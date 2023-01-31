Насмешка от потомков: в Калуге заслуженный строитель 30 лет выживает в развалюхе

Недавно в нашу редакцию написала калужанка Анна:

«Добрый день! Когда уже расселят дом на Болотникова, 2? Это тихий ужас! В секциях полы проваливаются, тёплой воды нет! В туалет зайти страшно! В комнатах – холод, люди плесенью дышат. Батареи ледяные. Тараканы – мутанты! Чиновники обещали переселить в 2014 году, а сейчас наш дом не попадает под расселение! Жить там невозможно».

Мы отправились по указанному адресу, чтобы разобраться в ситуации.

Жилье для строителей

— Проблем здесь множество, – рассказывает жительница дома Ольга ИГУМНОВА. – Замерзают стены, плохое отопление уже не первый год. У многих в комнатах плесень. По фасаду здания трещины – расходятся у каждого подъезда, кирпичи выпадают. Был уже случай более десяти лет назад, когда балкон упал, сейчас второй на подходе.

Ольга Николаевна с мужем живут в этом доме три десятка лет. Женщина рассказывает, что раньше это общежитие 1960-го года постройки было временным жильем для работников строительной отрасли. Семьи заселялись, пока ожидали получения квартир.

Но в 90-е наступили нелегкие времена, все было поставлено на паузу, а по прошествии времени, как водится, о строителях и вовсе забыли. Годы шли, общежитие получило статус многоквартирного дома, а комнатки стали коммунальными квартирами. Это, пожалуй, единственные изменения, связанные с домом.

Сегодня он в таком состоянии, что выглядит насмешкой над жильцами от «благодарных» потомков.

Дело в том, что руками супруга калужанки – Геннадия Владимировича – строились несколько знаковых для города объектов. Первый монолитный дом на Тайфуне и одна из главных артерий Правобережья – новый мост через Оку.

За многолетний труд мужчина удостоен почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации», которое ему торжественно вручали в Москве.

И вот теперь тот, благодаря кому многие калужане живут в комфортных уютных квартирах в новеньких микрорайонах, по иронии судьбы доживает свой век в развалюхе…

Так выглядят подъезды в доме № 2 по улице Болотникова.

Иногда приходится включать фонарик на телефоне, чтобы разглядеть ступеньки.

Ольга Николаевна рассказала, что черная копоть на потолке осталась после пожара, который произошел лет 15 назад. Тогда замкнуло проводку.

Жить в чистоте хочется

Ольга Игумнова ведет нас по всем этажам дома. С удивлением узнаем, что и подвал здесь жилой. Более того, ранее в нем располагалась сауна и вполне себе процветала не один год. Сейчас подвал по-прежнему сдается в аренду. Кому идут деньги и на что – вопрос. Но явно не в общий счет многоквартирного дома.

— У нас в доме только холодная вода, горячей нет. Люди бойлеры вешают, кто – что придумает. Вот кухня. Ремонт сделать невозможно, потому что идут постоянные заливы, протечки.

В каком состоянии подъезды – сами видите. Все равно моем иногда. Инициаторы есть – у кого нервы сдают. Жить ведь в чистоте хочется.

Выживают, кто как может, а куда деваться? – добавляет Ольга.

С потолков периодически течет. И так на всех этажах.

Свисающие по обшарпанным стенам провода и перила, за поручни которых лучше не держаться.

В списках не значится?

Как оказалось, ранее жильцам обещали расселение, а потом дом внезапно пропал из всех списков.

Калужанин Денис САЛТЫКОВ 8 июня 2020 года оставил комментарий на официальной странице губернатора Владислава Шапши:

«Вечер добрый. Город Калуга, по улице Болотникова, дом № 2 убрали из списков на расселение. Что-то не пойму, он что, взял и починился? Живу в доме третий год, по-моему там становится только опаснее и страшнее».

Поиск в интернете выдал нам списки домов на расселение за 2015 год и там, действительно, числится дом № 2 по улице Болотникова. То есть люди не без причины надеялись, что их расселят.

Однако Городская Управа Калуги и Управление ЖКХ сейчас отвечают одно: «Дом аварийным не признан».

Комнаты промерзают

К разговору присоединяется мужчина в возрасте, представился Николаем Николаевичем. Калужанин всю жизнь проработал на стройке, возводил дома на улице Тульской, Хрустальной, многоэтажки в Анненках. Сейчас на пенсии, ноги болят, работать не может. Николай ОБРЕЗКОВ пригласил нас к ним с супругой показать батареи.

Галина Ивановна, жена калужанина, в этот момент болела, лежала с температурой в одной из комнат.

— У меня в комнате батареи холодные уже лет 10, в прошлом году жаловались в ЖКО и в ГЖИ, все по-прежнему, – говорит Николай Николаевич. – Одна сторона в доме греет хорошо, другая – ледяная. Вот сейчас четыре дня морозы стояли, в комнате температура была 14 градусов. На окнах внутри наледь.

— Я в эти дни дома была вот и заболела, – тихо говорит Галина Ивановна. – В самые морозы в комнате было очень холодно, я промерзла.

— Дворника нет, хотя ежемесячно с нас за него деньги собирают, – продолжает калужанин. – Обвалилось все, провода торчат, на перилах ни деревяшек – ничего. Никакого ремонта больше 30 лет не делали. Двери в подъезды закрываются плохо, скребут по полу. Лестницу вы и сами видели.

Батареи в комнатах, действительно, не грели. Что они есть, что их нет. В комнате даже в верхней одежде нам стало прохладно уже спустя пять минут. Да и сам Николай Николаевич сказал, что в холода они с женой куртки не снимали.

В морозы холод пробирается в комнату супругов: такая наледь образуется на окнах не первый год.

Эта лестница встречает входящих в подъезд. Жильцы рассказали, что здесь в разное время уже травмировались мужчина - получил ушиб почек и девушка - у нее был перелом ноги.

Проводка в доме практически на всех этажах выглядит так.

Вход в дом. Старожилы говорят, что здесь собираются асоциальные личности - еще одна головная боль калужан.

Предыстория

В марте 2019 года наши коллеги – журналисты из ГТРК снимали сюжет о многострадальном доме, проблемы были те же.

Тогда начальник отдела управления ЖКХ города Калуги Елена КУРОЧКИНА ответила журналистам: «У нас в настоящее время разработан план-график на 2020-2035 годы. В данный план-график внесены работы и по капитальному ремонту Болотникова, 2. Работы начнутся с 2022 года».

Прошло почти четыре года, но до сих пор ни о каких работах и речи нет.

Мы обратились с запросом в различные ведомства, включая Горуправу и управление ЖКХ, пытаясь выяснить, почему дом выкидывают из всех программ и упорно не замечают.

Официально

По уточнению управляющей компании (далее – УК, прим. ред.), когда она принимала дом в октябре 2019, он уже находился в состоянии, требующем капитального ремонта, что подтверждается решением Калужского районного суда.

Сетям указанного дома сейчас 63 года, при том, что срок службы трубопроводов составляет 40-50 лет в зависимости от условий. Капитальный ремонт не проводился, УК своими силами латала определенные участки.

В доме отсутствует подвальное помещение, в связи с чем инженерные сети проложены под деревянными, бетонными полами. Их обслуживание невозможно из-за отсутствия доступа к ним.

Инженерные системы требуют капитального ремонта, подчеркивает УК.

Управление ЖКХ Калуги ответило, что 14 лет назад, в 2009 году, суд возложил на них обязанность провести капремонт указанного дома. И вот ремонт кровли дома запланирован на 2023 год, фасада, балконных плит и отмостки – на 2025 год; инженерных систем – на 2027 год.

Горуправа подробно разъяснила, какие документы должны собрать жители, если хотят пригласить комиссию для включения дома в число аварийных.

Пока мы готовили эту статью, Николаю Николаевичу, наконец, пустили тепло в батареи. Они пусть и не «огненные», но промерзшим калужанам уже в радость.

Разъяснения, почему дом «вылетел» из программы расселения ранее и почему обещанный начальником управления ЖКХ капремонт в 2022 году не произошел – мы так и не получили.

Строители, благодаря которым многие калужане живут в тепле и уюте, по-прежнему существуют в условиях выживания.

Балкон верхнего этажа упал, а тот, что ниже, грозится повторить судьбу предшественника.

Ходить у дома небезопасно. С крыши может прилететь.

Многоквартирный дом оказался выброшен из программы аварийного жилья, а капремонт не проводился ни разу за 63 года.

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