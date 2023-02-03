Раньше горожане от Калуги до Москвы добирались трое суток

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

135 лет назад, 3 февраля 1880 года, городская Дума Калуги приняла решение построить возле Московских ворот часовню в честь 25-летия царствования Александра II.

Когда-то в районе нынешнего Концертного зала и Дворца спорта Калуга заканчивалась.

Здесь проходила дорога на Москву, стояла Московская застава: два оштукатуренных обелиска, обозначающих границу города. За заставой было поле, где часто видели сыновей отбывавшего в Калуге ссылку имама Шамиля, гарцевавших на своих арабских лошадях.

Нынешняя улица Ленина называлась Ямской.

Краевед Малинин писал: «Называется улица Ямской потому, что в XVIII веке неподалёку от неё была Ямская слобода, где жили ямщики». Обычно ямщиками становились крестьяне ближайших деревень, купившие лошадь и коляску.

Новеньких ямщики не любили. Если новенький переманивал клиентов, могли побить, а коляску сломать. У некоторых калужан был бизнес: несколько экипажей и работники, которые ежедневно отдавали им часть выручки. Если деньги не приносили, накапливались долги, которые они потом должны были отработать.

Интересно, что многие калужские извозчики уезжали на работу в Москву и Петербург. Лев Лурье писал, что до революции из Козельского уезда в Петербург ежегодно отправлялось до 400 извозчиков. «Содержатели извоза предпочитали брать на работу земляков.

Так, из Хотенской волости Козельского уезда Калужской губернии отходили в столицу не только наемные рабочие, но и хозяева извозных заведений. Известен был, Николай Кирильцев из деревни Клесово, содержавший легковой извоз на 60 экипажей».

Ворота странно смотрелись на окраине города.

Сразить наповал

Московские ворота были построены на пустыре рядом с пограничными обелисками в 1775 году. Когда городские власти узнали, что Екатерина II отправляется в путешествие по стране и заглянет в Калугу, задумали сразить императрицу наповал.

За несколько месяцев решили выстроить «триумфальные ворота не хуже римских». Деньги собрали с калужских купцов.

Строить ворота начали в конце лета 1775 года, а закончили поздней осенью того же года. Строителей подгоняли. А купцы пожадничали, и денег не хватало.

В итоге, 10-метровое строение получилось несуразным. Тогда решили его улучшить, пристроив к воротам домики, чтобы всё смотрелось, как единый ансамбль.

Императрица прибыла в Калугу в декабре 1775 года в сопровождении митрополита Платона и своей свиты. По одной версии, она проехала под аркой и похвалила её.

По другой, въезжала Екатерина со стороны Тулы и Московские ворота вовсе не видела.

Есть еще одна версия, что ворота были построены позже, после утверждения плана генеральной застройки города. Сторонники этой версии ссылаются на то, что путешественники не упоминают о воротах, хотя не заметить их было нельзя.

Строили два года

Горожане прозвали ворота Екатерининскими. На воротах висели иконы Спасителя и Казанской Божией Матери. Под ними горели лампадки, масло для которых приносили жители близлежащих домов. В непогоду иконы заносили в построенные рядом здания.

Это были помещениями для караульных, которые должны были проверять документы всех въезжавших в город.

Когда Калуга расширилась, караульные стали не нужны, и вместо них сюда разместили дворника и устроили водоразборную будку, где поили лошадей.

В 1880 году городская Дума приняла решение о возведении рядом с Московскими воротами часовни в честь 25-летия коронации императора Александра II (он приезжал в Калугу, когда еще был наследником престола). Велось строительство на городские средства и пожертвования жителей.

Летом 1882 года часовня была открыта и приписана к храму Козьмы и Дамиана. После этого иконы с ворот в непогоду стали заносить в эту часовню.

Простояли ворота 160 лет, потом их разобрали.

Путешествие на тарантасе

Из Калуги в Москву и обратно в те времена дважды в неделю отправлялись экипажи. А вначале ХХ века были даже тарантасы.

Сын калужского архитектора Петра Гусева описывал поездку в Москву так: «...Тарантас представляет из себя коробку или ящик, опрокинутый на дроги, с двумя отверстиями с боков, через которые влезали пассажиры.

Усаживались до шести человек или полные четыре человека с багажом. В то время тарантасы назывались «новыми ковчегами» или «бочкой с селедками». Сидеть было очень душно. Плата равнялась 1 рубль 50 коп. и 2 руб. с человека, может быть, и по 3 руб.

Простившись с родными, мы отправились в путь через Московские ворота. В Москву подобный тарантас из Калуги попадает на третьи сутки.

Конечно, путь от Москвы до Калуги теперь по Брянской дороге составляет 7 или 8 часов - быстро и незаметно проходит время езды в разговорах. Не то езда на лошадях. Долго, но удовольствие большое....

В некоторых местах, где лошади идут в гору, чтобы облегчить экипаж, некоторые пассажиры выходят из тарантаса и идут по старинным большакам...

К вечеру тарантас прибывает на постоялый двор. Пассажиры занимают место в доме по лавкам в большой комнате. Появляется большой самовар, и начинается чаепитие с домашним съестным. Ложились спать на скамьях, не раздеваясь. Часов в четыре или пять лошадей закладывали.

Пассажиры пили чай и до жары старались проехать больше. В жару лошади лениво идут... Делали остановку на постоялом дворе для корма и отдыха лошадей в самое жаркое время дня, а в четыре часа опять отправлялись до нового ночлега.

На третий день утром мы прибывали в Москву, проехав Малоярославец и Подольск...»

Мешали движению транспорта

В 1924 году по постановлению председателя Калужского губисполкома часовню снесли, а в 1935 – разобрали Московские ворота. Они мешали ходить транспорту.

Была создана специальная комиссия, которая заключила, что ворота не представляют значительной архитектурной и исторической ценности и нарушают композицию ул. Желябова-Советской. Против сноса ворот был лишь один из сотрудников госмузея.

Ворота снесли. 14 июля 1935 года местная пресса написала: «Выполняя требования избирателей, горсовет приступил к разборке Московских ворот, чрезвычайно затрудняющих правильное движение близ Клуба железнодорожников…».

Обелиски сначала оставили по обе стороны улицы. Но в 1966 году одни из них разобрали.

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