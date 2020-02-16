Агрессивный маркетинг в сфере ЖКХ добрался и до Калуги

Массовые вбросы

В январе 2023 года тысячи калужан обнаружили в своих почтовых ящиках странные извещения. На вид они мало чем отличались от обычных квитанций для оплаты за услуги ЖКХ. Только вот название компании в извещении мало, о чем говорило. Да и само содержание листовки выглядело крайне странным.

- Граждане (потребители) обязаны обеспечить проведение проверок установленных за счет потребителя коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, - говорится в извещении. – Для проведения поверки водоизмерительного прибора сертифицированными специалистами «ЖКХ-Сервис» с соблюдением методики поверки и внесением сведений в единый реестр Росстандарта Вам необходимо оставить заявку в срок до 28.02.2023 года.

Внизу листовки было указано, что по истечению срока межповерочного интервала тарификация будет рассчитываться, исходя из нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 1,5.

Понятно, что многих калужан такое извещение поставило в ступор. Никто ведь платить больше не хочет.

Звонок оператору

Позвонив по указанному в извещении многоканальному телефону, мы услышали приятный голос девушки, которая сообщила следующее:

- Вам необходимо произвести поверку счетчиков, чтобы вас не перевели на общий норматив. Тариф на воду повышают каждый год. Вы тратите 1-2 куба на человека. А по нормативу будете платить за восемь кубов. Зачем вам переплачивать? Замена двух счетчиков на новые будет стоить 4900 рублей. В эту стоимость входит счетчик нового поколения, встроенное оборудование, работа мастера, гарантийное обслуживание в течение года. Также вы получите полный пакет документов.

Мы начали разбираться дальше, что есть еще на листовке. Больше всего заинтересовала надпись «ВРФ 875253778». Даже поисковики не смогли помочь разобраться в этой аббревиатуре. Зато сразу появились следы интересующей нас компании. Оказывается, что шлют подобные извещения по всей стране уже несколько лет. Конечно, меняя даты, города и номер телефона.

Тарифы за холодное и горячее водоснабжение взяты с потолка и не соответствуют действительности.

QR-код и штрих-код, приведенные на квитанции, - фейковые.

По сути дела, эти листовки – агрессивной маркетинг одной компании, которая уже несколько лет действует по всей России.

При этом никакого уголовного преступления любители поверок не совершают. Они ведь сразу заявляют вам по телефону о стоимости услуг. Единственное, что она выше рыночной в четыре раза.

Так, в областном водоканале предлагают произвести поверку счетчиков горячей и холодной воды всего за 1200 рублей. А маркетологи из «ЖКХ-Сервис», напомним, за 4900. Неплохая разница, согласитесь.

Все законно? ФАС выясняет

Так как состава преступления в действиях компании нет, то они вроде бы могли спокойно и дальше заниматься облапошиванием людей. Но, как и по всей стране, в дело вмешалась федеральная антимонопольная служба. Правда, информацию об этом знают немногие калужане. Ведь на сайт данной уважаемой организации обычные жители заходят редко.

- 20.01.2023 Калужским УФАС России возбуждено дело по признакам нарушения законодательства о рекламе по факту распространения жителям города Калуги и Калужской области листовок-извещений об обязательной поверке приборов учета водоснабжения, - говорится в новости на сайте калужского УФАС. - Листовки оформлены с использованием элементов, сходных с элементами, применяемыми при оформлении извещений/ квитанций жилищно-коммунальными службами, а именно: с изображением штрих-кода, ссылки на нормативно-правовые акты, обращением к плательщикам, расчётной таблицы платы за коммунальную услугу с применением нормативов, аналогичной размещаемой в квитанциях коммунальными службами, печати.

Между тем, распространяемая информация обладает всеми признаками рекламы, в том числе способствует формированию интереса к рекламируемым услугам «ЖКХ-СЕРВИС Калуга» по поверке приборов учета воды и их продвижению на рынке, - акцентируют внимание в ФАС.

Поскольку законом о рекламе не допускается реклама товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений, в отношении рекламодателя, чей абонентский номер 8(980)713-10-00 указан в листовке, возбуждено дело по пункту 7 статьи 7 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

В калужском Управлении федеральной антимонопольной службы нам сообщили, что возбужденное дело будет рассматриваться в течение трех месяцев.

А пока же калужане будут и дальше получать интересные извещения от «ЖКХ-СЕРВИС». Будьте бдительны, маркетинг – штука временами, действительно, крайне агрессивная. И на уловки профессионалов может попасться любой из нас.

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