Владелец калужского имения дружил с Пушкиным, а за карточный долг чуть не угодил в тюрьму

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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220 лет назад, 4 февраля 1803, года в Москве родился популярный в ХIХ веке библиофил Сергей Дмитриевич Полторацкий, двоюродный брат музы Пушкина Анны Петровны Керн.

Жил он в имении Авчурино и владел шикарной библиотекой с редкими книгами.

Собирал каждый листок

Около 120 лет село Авчурино принадлежало Полторацким. История этой семьи очень интересная.

Библиотека Сергею Полторацкому досталась от деда по материнской линии - купца, промышленника и чиновника Петра Кирилловича Хлебникова.

Про него стоит сказать особо. Хлебников служил у графа Разумовского и не выкидывал ни одного бумажного листка.

По словам современников, имел безмерную любовь к словесным занятиям и с особой страстью собирал рукописи, книги, газеты, периодические издания и даже летучие листки со стихотворениями, речами, эпиграммами, объявлениями и т. п.

Так, у него образовалась приличная коллекция, а со временем – целая библиотека с редкими изданиями, манускриптами, среди которых была ценная древняя летопись, известная, как Хлебниковский список.

Этот список изучал Карамзин при написании «Истории Государства российского». Были здесь и все русские газеты и журналы, издававшиеся в XVIII веке.

Хлебников мог себе позволить всё это покупать, так как первым в России открыл в Рязанской губернии игольную фабрику и владел медеплавильным заводом.

Женат Пётр Кириллович был на Ирине Яковлевне Петровой, дочери купца, владельца чугунолитейного и железоделательного завода.

У них было двое детей: сын Николай и дочь Анна (мать Сергея Полторацкого), которой после смерти отца досталась бумажная фабрика, а после кончины брата – остальные семейные предприятия.

Родили 22 ребенка

Имение Авчурино и ближние деревеньки купил отец Сергея Полторацкого - Дмитрий Маркович Полторацкий, когда вышел в отставку.

Семья Полторацких тоже заслуживает отдельного рассказа.

Это не был древний дворянский род. Дед Сергея Полторацкого по отцу - Марк Федорович Полторацкий - происходил из малоземельных казаков Черниговской области.

Марк Полторацкий очаровал Елизаету своим голосом и получил в подарок имения.

Он обладал красивым голосом, и однажды был замечен графом Разумовским, который устроил его в хор при императорском дворе Елизаветы Петровны.

Со временем Полторацкий стал регентом хора, ему был пожалован титул действительного статского советника и крупные имения в разных российских и малороссийских губерниях. Марк Федорович первым из российских певцов был зачислен в итальянскую оперную труппу, выступал под именем Марко Портурацкий.

Женат он был сначала на дочери богатого купца Шемякина.

А после её смерти - на 14-летней дочери небогатых дворян Тверской губернии Агафоклеи Александровне Шишковой. Женщине жесткой и властной. Она «умело распоряжалась громадным богатством и большим хозяйством, держа в ежовых рукавицах челядь, родню и кучу уже переженившихся детей».

В семье было 22 ребенка. Полторацкая обладала железной хваткой и преумножила состояние, в котором насчитывалось 4000 душ, открыла винокуренные и другие заводы. Дела шли в гору.

При этом документы она никогда не подписывала и не читала, наняла для этого секретаря. Поговаривали, что в молодости Агафоклея подделала завещание дальнего родственника и чуть не попалась, после чего пообещала никогда не брать перо и бумагу в руки.

От Агафоклеи доставалось и чужим, и своим. Когда помещица выходила из себя, ругала последними словами всех, даже собственных детей. За глаза её прозвали Полторачихой.

По слухам, о самодурстве помещицы узнал царь Александр Павлович и велел публично наказать её. Так это или нет – не известно.

Агафоклея Александровна никому спуску не давала.

При этом Полторацкая была глубоко верующей женщиной, не жалела денег на церкви и церковные училища.

Жила она в имении в Тверской губернии, в свою спальню повесили образ Спасителя и портрет Екатерины II. Про Спасителя она говорила: «Это мой друг».

А Екатерину обожала, после смерти государыни скупала её бельё, рубашки, кофты и простыни.

Ходили слухи, что во время одной из поездок императрица заехала в имение к Полторацкой, но была не в духе, не стала входить в дом и отказалась от предложенного ей молока.

Одной из внучек Марка и Агафоклеи Полторацких была известная любовь Пушкина Анна Петровна Керн. Она вспоминала, что её бабушка не умела ни читать, ни писать, но была «умна и распорядительна».

Анна Петровна Керн происходила из рода Полторацких.

От Марка и Агафоклеи Полторацких и пошёл дворянский род Полторацких.

Увлекался сельским хозяйством

Сын Марка и Агафоклеи Дмитрий Полторацкий (второе поколение Полторацких), приобрёл имение Авчурино и занялся здесь сельским хозяйством. Использовал прогрессивные европейские методы.

Купил за границей сельхозмашины и назначил иностранных управляющих. Применял новый стальной плуг, который назвали «Плуг Полторацкого». Бесплатно обучал у иностранцев своих и чужих крепостных.

В Авчурино Дмитрий Полторацкий построил церковь, посадил фруктовые сады, устроил оранжереи, разбил пруды, аллеи и цветники, организовал конный завод, держал породистых арабских и английских жеребцов.

С женой Анной Хлебниковой у них было пятеро детей: дочери Варвара, Ирина, Агафоклея, Вера и сын Сергей. В Авчурино хранилась и знаменитая библиотека - 15 тысяч томов, доставшаяся Анне Хлебниковой после смерти отца.

Дмитрий Полторацкий с женой Анной.

К Полторацким приезжали Николай Карамзин, поэт Николай Львов. В Авчурино побывали император Александр I, Николай I, будущий император Александр II вместе со своим наставником поэтом Жуковским.

Скончался Дмитрий Полторацкий в 1818 году в возрасте 57 лет, был похоронен в имении. Его вдова Анна Петровна продолжила вести хозяйство так, как хотел её муж, имением, по-прежнему, управлял англичанин. А когда в 1842 году она скончалось, Авчурино перешло её сыну Сергею.

Для библиотеки построил дом

Сергей Полторацкий (третье поколение Полторацких), также, как его дед Хлебников и родители, увлекался книгами, пополнял семейную библиотеку, работал над «Словарём русских писателей», собирал всё, что связано с Пушкиным.

В Авчурино для своей библиотеки он выстроил большой каменный флигель в готическом стиле с 4-этажной башней.

Дружил с Вяземским и Одоевским, Тургеневыми, переписывался с Пушкиным. Напомним, что Сергей Полторацкий был двоюродным братом Анны Петровны Керн, которой посвящал свои стихи Пушкин.

Кроме того, Пушкина и Полторацкого объединяла страсть к карточным играм. Но ни поэту, ни библиофилу в этом деле не везло. В апреле 1827 года Сергей Дмитриевич проиграл огромную сумму – 700 тыс. руб. И это был не единственный его долг.

Современники писали: «По своему характеру Сергей Полторацкий не мог быть фабрикантом, заводчиком, нуждался часто в деньгах и беспрестанно приезжал в Петербург из-за нужды в финансовых средствах...

В 1855 году с Полторацким произошёл за границей неприятный случай…за долг в 2000 талеров его привезли из Франкфурта … Потом, через четыре дня, перевели в долговую тюрьму и держали 60 дней под арестом … Молодой граф Шувалов вошёл в его положение и освободил его на честное слово»

Сергей Полторацкий не смог сохранить свою библиотеку.

В 1865 тяжелое финансовое положение заставило Полторацкого продать библиотеку. Часть её поступила в Румянцевский музей, а при советской власти издания передали в библиотеку им. Ленина.

Женат Сергей Полторацкий был дважды.

Первой его женой стала дочь богатого Симбирского помещика Мария Петровна Киндякова. У них родились сын Дмитрий и дочери Александра, Мария, Агафоклея и Наталья. Но Полторацкие развелись.

После этого Сергей Дмитриевич жил с англичанкой Элен Саре Саути (Елена Ивановна). У них родились дочери Эрмиония, Елена и сын Лев.

Со второй своей семьёй Полторацкий уехал за границу, жил в Баден-Бадене, Лондоне, Вене, потом обосновался в пригороде Парижа, где и скончался 7 января 1884 года в возрасте 80 лет.

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