Мастерицы из Калуги собираются в библиотеке и делают игрушки, от которых тепло на душе

В этом году мастерицы из шопинской библиотеки украшали свою ёлку ватными игрушками в духе 30-е годов ХХ века.

Первую куклу сделали в ноябре, и так здорово получилось, что к Новому году игрушек набралась целая коллекция.

Большую часть они раздарили, а то, что осталось можно до 23 февраля увидеть на выставке в Доме мастеров.

Работы - тёплые, душевные: закутанные в платки, девчонки в коротеньких шубках, мишка в синем свитере и шарфе держит ёлку, грустный слоник в пижаме и шапочке, а рядом – Баба Яга с мухоморами.

Ни одна кукла не похожа на другую.

«Сидим по пять часов»

Клуб «Мастерица» при шопинской библиотеке-филиале № 27 появился 14 лет.

Библиотекарь Ольга Кондрашова – человек творческий, постепенно собрала вокруг себя рукодельниц, и они начали творить.

Сначала увлекались объемной вышивной из ленточек, потом плели из газетных трубочек, занимались декупажем, делали цветы из фоамирана. Теперь заболели куклами.

Ольга Евсеенкова (слева) и Ольга Кондрашова рассказали, что в прошлом году делали ёлочные шары, а теперь переключились на игрушки из ваты.

Такие новогодние шары клуб делал в прошлом году. Этот шар по мотивам «Алисы в стране чудес».

- Я очень кропотливый человек, каждую ниточку буду развязывать, никогда ни один узелок не разрезала. Очень терпеливая. А игрушки делаем по пять часов сидим, - рассказывает Ольга КОНДРАШОВА. - В прошлом году к Новому году делали елочные шары.

А сейчас – куклы из ваты в винтажном стиле. Они нас просто захватили. Мы так увлеклись. Сделали много, как пирожки печем. Большую часть подарили.

У нас есть вдохновитель Татьяна Ивановна Ерофеева, нам всё интересно, что она предлагает. Раз в неделю собираемся с 12 часов и сидим до пяти.

Кукла вдохновительницы клуба Татьяны Ерофеевой.

- Для куклы нужны проволока, вата, сваренный из крахмала клейстер. А личико делается из специальной пасты, которая закладывается в молды (силиконовые формы).

Сами игрушки получаются беленькими. Потом расписывается акриловыми красками и покрываются лаком. Самое сложное – личико нарисовать, с ним можно полтора - два часа просидеть. Рисуешь, не получилось – под кран, всё стираешь.

Самое сложное – расписать лицо куклы.

Свою библиотеку Ольга Николаевна очень любит, работает здесь уже 43 года.

- Я очень люблю свою работу, всю душу отдаю. Библиотека - мой, можно сказать, первый дом. Не знаю, что буду делать на пенсии, не могу без людей, без общения, - признается Ольга Николаевна.

- Сейчас дети выросли, внуков пока нет. Поэтому все - для библиотеки, там и ёлку наряжала на Новый год. А дома – что останется, тем более у нас кошка, квартиру не украсишь.

Вот массовости нашему клубу не хватает. Раньше к нам ходил народ от 35 до 70 лет. Как-то одна бабушка пришла. Она ехала в автобусе, услышала разговор про наше рукоделие, поинтересовалась, где это.

И много лет к нам ходила. Даже её 70-летие у нас справляли. Сейчас она переключилась на другую деятельность. Кто-то приходит, кто-то уходит. Сейчас у нас только четыре постоянных участника. Но столько задумок, мыслей, желаний. Только бы времени нам побольше!

Ну как же без Бабы Яги! Этот персонаж зацепил многих посетителей выставки.

«Из Калуги езжу каждую неделю»

- Я делала куклу в зеленом платье, она не такой задумывалась, более статичной, - объясняет участница клуба «Мастерица» Ольга ЕВСЕЕНКОВА. – У неё не слишком пышная юбка должна была быть, а получилась - танцует, игривая, но так даже интересней. Кукол будем делать, пока не надоест.

Это у нас только проба пера, хочется мастерства достичь.

Кукла Ольги Евсеенковой танцующей получилась спонтанно.

- К клубу «Мастерица» я присоединилась не самого открытия, а намного позже. Изначально гобеленовой вышивной увлекалась. Но всё хочется попробовать. И приехала в Шопино лентами заниматься, - продолжает Ольга Александровна.

Живу в Калуге, но теперь каждую неделю езжу в шопинскую библиотеку. Это кажется, что далеко. Когда я на Малинниках работала, дольше добиралась. Сейчас доехать до Шопино нет проблем: троллейбус №18 пустили, автобусы регулярно ходят.

А мастер-классы у нас очень увлекательные. Но со школьниками мы не занимаемся. Дети любят результат сразу получать. А здесь долгий процесс. Заставить ребенка часами расписывать личико - нереально.

Это кажется, что всё легко и просто. Думаешь: «Ну, что ты всё возишься». А когда сам начинаешь делать, понимаешь. Насколько кропотливая работа. А детям надо сделать и сразу уйти с игрушкой.

Ключница по сказкам Пушкина сделана из старой шахматной доски. А еще на выставке есть шкатулка из обувной коробки. Мастерицы разрешают брать в руки эти вещи, уверяют, что ничего не сломается.

Хотите еще раз почувствовать новогоднее настроение? Приходите на выставку в Дом мастеров.

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