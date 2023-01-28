В Калуге «капитан второго ранга» нахамил девушкам и попал в полицию

Меня спасла камера видеонаблюдения. Спасибо ей огромное. И молниеносно прибывшему сотруднику полиции, разумеется, тоже. Товарищ старший лейтенант, мерси боку за оперативность!

Эти события развернулись в четверг, 26 января, в одной из кофеен в центре Калуги, куда я, как и в этот раз, частенько захожу выпить ароматного напитка.

- Твой «Батч-брю», держи, - хрупкая русская красавица протягивает мне картонный стаканчик. Сквозь плотно закрученную крышку, будто бы в оживлённом нетерпении, наружу рвётся дивный аромат кофейных зёрен.

Тут надо сделать небольшое пояснение, дабы читателю, не разбирающемуся в тонкостях изготовления кофе, стало понятно, что именно невежество главного злодея этой истории стало причиной конфликта, который чуть было не закончился групповым набитием моей морды лица группой лиц.

«Батч-брю», или попросту «фильтр-метод», сразу готовят много. Литр или два. Эти объёмы покорно дожидаются своего будущего хозяина-кофемана. То есть выдается этот заказ по принципу – оплатил и сразу получил.

- Я не понял, - с нарастающим возмущением произнес седовласый посетитель кофейни. Его сердитый взгляд был одновременно направлен на мою картонную кружечку и девчонку-баристу. Оказалось, он заказал кофе раньше меня и тот факт, что я получил свой напиток раньше него, изрядно мужчину возмутил.

- Где мой кофе? Почему вы отдали ему кофе, отдали всем кофе, а я всё ещё жду? А?

Девушка попыталась успокоить мужчину, но тот распалялся все сильнее.

- Вы чего буяните? - вмешиваюсь я. - Почему вы обращаетесь с рабочим человеком так, будто это ваша личная прислуга? Не хамите.

- Ты кому ты замечания делаешь, молокосос? – мужчина переключился на меня.

Видя, что обстановка накаляется, предлагаю продолжить дискуссию в другом месте, дабы не мешать посетителям кафе.

Я, буян и двое его молодых сопровождающих идем к дверям.

Видео с камеры наблюдения.

Едва мы оказываемся на улице, даже на пороге (этот момент хорошо виден на записи камеры видеонаблюдения) на меня набрасывается седовласый мужичок.

Одной рукой он хватает меня за шиворот, другую сжимает в кулаке. Попутно, само собой, изливает весь матерный багаж накопленных знаний и угрожает сделать со мной всякое нехорошее.

- Вы серьёзно хотите устроить мордобой? Вы в своём уме? - пытаюсь я воззвать к разуму взбесившегося кофемана, но тщетно.

Понимаю - снизу и сбоку сейчас хорошенечко прилетит, поэтому удерживаю обе руки нападающего, чтоб нивелировать эту возможность. Голову отклоняю назад и в сторону.

И тут из ниоткуда, словно бес из табакерки, на меня со спины наваливается ещё один «джентльмен». Пытается то ли придушить, то ли рывком повалить меня на землю.

А падать в таких ситуациях ну никак нельзя - запинают на раз-два!

- Там камера висит, лучше отцепитесь, - что есть мочи выкрикиваю сквозь сдавленное горло.

Видимо, в голове седовласого мужичка сложилась перспектива далеко идущих уголовных последствий, и его хватка ослабла.

Кстати, обратите внимание на видео: третий участник событий, до этого момента молчаливо наблюдавший за нами со стороны, услышав про камеру, спешно накинул капюшон.

- Я тебе жизнь сломаю, отвечаю! Ты даже не представляешь, кто мой отец, - сыплет угрозами юное дарование, которое оказалось сыном седовласого хама, и нарочито вальяжно дымит в мою сторону то ли сигаретой, то ли какой-то парилкой.

Понимаю, что самое время вмешаться бравым калужским копам. Под аккомпанемент непрекращающихся угроз и обзывательств, звоню 112.

- Я запомнил твою фамилию, - не унимается малец, попутно описывая, что со мной должно произойти в самое ближайшее время.

- Сейчас приедет наряд, им как раз и объясните, - не обрывая разговора с диспетчером, парирую я.

Спустя минуту в дверях появляется одна из сотрудниц бара. В своих тонких руках она держит поддон с кофе и какой-то пирожок.

Но все еще перевозбужденный после стычки мусье демонстративно и с очередной порцией ругани, отказывается.

Когда полиция вызвана, и я кладу трубку после разговора с диспетчером, члены агрессивной семейки вдруг куда-то спешно засобирались.

- Вы не хотите дождаться правоохранителей и как-то объясниться? - интересуюсь вслед уходящим буянам. Они не обращают на меня никакого внимания, о чём-то таинственно шушукаются, а затем исчезают за углом.

- Это очень важный человек, - гаденько хихикая, принимает эстафету угроз оставшийся на месте третий участник компашки. Тот самый в чёрной куртке, который натянул капюшон сразу, как узнал о камере.

- Какой-то областной чиновник, что ли? – во мне включается журналист-расслдователь и начинает пытаться выудить у паренька информацию.

- Нееее, - растягивая в удовольствии, цедит каждую буковку парнишка. - Выше!

И с каким-то религиозным пиететом поднимает указательный палец к небу.

Мда…

- Здравия желаю, кто вызывал полицию? - не прошло, наверное, и пяти минут, как появился участковый. Никаких вам «когда убьют, тогда и приходите» - все быстро и чётко.

- Я вызывал, товарищ старший лейтенант, - отвечаю, по погонам определив звание.

Мы осматриваем сначала внутреннее помещение, потом выходим наружу. И тут на месте нарисовалась семейка. Правда, их стало ещё больше!

Шайка-лейка пополнилась неким бородачом, который сходу попытался навалять то ли мне, то ли нам со старлеем одновременно.

- Я вас сейчас арестую, - пригрозил сотрудник внутренних дел.

Помогло. Бородач мигом успокоился.

- Заявление будете писать? - спрашивает участковый?

- Буду, конечно!

- Тогда прошу, здесь рядом.

Когда мы уже шли до пункта полиции, грозный старец вдруг резко изменил риторику.

- Я отставной капитан второго ранга с боевой выслугой. А этот тип меня на улицу вывел. Я не привык, что со мной так разговаривают!

От эти слов я аж оторопел. Бывший военный вспомнил о чести офицерского мундира, когда его вели в отдел? Не за барной стойкой, когда в мозг пришли мысли хамить женщинам, а когда замаячила перспектива ответить за свои поступки?

Не хочу, не владея всей информацией, ставить под сомнения возможные боевые заслуги уважаемого отставника. Допускаю, их немало. Только и мне есть что сказать.

Совсем недавно я был на Донбассе и познакомился со многими бойцами, которые сейчас проливают свою кровь за нас с вами. А также с волонтёрами, которые собирают посылки на фронт, среди которых хватает людей с опытом Афгана и двух чеченских кампаний.

И я с трудом представляю, что кто-то из них заваливается в кофейню и так по-барски, будто своих крепостных, мордует ни в чем не повинных девушек, которые в силу своей физической слабости и психологической хрупкости не в состоянии ответить на их хамство.

Заявление, которое я написал в полиции, пускай пока дождётся процессуального решения МВД. Тогда и опубликуем продолжение.

Хотя, может быть, отставному капитану второго ранга не дожидаться этого, а записаться добровольцем и там, на многострадальной земле Донбасса, отмыть честь мундира, которую он так неосмотрительно изгваздал в маленькой калужской кофейне?

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