количестве ходят девушки. Их на трибунах и видно, и слышно. Да и после матчей они не забывают о спортсменах.

- Часто ли знакомятся с нами? Да. Много пишут в социальных сетях. Хотят пообщаться, - продолжил Кирилл Киргизов. – Причем, это не я один такой. Пишут всей команде. Конечно, такое внимание приятно.

Девушки с удовольствием болеют за хоккеистов из Калуги.

Необходимое повышение

Большая часть сезона у калужан уже позади. Команда идет на третьем месте. Наши хоккеисты уступают лишь спортсменам из Воронежа и Владимира.

- Перед нами стоит конкретная задача. Мы хотим попасть в число двух лучших команд этого сезона. Это даст возможность нам получить повышение в классе, - продолжил Кирилл. – Но, конечно, хотелось бы, чтобы в Калуге в следующем сезоне выставили команду в Национальную молодежную хоккейную лигу. Если этого не произойдет, то мне вновь придется уезжать из родного города. Так как по возрасту я уже не смогу играть в ЮХЛ.

Пока же Кирилл Киргизов вместе с командой готовятся к матчам в борьбе за медали Юниорской хоккейной лиги.

22 февраля наши болельщики смогут вновь увидеть игру вратаря Кирилла Киргизова. Хоккейный клуб «Калуга» в дворце спорта «Центральный» сыграет с ХК «Россошь». Встреча начнется в 18:00.

Кстати, чтобы посетить эту встречу, при себе необходимо будет иметь билеты. Их распространяли в кассах Дворца спорта «Центральный». Но, как нам подтвердили в министерстве спорта, билетов уже нет. Так что ищете их у друзей и знакомых.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.