История одного экспоната: пленный французский граф оставил саблю в Полотняном Заводе

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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- В Калужском объединённом музее-заповеднике храниться сабля штабных офицеров французской армии в медных ножнах, - рассказывает директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. - Предположительно клинок изготовлен в Германии, детали эфеса и монтировка произведены во Франции. Изготовитель клинка - Бюхнер (Bьchner), 1800-е гг. Используется золочение, резьба по дереву.

Из связанных с Полотняным Заводом людей, сабля могла принадлежать только военному комиссару 5-й кирасирской дивизии Великой армии Пьеру-Луи Вало графу де Боволье.

Боволье был активным участником вандейского восстания. Потом амнистирован и в 1811 году принят на службу.

12 октября 1812 года недалеко от Медыни взят в плен партизанами полковника Кудашева.

16 октября доставлен в Полотняный Завод и представлен Кутузову. Возможно, свою саблю Боволье оставил Гончарову в знак признательности за радушный прием.

Из Полотняного Завода Боволье был направлен в Калугу, а оттуда - в Рязань.

Сабля Боволье - один из значимых экспонатов нашего музея.

Мятежный граф

Пьер-Луи Вало граф де Боволье родился в 1770 году и в юности был пажом короля Людовика XVI.

В 23-летнем возрасте присоединился к мятежным вандейцам в Туаре. Проявил небывалую активность в административных делах, принимал участие в боевых действиях.

Имел большое влияние среди главарей вандейцев. Потом был амнистирован. А через несколько лет участвовал в восстании роялистов на западе Франции. С новым режимом примирился только в 1805 году.

Несмотря на амнистию вандейцев, Наполеон подозрительно относился к Боволье. Каждый его приезд в Париж заканчивался тюремным заключением и высылкой в родовые земли под надзор полиции.

Лишь в 1811 году граф был принят на службу и определен в военную администрацию. В начале 1812 года его назначили военным комиссаром 5-й кирасирской дивизии.

В день Малоярославецкого сражения (12/24 октября) Боволье попал в плен и был доставлен в Полотняный Завод, где находилась главная квартира русской армии. Его представили Кутузову.

Через Калугу Боволье проследовал в Рязань. В 1814 году вернулся во Францию. А через год вновь стал генерал-интендантом Вандейской армии. Получил звание марешаль де кан (бригадный генерал) и был удостоен титула графа.

Умер Боволье в 1825 году.

Внезапное нападение

Боволье оставил воспоминания, в которых упоминает и о Калужской губернии.

- Итак, я решил покинуть Наполеона с его роком, - вспоминал БОВОЛЬЕ. - Именно в Боровске я воспользовался случаем… Чтобы моих лошадей не забрали для службы в артиллерии, я прибыл в одну деревню, расположенную на некотором расстоянии от этого города, где находилось большое число служащих, маркитантов и отставших солдат.

В течение ночи польские солдаты подожгли множество домов. Два полка казаков выдвинулись в этом направлении и произвели внезапное нападение в четыре часа утра. Каждый пытался, но тщетно, найти своё спасение в бегстве, мы все были взяты в плен.

Посреди беспорядка, вызванного этим внезапным нападением, я получил от одного казака удар пикой в левый бок.

Эти два казачьих полка состояли под командой князя Кудашева, зятя князя Кутузова. Я был препровождён к этому офицеру. Он очень хорошо говорил по-французски. Адресовал мне множество вопросов, на которые я отвечал с большой откровенностью…

Я попросил его сопроводить меня к князю Кутузову, его тестю. Он сам сопроводил меня туда, после того как мне были возвращены моя повозка и лошади. Так как казаки не оставили мне ничего, кроме одежды, я был счастлив, снова найдя свой экипаж.

Как говорит Виталий Бессонов, достоверность сообщенных Кутузовым Боволье сведений не находит подтверждения вдругих источниках, возможно, главнокомандующий хотел убедить военнопленного француза в своем превосходстве над Наполеоном и продемонстрировать его бесчеловечность. И надеялся через Боволье распространить эти сведения среди его соотечественников.

Полный сочувствия и доброты

- На четвёртый день мы прибыли в главную квартиру князя Кутузова в семи льё от Калуги, - пишет Боволье. - Она была расположена в поместье шевалье Гончарова, возле которого находилась первая в России мануфактура по производству парусов для кораблей, и которая каждый день давала работу более четырём тысячам рабочих.

В этом месте существует также бумажная фабрика, продукция которой ни в чём не уступает продукции из Голландии.

Несмотря на беспорядок в моём туалете, князь генералиссимус устроил мне приём, полный сочувствия и доброты.

Это был старик семидесяти четырёх лет, среднего роста, с приятным выражением лица, хотя он лишился левого глаза. Его седые волосы, его лицо, изборождённое множеством глубоких шрамов, внушали уважение.

В течение трёх часов я оставался с ним в его кабинете, и имел случай подивиться чрезвычайной лёгкости, с которой он выражался на нашем языке, и особенно его обширной эрудиции.

Когда я назвал ему своё имя, он раздумывал некоторое время.

- Не родственник ли вы господам де Боволье, которые сыграли столь выдающуюся роль в военных событиях в Вандее, и один из которых подписал письмо, адресованное Е.В. императрице Екатерине II с просьбою оказать помощь против республиканцев? - спросил он

- Это я, - ответил я ему, - подписал это письмо в качестве генерал-интенданта и первого члена высшего совета армии.

- Это вы! Хорошо! Я восхищён, что вы оказались моим пленником, вы будете приняты со всеми почестями, которых заслуживаете…

Князь прибавил, что он с живейшим интересом прочитал историю Вандейской войны… Он долго с большим энтузиазмом расспрашивал меня обо всех вождях этой героической вандейской армии, подвиги которых, сказал он мне с жаром, похожи на чудо…

Затем он задавал различные вопросы относительно французской армии, среди прочих вещей он спросил меня, какова была сила этой армии перед её выступлением из Москвы? Я уверил его в том, что она не превышает 123 000 человек.

- Каково мнение Наполеона обо мне? - прибавил князь.

- Он считает вас и называет не иначе как старым лисом Севера.

- Постараюсь доказать ему, что он не ошибается: он должен был уже заметить, что я сумел проникнуть в его замыслы.

Он хочет испытать путь переговоров, и прислал ко мне одного из своих адъютантов, генерала Лористона, которого я знал уже тогда, когда ему была поручена слегка похожая миссия при русском дворе, но поскольку Наполеон прислал ко мне дипломата только такой силы, я постоянно буду в состоянии срывать его замыслы.

Князь Кутузов спросил меня ещё, каковы были запасы, которыми располагал Наполеон, чтобы совершить своё отступление.

Я ответил ему, что он имел намерение направиться на Тулу и Калугу, и что он имеет на этот предмет договор с одной компанией евреев. После этого разговора, который длился более трёх часов, князь попросил одного хирурга прозондировать мою рану.

Он велел дать мне бельё и другие вещи, в которых я имел очень большую нужду, много раз принимал меня за своим столом и обращался ко мне со всем вниманием и добротой.

Его примеру последовали присутствовавшие там русские вельможи и генералы, которые все одаривали меня знаками внимания и старались вручить мне денежную помощь, от которой я отказался, поскольку князь Кутузов велел передать мне пять сотен рублей, чтобы помочь в моих нуждах.

Двадцать восемь дней я оставался возле этого князя. В течение этого времени было молчаливое перемирие, прекратившее военные действия с одной и другой стороны, но без подписанного договора.

Большой негодяй

- В день своего отъезда Кутузов призвал меня в свои апартаменты, где находился шевалье Гончаров. Он рекомендовал меня этому господину самым любезнейшим образом, несколько раз повторил ему, что желает, чтобы я свободно оставался у него столь долго, сколько понадобится.

Затем дал мне два письма, одно для губернатора Калуги, которое содержало приказ сопроводить меня в Рязань…и другое - для одной из его дочерей, которая удалилась в этот город после пожара Москвы.

- До свидания, господин де Боволье, - сказал он мне, уезжая, - Я считаю себя счастливым, поскольку смог быть вам полезен. Не в моей власти тотчас возвратить вас на родину.

Когда я собрался удалиться, он снова позвал меня и сказал:

- Ваш Наполеон – большой негодяй: этой ночью я велел возвратить ему сорок французов, захваченных в плен на аванпостах, он отказался их принять: что хочет он, чтобы я сделал? Его поведение жестоко, и вы свидетель, что он сделал с нацией, которой он всем обязан.

И он отправился, чтобы начать преследование французской армии.

Князь Кутузов путешествовал за армией в более чем скромном экипаже, не имел почти никакой свиты, и не позволял себе ни малейшей роскоши, довольствуясь лишь самым необходимым...

Калужский губренатор Павел Никитич Каверин.

Готовы были сжечь Калугу

- Я отправился в Калугу, сопровождаемый одним унтер-офицером, служащим администрации и актёром Сен-Вером. Я был прекрасно принят губернатором этого города (Кавериным), который позволил мне находиться там в течение пятнадцати дней, чтобы подлечить мою рану, от которой я сильно страдал.

Калуга является одним из наиболее богатых городов России, она осуществляет значительную торговлю зерновыми. В течение некоторого времени жители находились в большом беспокойстве, но в период моего пребывания они стали совершенно успокоенными.

Губернатор сказал мне, что в случае, если французы станут отступать в направлении на Калугу, он заблаговременно примет все необходимые меры, чтобы они нашли там при своём прибытии только кучу пепла: это было тем легче исполнить, что все строения, кроме дворца губернатора и церквей, были построены из пихты.

Все запасы и драгоценные вещи были погружены на суда во время оккупации Москвы. Спустя пятнадцать дней после моего прибытия в Калуге, я выехал, чтобы направиться в Рязань.

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