Если заставляешь мужа выносить мусор, ты абьюзер. Психолог из Калуги Михаил Обухов рассказал о норме и психопатии

Сейчас всё чаще слышишь слово абьюзер, кто это такой и чем опасен.

Как вовремя распознать такого человека и почему от него надо держаться подальше.

Об этом мы поговорим с калужским клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ.

Слово – новое, понятие – старое

- Михаил, расскажите, кто такой абьюзер?

- Мне самому интересно. Я специально почитал, откуда такой термин взялся, и всё сходится к политкорректности, как в 1990-е убийц называли киллерами. Задача - придумать корректное наименование для психопата.

Я ввёл новое определение: абьюзер - это психопат, поведение, которого нам не нравится.

Потому что есть психопаты, которые нам даже нравятся, вот истероидные психопаты часто хорошие актеры, творческие люди, шизоидные психопаты - художники, математики. Потому что зачем нормальному человеку доказывать теорему Пуанкаре?

А есть психопатии, которые нам не нравятся, прежде всего, неустойчивые психопаты – агрессивные, грубые.

Поэтому абьюз – это просто романтизация насилия. Женщине тяжело признаться, что живет с психопатом, это обидно. А абьюзер, вроде как не диагноз, даже похвалиться подруге можно: «А, у тебя абьюзер, и у меня тоже абьюзер». Есть о чём посплетничать, обсудить, кто там абьюзер.

И это возможность оправдать своё поведение: не я виновата, что отчёт вовремя не сдала, это начальник, который меня за это отругал, абьюзер.

Или классика жанра - финансовый абьюзер. Женщина - транжира тратит деньги налево и направо, муж на это ей прямо указывает. А она объявляет его финансовым абьюзером, который её не достоин, потому что не закрывает её чудаковатые потребности.

Короче говоря, понятие само по себе неточное. Я уже молчу про его научность. Это просто попытка не вдаваться в действительные причины и механизмы каких-то расстройств, а немного их сгладить.

Плюс это прекрасный способ манипулировать. Любой из нас хоть раз в жизни кому-то не нравился, мы не обязательно комфортны для всех. Соответственно, у того, кому мы чем-то неприятны, есть все основания назвать нас абьюзером.

- Абьюз – это физическое насилие?

- И физическое бывает. Но чаще речь идёт о не физическом, а психологическом насилии.

- Если я мужа заставляю мусор вынести мусор, а он не хочет, это насилие?

- Вот на основании всего выше сказанного - насилие. Сейчас - культ ранимости, личных границ, свободы, которая, чаще всего, понимается, как вседозволенность, душевной чувствительности. И надо тех людей, которые просто что-то говорят другому человеку, объявить абьюзерами.

Раньше люди были более здоровыми, более приспособленными к жизни, менее обидчивыми и не считали критику чем-то нарушающим личные границы.

Поступали корректно, были более воспитанными, не существовало хейта, как сейчас. Когда общество более здоровое, не надо вводить понятия, которые не имеют смысла.

Теперь ребёнка в школе нельзя заставить убраться, парты передвинуть. Слова не скажи, все - свободные личности тонкой душевной организации.

- Но есть же случаи настоящего психологического насилия.

- Это называется психопатия – расстройство поведения, расстройство личности. Бывают психиатрические заболевания, такие как биполярное расстройство, шизофрения.

Есть какая-то черта, особенность характера, например замкнутый человек. Может быть акцентуация, когда эта черта влияет на всё остальное. Это звоночек, но ещё в пределах нормы.

А когда какая-то черта становится слишком выраженной - это уже психопатия: не просто замкнутый, а буквально не может общаться с людьми.

Вот шизоидный психопат многим не нравиться: его, напрмиер, поздравляют с Днём рождения, а он молчит. И ему можно прикрутить ещё один дурацкий термин: «пассивная агрессия» и объявить абьюзером.

Никакой он не абьюзер, он психопат. Не надо его политкорректно обозначать.

Патология привлекательна

- Как понять, что человек, с которым ты встречаешься, психопат?

- Надо знать критерии и нормы. О норме можно говорит много: спокойствие, уравновешенность, определённая эмпатичность - умение выслушать другого человека, пойти ему навстречу, учитывать культурный уровень, образование, кругозор, если это кому-то надо, потому что, может, вам и не надо.

А не норма - это когда есть что-то яркое в поведении человека: харизматичность, заметность. Часто это первые признаки неадекватности, хотя именно такие люди привлекают противоположный пол. Потому что норма вообще не особо привлекательна.

Привлекает чаще всего патология. И нужно понимать, чего мы хотим: если ярких эмоций, тогда они есть у психопата.

Понять, каков человек, можно за 15 минут разговора с ним. И потратить ещё пять минут, чтобы понять про его родителей, семью, где он вырос.

- Ревность, контроль - это абьюз?

- Разумеется. Здоровый человек не будет ревновать. Вернее, будет, но умеренно. Позволять себе сильно ушатываться из-за этого, не станет, тем более, доставать другого человека.

А если он живёт с женщиной со сниженной социальной ответственностью, тогда стоит задать себе вопрос: зачем он это делает. Равно, как и наоборот.

Надо понимать, где мы вообще берём себе партнеров. Если в клубе, в соцсетях с аккаунтами, где веселуха, вечеринки, так что мы потом удивляемся, почему он так себя ведет?

В чём опасность абьюза: сперва женщина хочет, чтобы мужчина был ярким, заметным, брутальным (кстати, брутальный переводится с английского как жестокий). Потом оказывается, что это описание подходит под психопата, которого она политкорректно называет абьюзером.

Как это работает? Сперва в обществе надо создать моду на неадекватность. Сделать через СМИ, телевидение так, что она будет популярна. Далеко ходить не надо, достаточно посмотреть контент в интернете.

А потом можно обнаружить, что одни неадекватные выбирают других. Чаще всего страдают и те и другие. Но тут - кто первый встал, того и тапки. Кто первый о проблеме заявил и объявил другого абьюзером.

Получается: не я невоспитанная истеричка, а он - абьюзер. И это в обе стороны работает.

Если у человека правильно развит характер, он любые ситуации будет встречать достойно, не усложняя из-за этого жизнь кому-то. Это называется гибкость.

Если мы не позволяем ситуации нас разрушать, сохраняем лицо и остается людями - это признак здоровья.

Ухудшают ситуацию

- Может ли женщина быть абьюзером?

- Больные люди бывают обоих полов.

- Но этот термин привязался больше к мужчинам …

- Потому что мужчины пока ещё в своей массе, я надеюсь, менее склонны жаловаться на противоположный пол, чем женщины.

- А если жалуется?

- Просто он - слабый человек, который не очень умеет обращаться с реальностью. Ну и может, у него эндокринологическое расстройство, надо к эндокринологу сходить.

- Абьюзер проявляет насилие только в отношении одного человека или достаётся всем?

- По-разному бывает. Бывает даже закольцовочка: выбирает одну мишень на пару недель, потом на другого переключаются. Но если у человека жизнь не пустая, а насыщенная, ему некогда заниматься всякими глупостями.

- Почему жертва не уходит, ей это нравится?

- Потому что она сама ненормальна. Не обязательно ей это нравится. Человек не считает возможным для себя что-то менять, или перевешивает что-то, деньги например, или харизма.

А люди, которые привыкли жить, подпитываясь эмоциями, попадают в эту ловушку. Жить с обычным нормальным здоровым человеком им будет скучно.

В шахматах есть такое положение - цугцванг, когда любой следующий мой ход только ухудшает ситуацию. Многие люди так и живут. Есть те, кто что-то хорошее и созидательное в жизни делает. А есть те, кто разрушает. Причем зачастую не резко и жестоко, а плавно и неспеша.

Главная задача

- Может нормальный человек превратиться в абьюзера?

- Может. Обычно это, когда в человеке сидит психическое заболевание, просто до поры до времени оно не проявляется, или могут резко смениться обстоятельства и пошло-поехало.

Заранее понять, готовы ли мы к таким ситуациям, или нет, сложно. Бывает, что появляются хронические заболевания, и характер человека портится, или возникают возрастные изменения: разные группы психозов – предстарческие (пресенильные), старческие (сенильные).

Способов, как у человека становиться в жизни всё плохо, много.

- Может абьюзер измениться?

- Почти любой человек может измениться. Не может этого сделать только тот, кого всё устраивает, либо не может по когнитивным причинам – у него снижен интеллект, снижено понимание реальности. В принципе, главная задача человека в этой жизни - меняться.

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