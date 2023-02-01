Пенсионерка из Калуги в одиночку борется с управляющей компанией

Осенью прошлого года мы вам рассказали, как 85-летняя Мая Августовна Ерёменко в одиночку борется со своей управляющей компанией.

Борьба эта идёт уже три года.

На днях пенсионерка получила решение суда.

Напомним суть конфликта. Живёт Мая Августовна в доме по ул. Первомайская, 27, что рядом с «Красным крестом». Туда она переехала почти 10 лет назад лет. Но спокойной жизни не получилось. Территория дома поставлена жильцами на кадастровый учёт.

И Мая Августовна как собственник квартиры совершенно справедливо требует от своей управляющей компании поддержания порядка.

Работа коммунальщиков её совершенно не устраивает. И претензий к ним накопилась масса.

- Ежедневно не убираются во дворе, - объясняет Мая Августовна. – Летом траву не косят. А в траве – мусор: крупные куски старого асфальта, которые остались, когда меняли асфальтовое покрытие, брёвна, сухие пни. И никому до этого нет дела.

Прошлая зима была снежной, так снег два месяца не чистили, потом пригнали трактор, повредили нам асфальт и железный заборчик сломали.

А когда управляющая компания с подъездного козырька, который прямо под моим окном, долбила лёд, продолбила его насквозь. Теперь козырёк протекает, а значит на людей в дождь льётся вода.

Мы тогда были во дворе у Маи Августовны, лазили по колено в траве, спотыкаясь о давно валяющиеся там пни. Повреждения на асфальте и искореженный козырек подъезда – тоже не вымысел пенсионерки: на фото это хорошо видно.

Повреждённая крыша подъезного козырька находится прямо под окном Маи Августовны.

Три месяца нервотрёпки

За три года борьбы с УК Мая Августовна изучила всё законодательство и теперь разбирается в нём не хуже юристов. Сделала кучу фото и видео: поставила у себя на балконе камеру и фиксирует все нарушения.

Не раз обращалась в жилищную инспекцию. А 7 июля 2022 года подала в суд, требуя обязать управляющую компанию восстановить забор, асфальтовое покрытие, отремонтировать крышу навес над подъездом и убрать мусор.

Суд длился три месяца, Мая Августовна регулярно ходила на заседания, сама отстаивала свои требования безо всякого адвоката. И говорит, чтобы выдержать такую нагрузку, нужны железные нервы.

- Никакого уважения к возрасту, столько всего выслушала! – рассказывает Ерёменко. – А я ведь ничего плохого не делаю, хочу жить в чистом дворе, ухоженном доме и чтобы всё было по закону.

5 октября 2022 года суд вынес решение, но Мая Августовна получила его только в январе, документов ждала три месяца. По словам пенсионерки, она несколько раз ходила за ними в суд, но ей отвечали, что бумаги ещё не готовы, не успевают сделать.

Доказать правду

Суд удовлетворил требования Маи Августовны частично: обязал УК выполнить работы по уборке сухих деревьев с участка и выплатить Ерёменко компенсацию морального вреда в размере 2000 руб.

Забор УК чинить не обязана, так как «спорное ограждение расположено не на территории дома».

Кроме того, в решении суда сказано: «Из комиссионного акта от 15 сентября 2022 следует, что козырек над входом в подъезд имеет следы падения снега, но функциональных характеристик не утратил, герметичности не потерял, функции по отводу воды выполняет. В связи с чем указано, что козырёк ремонта не требует, мусор убран».

При выносе решения суд опирался на схему расположения земельного участка под домом, фотоматериалы, показания двух свидетелей и пояснения представителя ответчика.

Как отмечено в документе, «доказательств обратного стороной исца не предоставлено».

Решение суда Маю Ерёменко абсолютно не устраивает.

- Ну как козырек не протекает, когда он протекает! – недоумевает Мая Августовна. – На асфальте тоже вмятины как были, так и есть. А то, что две тысячи присудили, это для меня не важно, главное – добиться правды.

Выиграть коммунальная битву для женщины – дело принципа. И уже после суда, в декабре, она вновь обратилась в жилищную инспекцию.

В протоколе жилинспекции от 16 декабря указано «8 декабря был проведён инспекционный выезд… Провести обследование асфальтового покрытия внутридворового проезда не представилось возможным ввиду наличия снежного покрова.

Вместе с тем в ходе выездного обследования выявлено локальное повреждение асфальтового покрытия внутридворового проезда в границах сформированного участка… Имеется фотоотчёт».

Далее в протоколе сказано: «надподъездный козырёк, квартир №№ 57-76 деформирован, повреждены металлические листы, что является нарушением…Таким образом юридическое лицо … не приняло надлежащих мер по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, что привело к вышеуказанным нарушениям».

Значит, нарушения все-таки есть, и Мая Августовна не зря добивается их устранения.

- Теперь думаю подавать на пересмотр, хочу, чтобы управляющая компания все исправила, - вздыхает Мая Августовна. - Не знаю, сколько мне ещё ходить по судам, нервы себе трепать.

Дорогие читатели! Если вам удалось заставить работаь свою управляющую компанию, поделитесь опытом в комментариях.

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