Художник из Калуги Виктория Харченко представила свой «Культурный код»

Виктория Харченко – художник в нашем городе известный. Каждая её выставка – это рассказ о жизни.

В 2017 году в ИКЦ Виктория вспоминала в картинах «Золотые времена»: детство в советском дворе, бабушку и духи «Красная Москва», два года в Китае, возвращение в Калугу и рождение дочки Евы, лето во Флоренции.

В 2021 году была выставка в Доме музыки «Согретые солнцем», посвященная поездке в Индию. Там Виктория оказалась как раз в момент локдауна и с приключениями возвращалась домой. Яркие индийские пейзажи и позитивные люди – такие работы поднимали настроение в разгар пандемии.

Сейчас вернисаж Виктории был в русском стиле. Гостей в Доме музыки встречали с самоваром, угощали чаем с бубликами, баранками и клюквой в сахаре.

Виктория встречала гостей в русском стиле: чаем из самовара и баранками.

Выставка называется «Культурный код». Как, почему мы узнаем друг друга в толпе иностранцев? Какой наш культурный код? Об этом и предлагает порассуждать Виктория, выражая наш код в образах российской природы: Калуга, Байкал, Сергиев Посад, Суздаль, Казань, наши леса и цветы.

- Русский человек много ждет, терпит морозы, прячется от ветра, сохраняя огонек тепла до следующей весны, - говорит художник.

«Масленица», 2019 год. Это реальный герой с празднования Масленицы на Театральной площади в Калуге.

Тихие улицы

На выставке 63 работы, написанные в период с 2007 по 2023 год. Большего всего зрителей привлекли «Жигуль жизни» - машина, заставленная домашними консервированными банками и «Спящая царевна».

- Это второй вариант «Спящей царевны», - объясняет Виктория. – В этот раз я её по-другому интерпретировала, она более сказочная. Эта работа 2023 года. На выставке много новых работ, калужане их еще не видели.

Чтобы нарисовать «Спящая царевну», Виктория становилась на стул.

- Мы решили собрать такую выставку, поскольку сейчас никто далеко не едет, все остались по домам. И здесь есть Суздаль, Сергиев Посад, Казань, Байкал. Мы с учениками устраивали выездные пленэры.

Есть 13 видов Калуги, все они написаны с натуры. Их не просто найти, например, Сосновую рощу не все узнают.

Мне очень нравятся тихие, уютные провинциальные улицы Знаменская, Карпова. Люблю осень на Воскресенке. Хотелось бы написать и Гостиный дор, и Смоленку. Но почему-то наши открыточные виды ещё не написаны.

«Ул. Знаменская», Калуга, 2020 год.

Мощь природы

- На Байкал я ездила на пленэр «Русская Атлантида». Туда подаются заявки, и группе художников устраивают такую поездку. Принимающая сторона организует питание, проживание, экскурсии.

Десять дней мы жили в посёлке Баргуджин токун. Нас возили по очень красивым местам: нетронутая природа, нет туристов, ходят лошадки по полям. Очень атмосферно.

«Земля Бурятии» , 2022 год.

Поразила мощь природы: огромные камни, синяя вода, чайки. Очень яркие краски. Дома там в основном деревянные, с синими наличниками. И будто прозрачный воздух.

Мы там были в начале июня. Дули холодные ветра. С утра до вечера мы находились на природе. Уставали, конечно.

Кормили нас очень вкусно, было много мясных блюд. Там в основном баранина, манты.

С местными жителями очень мало общались, потому что нас все время увозили, и мы работали. Но познакомились с принимающей стороной, с их семьями.

«Жигуль жизни. Осень» 2022 г. Самая популярная картина на выставке.

Когда город просыпается

На работах Виктории Калуга - разная6 яркие масленичные гуляния на Театралке, тёплые летние дни и мягкий зимний рассвет.

- Я люблю разное время года. Сейчас все больше – теплое, - улыбается Виктория. - Зима очень красивая, но рисовать её некомфортно: час порисовал и потом неделю лежишь с температурой.

Мне зимой сложно выходить на пленэр. А я люблю писать с натуры, редко использую фотографии.

«Ранняя прогулка с Крисом», 2022 год.

- На выставке есть несколько работ, написанных в Калуге зимой. Мы гуляем с собакой Криской в 6 утра. И в это время очень красивый город, который просыпается, ещё нет никаких следов на снегу.

Викторию с открытием выставки поздравляли родные, друзья и коллеги-художники.

Для гостей в Доме музыки приготовили концерт.

Познакомиться с «Культурным кодом» Виктории Харченко можно в Доме музыки до 26 февраля.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.