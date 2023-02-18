Калужская актриса Ирина Бургонова растрогала зрителей спектаклем про Клавдию Шульженко

В Калуге завершился традиционный театральный фестиваль «Свой выбор», где калужские артисты, выигравшие грант Союза театральных деятелей России, показывают свои самостоятельные проекты.

Одним из самых душевных стал моноспектакль Ирины Бургоновой «Низкий поклон» о жизни певицы Клавдии Шульженко.

В советское время популярность Шульженко зашкаливала, её любили, её песни тут же уходили в народ, их распевали повсюду. И снежным февральским вечером они вновь звучали в Калуге.

Спектакль Ирины Бургоновой был камерным. Зрители собрались на сцене под крышей.

Любила зрителей

Реквизит минимальный - несколько платьев, халат, военная форма, скромный синий платочек, чемоданы, шляпа, боа, которые помогают перевоплощаться. Клавдия Ивановна была невероятной модницей. Даже во время бомбежек закрывала собой чемодан с концертными нарядами.

Даже во время войны Шульженко выступала в концертных платьях, об этом просили её солдаты.

На стенах - афиши, рядом - пластинки, проигрыватель, телефон, венский стул. На экран выводится проекция настоящих выступлений Шульженко, хроника тех лет.

Ирина Бургонова – актриса, певица, музыкант, и в спектакле она очень похожа на молодую Шульженко: таже прическа, платья, жесты. Ирина рассказывает о Клавдии Ивановны от первого лица, а иногда перевоплощается в людей из жизни певицы.

Биография Шульженко наполнена яркими событиями: забавными и драматическими. И Ирина Бургонова очень эмоционально провела зрителей по биографии певицы - от рождения в Харькове в 1906 году в семье бухгалтера управления железной дороги до прощального концерта в 1976-м.

Она рассказала, как будущая певица поступала в театр, исполнив «Распрягайте, хлопцы, коней» под аккомпанемент Исаака Дунаевского, которого друзья называли Дуней. Шульженко взяли, но давали лишь маленькие роли: Клавдия изображала умершую Настасью Филипповну в 4-м акте «Идиота». И отец, сидевший в зале, очень гордился дочерью.

Как потом Шульженко познакомилась с Владимиром Коралли, ставшим её мужем. У них родился сын Игорь. Как пела на передовой во время войны, и лейтенант Максимов принес ей текст песни «Синий платочек».

А потом - популярность после войны, развод и история знакомства со вторым мужем Георгием Епифановым, который 15 лет был поклонником Шульженко, тщательно записывал на концертах, какие песни она пела, в чём выступала и отправлял ей письма, подписываясь «Г. Е.».

Шульженко не срывалась по первому звонку в Кремль.

Были в спектакле и истории, как Василий Сталин за два часа до Нового года позвонил Шульженко и позвал выступить, а она отказалась, сказав, что об этом надо договариваться заранее и как, прождав два часа Фурцеву, ушла, заявив секретарю, что министр плохо воспитана.

Клавдия Ивановна могла себе это позволить. А ещё она очень любила свою публику, с большим уважением относилась к зрителям на концерте и всегда низко кланялась на концертах. Такого поклона никогда не было ни у одной певицы.

Поклон нашим родителям

Спектакль получился лиричным, музыкальным: пела Ирина, звучал голос Клавдии Шульженко. Те, кому выпала редкая удача побывать на этой постановке, были растроганы до слёз.

Ещё на экране шли завершающие кадры хроники, а уже раздались крики: «Браво»! Зрители аплодировали Ирине стоя, дарили цветы.

Ирина пела сама, исполнив знаковые песни из репертуара Шульженко.

- Я росла на Шульженко, в моей семье её очень любили, а детские впечатления самые яркие, - поделилась с нами Ирина. - И этот спектакль - низкий поклон той эпохе, нашим родителям, бабушкам.

Тогда люди жили по-другому, были подвиги. Сейчас многое стало забываться, и мне хотелось напомнить, прикоснуться к той эпохе и выстроить такую программу.

Идею я вынашивала давно. Это мой третий моноспектакль. У меня был моноспекталь «Ива да Иван», сейчас на малой сцене идёт «Дочь генерала», но там - не мой текст.

В этот раз я много посмотрела о Шульженко, прочитала, познакомилась с её личными воспоминаниями. И сама написала сценарий, назвала его пьесой. До этого писала сценарии, но такая серьезная работа у меня впервые.

Я даже сама напечатала эту пьесу, чем никогда не занималась. Почувствовала, что такое литературный труд, когда тысячу раз сам себя редактируешь, а потом удивляешь, что это я написала.

Когда много информации, проблема, а что же оставить. Это самое мучительное. И далеко не все, связанные с Шульженко, имена прозвучали. И еще много историй о ней можно было бы рассказать. Но хотелось пройти по всей её биографии, убирая детали.

- Что вас поразило в её биографии?

- Когда я читала о Шульженко, меня не покидало чувство, что это человек, поцелованный Богом, её будто ангелы вели по жизни. Не случайно я начала спектакль с её рождения. Был талант, и всё чудесным образом складывалось.

Хотя и характер у Шульженко был сложный, она человек очень требовательный, иногда резкий, но невероятно трудолюбивый. Сейчас такого уровня артистов называют звёздами, а тогда Шульженко называли королевой эстрады. И такое даётся свыше.

- Чем вы похожи с Шульженко?

- У меня день рождения 24 марта, как и у Шульженко. Когда я это прочитала, не поверила своим глазам. Только родились мы с разницей в 60 лет. Но мне кажется, я её чувствую.

У меня тоже есть такие качества, как у Клавдии Ивановны. Я тоже занималась с детства музыкой, училась в музыкальной школе. Я актриса. И Клавдия Ивановна сначала поступила в драматический театр.

Я прониклась её историей всей душой и почувствовала, что состоялся контакт.

Клавдия Шульженко была невероятно популярна, ее любили миллионы советских людей.

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