Плесень раздора: в Калуге разгорелся скандал вокруг фото пиццы

На этой неделе к нам в редакцию обратилась читательница – мама ученицы средней школы № 7.

— 3 февраля в школе номер 7 на завтрак детям давали пиццу, - сообщила женщина через форму обратной связи в нашем телеграм-канале, попросив сохранить её имя в тайне. – Многие дети отказались ее есть. Одному из детей удалось вынести из столовой пиццу и сфотографировать ее, и что мы там увидели? Плесень. Детей наглым образом травят. Обеды и так постоянно холодные, жаловались неоднократно, но помогало на очень короткий срок. У детей часто болят животы и тошнит после школьной еды. Пройти в школу проверить качество еды без предупреждения и договорённости с руководством не предоставляется возможным. Детям запрещают фотографировать в столовой и вообще проносить с собой туда телефон и выносить еду тоже запрещено администрацией школы. Теперь понятно почему идут запреты. Пожалуйста, помогите навести порядок.

Женщина сопроводила обращение фотографиями пиццы, которую, по ее словам, детям выдали в столовой.

С просьбой прокомментировать эти слова мы обратились к руководству школы.

— Эта ситуация выбивает меня из общего ритма, потому что обвинения такие серьезные, что даже теряешься, – отвечает нам директор средней школы № 7 Светлана ГАПЕЕВА. – Хочу сказать, что в школе принято так, что, если что-то не нравится или на продуктах есть изъян, покажи его сопровождающему учителю или работникам столовой. У нас нет злых теток, которые будут заставлять есть. Еду заменят.

Понятно, что все работники пищеблока и учителя ответственны за здоровье ребенка, поэтому мы лично следим за качеством питания. Какое есть доказательство, что эта пицца именно из нашей столовой? Никто из сотрудников эту пиццу с плесенью так и не увидел. Никто не обратился в этот день из детей или учителей. Мало того, учителя мне сказали, что пицца была действительно хорошая, с воздушным тестом.

На нашей пицце не могла быть плесень – пицца готовится у нас на пищеблоке в школе. Она не привозится ниоткуда. Сотрудники столовой, повара, специально в этот день выходят пораньше, чтобы успеть замесить тесто, подготовить начинку для пиццы, соблюсти технологию приготовления.

Цех у нас достаточно большой, здесь соблюдены все требования по организации пищеблоков в школе.

Школьная пицца готовится так: с утра замешивается дрожжевое тесто, готовится начинка – отварная курица, перекрученная в фарш. Пицца смазывается томатным соусом и немного посыпается сыром. Выпекается она тоже сразу в пароконвектомате. Ну откуда может взяться плесень?

Пищеблок у нас чистый, все стерильно – Роспотребнадзор проводит постоянные проверки. Никакого обращения к нам от мамы школьницы не было. Она не подходила и не говорила на эту тему.

На наши вопросы ответило и руководство компании, с которой у школы заключен контракт на поставку питания. Они отрицают свою вину, а также высказывают сомнения в происхождении плесени на фотографии пиццы.

— Личных обращений от родителей к нам не поступало, - сказал нам директор предприятия Дмитрий ТОРУБАРОВ. – Просто внезапно появились неподтвержденные публикации в соцсетях. В такой ситуации, конечно, пострадала моя репутация. Приезжал следственный комитет с проверкой на основании публикации. Ждем результатов.

Мы попытались взять комментарий и в управлении образования Калуги, но там пока не готовы говорить что-то конкретное.

— Пока идет проверка, комментировать ситуацию не могу – говорит ведущий специалист управления образования города Калуги Виталий ТЕРЕХИН. – Забрали пиццу на экспертизу. Ждем результат. Администрация школы была вызвана к нам в воскресенье, мы их опрашивали, в том числе учителей начальных классов. Но давайте дождемся окончания проверки.

В общем, дело ясное, что дело темное. Ждем, что покажет проверка компетентных органов. О ее результатах мы обязательно сообщим.

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