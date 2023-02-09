Откровения медсестры скорой помощи в Калуге: найти наркомана и поговорить о жизни

В пятницу, 3 февраля, губернатор Калужской области вручал награды отличившимся калужанам. Среди отмеченных было немало медиков, значимость труда которых сложно переоценить.

Но за здоровье калужан борются не только сотрудники больниц и поликлиник, но и работники скорой медицинской помощи. Это они спешат туда, где каждая минута на счету. Однако по-прежнему к скорой помощи у жителей нет-нет, да и появляются нарекания.

Мы решили узнать о работе скорой непосредственно от самих медиков, приезжающих к нам на вызов, тем более что представилась возможность пообщаться с человеком, который не так давно оказался в самой гуще событий.

Всей правдой без прикрас калужанка согласилась поделиться, естественно, только на условиях сохранения анонимности.

Зачем калужане вызывают скорую помощь, с какими нелепостями и откровенным вредительством сталкиваются медики-реаниматологи на вызовах?

Об этом мы поговорили с медсестрой Татьяной С., которая работает не на обычной скорой, а на реанимационном автомобиле.

«Скорая измерит»

– Я устроилась медсестрой на скорую помощь осенью 2022 года, работаю по совместительству.

Изначально шла только на реанимацию, но по факту вызовы идут на все подряд. Иногда уезжаем на дежурства в районы, где не хватает бригад. Например, в Перемышль. Там есть станция скорой помощи, но некому работать.

Что самое удивительное, зачастую приезжаешь на абсолютно бестолковый вызов, причем это свойственно именно Калуге. В районах если вызывают, то по делу, на серьезные ситуации.

Один из первых вызовов, куда я выезжала, – высокое давление, стенокардия – боли в груди. Скорую вызвала бабушка 70-ти лет.

Когда мы прибыли, бабуля нам рассказала, что к ней уже приходил терапевт, но не смог померить давление – забыл тонометр. После осмотра врач ушёл со словами: «Вызовите скорую, они измерят».

Был еще вызов: мама 25 лет с двумя детьми находилась дома, позвонила в скорую со словами: «Я в предобморочном состоянии, боюсь, упаду, а больше никого нет». По итогу приезжаем, а мама вполне бодрячком, рассказывает, что ранее она обращалась к неврологу за консультацией, ей поставили вегетососудистую дистонию, прописали препараты. Но она их еще не принимала: решила, что одной консультации невролога ей недостаточно, вызвала скорую помощь.

В итоге посидели, послушали полчаса и уехали.

«Без защиты страшно»

На новогодние праздники вызовы пошли специфические: неделю пьют, чрезмерно едят, потом – помогите, нам плохо. Алкогольная интоксикация, боли в желудке, гастриты, панкреатиты, запоры – на всё вызывают скорую.

Нас и для наркоманов вызывают. Калужане прогуливаются, видят лежащего мужчину в канаве, вызывают скорую, и, не дожидаясь, уходят. Мы, конечно, выезжаем. Но где именно искать этого товарища? Вот ты и лазишь в этой канаве или за старым развалившимся домом, ищешь его.

Ладно еще, если он просто лежит, сделаю укол, чтобы в себя пришел. А если он в сознании, что у него на уме никто знает. Мы на вызовы приезжаем без сопровождения полиции, без какой-либо защиты. Страшно.

Заранее не узнаешь, на что именно едешь. Диспетчер принимает вызов, а потом распределяет по потокам – экстренности.

— А в каких ситуациях должны на вызов посылать именно реанимобиль?

— К детям, конечно, но только не когда сопли или температура 38. Ко взрослым, когда задыхается человек или боли в сердце, инсульты – их очень много, на ДТП.

«Сами себя не берегут»

— ДТП серьезные?

— ДТП – это всегда серьезно. Ты не знаешь, на что едешь. Был 13-летний мальчик, который на улице Кирова перебегал дорогу в неположенном месте. Перескочил через забор, попал под машину. Думал, что успеет. Глубокая рваная рана на подбородке и ссадина – оказали помощь и отвезли в больницу.

Женщина в темной одежде утром шла на работу по проезжей части, не по обочине. Машина едет, освещение недостаточное, чтобы выхватить ее в темноте. Водитель не успел среагировать. У пострадавшей травма ноги.

Подвыпивший мужчина шел по дороге в темной одежде. Водитель, конечно, не заметил. В таких ситуациях люди сами себя не берегут.

Мы, как реанимация, перехватываем тяжелых пострадавших. В районе, кажется, под Боровском, было серьезное ДТП. Водитель вылетел в лобовое стекло, последствия были тяжелые. Районная скорая везла мужчину в нашу сторону, мы спешили им навстречу, перехватывали пострадавшего с обычной скорой и в нашей реанимации выполняли все необходимые действия, пока везли в больницу. К сожалению, травма оказалась слишком серьезной…

И вот на фоне таких ситуаций нас вызывают ко взрослому мужчине 27 лет, который болеет в течение недели. Скорую вызвала его мама. Говорит, у сына насморк, головная боль, боль в горле. Мы приезжаем и по факту измеряем температуру – 37,2.

Или такой вот случай.

Недавно приезжали к ребенку, у девочки температура 39, ангина, педиатр приходил, поставил диагноз, назначил лечение. Родители вызывают нас в тот же вечер. Как оказалось, не сбивают температуру 39 со словами: «А то вы не поверите!»

Ну вы же видите, ребенок мучается, горло болит, жар, плюс они ее еще укрывают, а температуре деваться некуда. Мы и так видим, что она болеет, конечно, нужно дать жаропонижающее.

«Ждать долго»

Если еще привести примеры из вызовов не по делу, то вспоминается студенческое общежитие, где приезжие ребята живут. Парень 18 лет вызывает скорую помощь на температуру 38. Она только поднялась, решил вызвать.

– Почему врача не вызываете? – спрашиваем.

– А его ждать долго, – отвечают нам.

Надо беречь ресурсы

Самостоятельно отсеивать вызовы мы не имеем права. Моя знакомая работала на приёме вызовов и были моменты, когда они принимали решение на незначительную температуру не направлять машину, так начинались жалобы в министерство, что скорая отказалась приехать.

С этого момента, чтобы службе не навредить самой себе, уже принимали все вызовы подряд…

Мне кажется, надо принять такие решения, которые позволят сохранить ресурсы скорой помощи. Может, ввести штрафы для тех, кто вызывает скорую по несерьезным причинам. Ведь и машин может не хватать, и сами сотрудники болеют – надо беречь ресурсы.

Еще хотелось бы продумать как-то момент нашей безопасности. В первую очередь, когда вызывают к алкоголикам и наркоманам, на семейные разборки. Хотелось бы, чтобы туда первыми приезжала полиция, ну или одновременно с нами. Но только не как сейчас – в гущу событий медики попадают первыми.

Приезжаем на драку, а полиция появляется позже нас. И что мы сделаем, когда они все друг с другом дерутся? Не лезть же под горячую руку и разнимать…

От редакции

Мы очень часто слышим, что медицина у нас на низком уровне, обвиняем врачей в некомпетентности. Но истории нашей героини показали, что нередко дело не в опыте врачей, а в нас.

Может, всем нам стоит хорошенько думать, а действительно ли надо вызывать неотложку, если просто температура поднялась или давление захотелось померить, а тонометра под рукой нет?

Есть просьба и к полиции: боле внимательно проработать вопрос безопасности медиков на вызовах, а службе 112 отработать синхронизацию вызовов так, чтобы женщинам в белых халатах не приходилось дрожать от страха, заходя в квартиру к пьяным или наркоманам без поддержки мужчин в форме.

Да и коллегам медиков в калужских поликлинниках было бы нелишним поберечь труд своих коллег и тщательнее выбирать слова, разъясняя своим пациентам, когда надо вызывать скорую.

Другими словами, всем нам надо научиться относиться к себе более требовательно. Тогда и к скорой помощи, уверена, претензий станет гораздо меньше.

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