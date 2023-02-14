Психолог из Калуги рассказала, какой брак может быть счастливым и почему много невротических отношений

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюблённых мы решили поговорить о любви, ревности и счастливых отношениях.

Почему у кого-то получается жить вместе долго и счастливо, а у кого-то нет.

Об этом расскажет наш эксперт - калужский психолог, полиграфолог, кандидат психологических наук, психотерапевт Ирина МАКАРЕНКО.

Хотим разного

- Ирина, как выбрать партнера, чтобы брак был счастливым?

- Давайте возьмем условно здоровый вариант. Стоит выбирать того партнёра, который смотрит с тобой в одну сторону.

У нас часто бывает, что ты смотришь на него, он на тебя: «Боже мой, как его люблю, а он меня, как я люблю своё состояние рядом с ним». Такие нарциссические невротические темы.

А здоровые отношения, это когда, конечно, я испытываю к партнёру чувства, он мне нравится, потом я влюбляюсь, появляется сексуальный компонент, появляется компонент когнитивный.

Потому что, если только в интимной жизни все хорошо, это ненадолго. Это интересно весело, но не про партнерство.

И, наоборот, если мне интересно с человеком, но нет удовлетворяющего меня интима, это тоже так себе история.

И самое главное: я чувствую себя с ним комфортно и безопасно.

Мне не надо показывать то, чем я не являюсь. Мне не нужно сидеть вечером дома в кружевном белье, чтобы ему понравится. Мне отлично и в пижаме есть с ним пиццу, смотреть комедию и смеяться.

Плюс мы смотрим в одну сторону. Это ключевой момент. Если я хочу сейчас веселья и беззаботной жизни, а ты хочешь многодетную семью и открыть бизнес, это хорошие планы, но мы хотим разного. И даже если у нас великолепный интим, безопасность, и совместные интересы, ничего не получится, мы будем страдать.

Часто слышишь: «Моя любовь его исправит». Я хочу семью и много детей, а выхожу замуж за человека, который 5 раз до этого был женат, изменял женам, но со мной, конечно, будет не так, моя любовь всё изменит. Это абсурд.

Поэтому надо на берегу человека узнавать. А мы забываем это делать. Забываем разговаривать и задавать вопросы.

Забываем посмотреть на его семью, чтобы узнать, какие там ценности, посмотреть, какой он внутри семьи, как он относится к родным, к детям, дружная семья, или он уже 20 лет не видел родителей.

Что у него с материальными претензиями? Как ему нравится отдыхать, как он хочет работать. Потому что некоторым нравиться жить идейными темами, быть частью коллектива. А кому-то нужно 4 раза в год путешествовать. Другому - найти лекарство от рака, для него это сверхценная идея.

Понять, что ты хочешь, какую жизнь. И если партнёр скажет, что это и его жизнь. Это будет счастливый брак.

- Это какие-то очень идеальные отношения.

- К сожалению, здоровых отношений очень мало. Потому что люди забывают спросить: а как ты хочешь, что тебе нравится, что для тебя важно? Мы все разные и имеем право жить так, как нам хочется.

Перевоспитывать кого-то - это насилие. Если приходит кто-то и тебя ломает, ты зачем позволяешь это делать? Зачем это нужно? Это никогда не приводит ни к какому результату. Это приводит только в психиатрическую клинику, наркологическую клинику и к суициду.

Мы очень спешим. И на нас давит общество. Если ты в 25 ещё не имеешь отношений, а в 32 тебе не сделали предложение, ты - старая дева. А к 40 обязательно нужно родить. Что значит, что ты не хочешь? Биологические часы тикают, ты что не слышишь?

Общественное мнение - основа неврозов. Я всегда с юмором говорю клиентам, что общественное мнение - это мнение того, кого не спрашивали. И оно всегда будет не на твоей стороне.

Мы прислушиваемся к интернету, к родителям, к подругам, которые советуют, как он должен тебя любить, как должен правильно делать.

Мы всё время пытаемся отыграть чужие сценарии и забываем себя спросить: а я как хочу. А мне-то какой нужен? Тот, который сварит мне утром кофе, или тот с которым я буду в Африке по саванне бегать, или тот, кто точно обеспечит меня и моих детей.

Бывает, что люди несколько раз побывали в браке и не задавали вопрос: как я хочу?

Любовь – это не работа

- Правда ли что любовь три года живёт?

- Нет, не правда. Можно сказать, что влюблённость живёт три года. Причём с таким циклом: первые 9 месяцев возникает физическое влечение, потом три года идёт эйфорическая тема - узнавание, новизна.

А потом наступает первый кризис, потому что начинается рутина. И как раз вылезает несовпадение планов на будущее. Истинная любовь живёт всю жизнь. Но истинная любовь - это не работа, а когда нравится так, как ты живешь.

- Некоторые люди постоянно влюбляются.

- Это к вопросу, что человек не может быть один. Большая проблема, особенно для женщин. Женщины толи боятся, толи стесняются, толи им не комфортно. Почему-то считается: если ты одна - это про одиночество, ущербность, ненужность.

А на самом деле одна - это про свободу. И очень классно, когда ты вышел из родительской семьи и перед тем, как ринутся ещё куда-то, взять тайм аут и посмотреть, какой ты, что тебе нравится, что не нет, как хочешь жить и с кем. Познакомиться с собой.

И когда в себе разобрался, создавать здоровые отношения. А если у меня в голове хлам, я просто хочу первого попавшего, или того, кто выберет меня, или того, кто попадётся по стечению обстоятельств, получается, что это не мой выбор.

Невротические игры

- Бывает так, что люди сто лет знали друг друга, а потом вдруг у них вспыхнули чувства?

- Думаю, да. Здесь нет прописанных сценариев. Я допускаю, что может быть всё. Но в вашей жизни пусть будет так, как вы хотите по-настоящему. Оценки, которые даёт общество, калечат людей.

Нет правил, что правильно жениться один на всю жизнь, или каждые пять лет по-новому. Есть только понятие ответственности за свой выбор.

И правильно только одно – не допускать насилие в отношение другого человека.

- А ревность - это насилие над партнером?

- И над партнёром, и над собой. В психиатрии есть такое понятие как бред ревности, когда человек всю свою жизнь посвящает переживанию этого чувства.

А ревность - это предпатологическое болезненное состояние, основанное на уязвимости. Когда ты, во-первых, относишься к партнеру, как к вещи. Потому что, ты какие права имеешь на другого человека!

И это насилие над собой: я не верю, чтобы меня любили так, что даже не захотели бы изменять.

Я бы однозначно рекомендовала идти лечиться.

- Некоторым нравится, когда их ревнуют, они даже специально провоцируют.

- Конечно. Это невротические игры, компенсация чего-то. И им не интересно становится играть, они должны вовлекать всё большее количество людей. Часто у жертвы есть вторичная выгода, когда ей сочувствуют все вокруг.

Я глубоко несчастная, он мне изменяет, меня жалеют подруги, мы вместе отслеживают его, он приходит с цветами каяться, я его прощаю, уезжаю к маме, мама плачет. Какая насыщенная жизнь! Это отчего?

Оттого, что мне страшно признаться, что я буду создавать весь этот антураж, потому что в глубине души себя не люблю и не уважаю, потому что позволяю себе и людям так ко мне относиться.

Нет безвыходных ситуаций

- Возможны ли отношения на расстоянии?

- Я не вижу в этом опасности. Я вижу выбор людей. Если вы страдает от ношений на расстоянии, значит, это не ваш формат. Есть пары, которым важно иметь своё личное пространство и в тоже время быть с человеком, который дорог им. Им не надо находиться вместе 24/7.

- Но бывает, что люди и хотят быть вместе, но обстоятельства из разлучают.

- Любые обстоятельства, если нельзя поменять, то подкорректировать всегда можно. Наш мозг так устроен, что ему нравятся шаблоны поведений, взаимоотношений, коммуникаций.

Нам кажется, что мы ничего не можем сделать. Мы видим безвыходное ситуацию там, где просто стоит поменять шаблон мышления. И если пара живет в разных городах, возможно, стоит подумать о переезде.

Чаще всего это основано на том, что одному человеку хорошо, а другому - нет. Из таких отношений тогда надо уходить. Если один делает шаг вперёд, а другой нет, тогда это зависимость, а не любовь.

Надо договариваться

- Вы говорите, что в отношениях тебя не должны ломать, стоит ли тогда идти на компромисс с партнером?

- Я бы сказала договариваться. Умение разговаривать, как выяснилось, очень сложная штука. В психологии есть такие понятия как язык любви и язык войны.

Язык войны - это претензии (ты не вынес мусор, сколько раз можно просить), обвинения, оскорбления (ты что, дурак, ты что, не видел?), жалобы и нытьё (это из-за тебя у меня…) и постоянный поиск виноватого. Когда мы разговариваем на языке войны, нас никто не слышит. Человек испытывает только чувство негодования, злости.

Язык любви – это, когда вы задаете открытые вопросы: чем я могу тебе помочь. Не «ты злой» - это язык войны, а «когда ты так кричишь, мне кажется, что ты злой, что случилось, я могу тебе помочь?»

Мы говорим о себе, своих чувствах, пожелания. Мы не оцениваем другого человека. Мы заменяем претензии на просьбы. У нас не принято просить. А как другой человек поймет, что тебе нужно?

Абсолютно нормально прийти и сказать: «Мне бы очень хотелось, пожалуйста, не мог бы ты то-то и то-то». И сразу хочется что-то для тебя сделать, потому что все мы хотим быть хорошими.

И когда к нам приходят с улыбкой и говорят: «Мне очень нужна твоя помощь... большое спасибо тебе за твою помощь». Или: «Ты знаешь, этот момент меня беспокоит, мне кажется так-то и так-то, я хотела бы тебя попросить».

Если мы говорим этим языком, нас слышат и слушают. Это такая простая вещь, но переключиться невероятно сложно. Здесь я могу порекомендовать почитать книгу Маршалл Розенберга «Ненасильственное общение».

Если мы так начнём разговаривать с детьми, любимыми, начальниками и подчиненными, наша жизнь изменится. Нас будут слышать, с нами будут взаимодействовать, и мы получим желаемое.

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