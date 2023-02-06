Провокационная премьера в Калуге: летающая Татьяна, жующий жвачку Онегин и играющий в попрыгунчики Ленский

В калужском драмтеатре представили новую версию знаменитого романа Пушкина

Но если вы ждёте классической постановки, её не будет!

За «Онегина» взялся 26-летний столичный режиссер Константин Тришин, известный своими дерзкими экспериментами над классикой.

Константин уже поставил на Малой сцене нашего театра два спектакля: «Шинель» по Гоголю и «Бобок» по Достоевскому. И каждый из них по-своему шокировал зрителей. «Онегин» кого-то шокирует не меньше. Но в этот раз у режиссёра дебют на большой сцене, а это уже совершенно иной уровень.

Шары сопровождают героев от первой до последней сцены.

Спектакль хулиганский, яркий, никакого 200-летнего нафталина. При этом исходный пушкинский текст сохранен без изменений, но каким-то странным образом звучит он совершенно по-другому, более современно.

Сюжет тоже не изменён, просто преподносится очень необычно. Такого Пушкина в Калуге ещё не видели!

Сцена гадания тоже с шаром.

Онегин и компания

Действие разворачивается не на фоне привычных барских интерьеров. Вы не попадаете в традиционную усадьбу ХIХ века. Из декораций лишь схематичные серые деревья-лестницы.

На их фоне контрастно выглядят персонажи в ярких костюмах. Скучающий Онегин (Вячеслав Соколов) появляется перед публикой в красном сюртуке. В полной тишине садится на стул, медленно разворачивает жвачку и надменно смотрит на зрителей.

Вот таким перед зрителями появляется Онегин (Вячеслав Соколов).

Компанию ему составляет персонаж, который в афише обозначен как приятель Онегина (Кирилл Бессонов), это повествователь, ведущий сюжетную линию. Роман Пушкина сложно поставить: в нём много описаний и размышлений, а не действия. Это больше дневник, чем роман. И важно было эту особенность сохранить.

Восторженного взъерошенного Владимира Ленского (Алексей Чепелев) режиссёр увидел в образе эффектного блондина, а не «красавца в цвете лет... и кудри чёрные до плеч», как в классическом варианте.

Ленский (Алексей Чепелев) и Ольга (Анастасия Семесенко) смотрятся на сцене очень гармонично.

Ольгу (Анастасия Семесенко, а в другом составе - Екатерина Буреничева) оглупил ещё больше, чем у автора, и наши актрисы смогли прекрасно это передать, они просто кайфовали на сцене.

Но, пожалуй, самый неожиданный образ - смешная, неуклюжая Татьяна (Елизавета Лапина), не скрывающая своих чувств. Эмоций здесь целый фейерверк!

Онегин ухлёстывает за Ольгой.

Шарики повсюду

Спектакль динамичный, наполненный современными деталями, метафорами и молодежным драйвом. Много музыки: фольклорных мотивов, гитарных вариаций и французских хитов.

Режиссёр использует экстравагантные и стёбные приёмы. Рассыпаются мыльные пузыри, появляются всевозможные шарики: резиновые, скачущие по сцене попрыгуны, в которые играют Ленский и Онегин, большие и маленькие стеклянные, а ещё объёмный воздушный шар, который лопается и засыпает персонажей блёстками.

Влюблённая Татьяна (Елизавета Ларина) летает, а няня (Екатерина Сёмина) пытается вернуть её с небес на землю

Татьяна от избытка чувств летает над сценой, лазает по деревьям, достает из за пазухи пластмассовое сердце и отдаёт его Онегину. Ольга танцует пластичный танец с самоваром. Наблюдать за всем этим увлекательно.

Татьяна дарит Онегину сердце. А он ей его возвращает.

Танец с самоваром. Это надо видеть...

Однако во втором действии тональность меняется. Если в первом много иронии и смеха, во втором больше драматизма. Ленский умирает под «Лебединое озеро» и танцующую на первом плане балерину в белоснежной пачке и чёрной куртке.

Ленский умирает под «Лебединое озеро».

Онегин валяется в ногах у Татьяны. И здесь уже нет никаких красных сюртуков, цена выполнена в тёмной тональности.

А в конце спектакля главный герой остается в одиночестве. И перед зрителями на экране предстает его состаренный образ.

Состарившийся Онегин завершает спектакль.

Жаркие споры

Смелая интерпретация классики, но сделано всё профессионально. Через хулиганство, юмор и эмоции персонажей режиссёр раскрывает суть романа Пушкина, и оказывается, что произведение актуально и сейчас. А в соцсетях после премьеры разгорелись жаркие споры.

- Зацепило до глубины души! Как я раньше в «Онегине» этого не слышала!- делилась впечатлениями зрительница, - Так мне это все близко! Только вот сердце зачем она такое вынула, лучше бы шариком его заменить.

- Были на премьере! Ужас! Отвратительно! Вопрос был у всех в зале один - зачем уродовать такое произведение? На кого это расчитано? Взрослым людям это не понять. Школьникам и молодежи, возможно немного приглянется, т.к. обертка этого ужаса необычная и только.

- Браво режиссеру, артистам, всем, кто трудился над спектаклем! Очень радостно видеть неиспорченную классику при этом в современном и стильном обличие!

- Татьяна со справкой от психиатра вместо русской души, жующий жвачку Онегин, бегающий за мячиками, как собачка, Ленский - это на любителя.

Декораций минимум, но оформление спектакля очень стильное.

- Спектакль получился приятно неожиданным) да, текст знакомый ещё со школы, но каждая последующая сценка была сюрпризом. В образы героев вплетены элементы жизнедеятельности современного человека, что придало особый шарм.

- Интересная постановка. Спасибо труппе за работу, светорежисеру - особое мерси! Красиво! В минимуме декораций. Ваша работа решает все восприятие. Пары Ленский - Онегин и Ленский - Ольга очень гармоничны, молодые актёры своим куражом предали драйва спектаклю… Все аллегории восприняли, всё вписалось в текст. Лишь ложка дёгтя в этой бочке - это Татьяна...Извините, мы её не поняли. Полоумие и истерия.

- Были на спектакле, неоднозначные впечатления, очень современно и на первом действие хотелось уйти, второе действие спасло все впечатление.

Хотите увидеть провокационного «Онегина»? Ближайшие спектакли 16 февраля, 9 и 19 марта.

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