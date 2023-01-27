Ольга Бузова пригласила паренька из Калуги для съёмок в клипе и кое-чего ещё

В день своего 37-летия, а точнее 20 января, светская львица, мега-популярный блогер, телеведущая, писательница, певица, да не истощится запас ее заслуг, Ольга БУЗОВА презентовала многомиллионной армии фанатов новую песню «Заплачу». Здесь каждый сам решает, где поставить ударение. В нем мы заметили нашего земляка Сергея Паршакова.

Зачем самой влиятельной девушке в Instagram (проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена), по мнению книги рекордов России, понадобился простой парень из российской глубинки, каскадер Сергей Паршаков?

В прошлом боевой офицер, а ныне киноактер, рассказал нашей редакции о съемках этого клипа и своем впечатлении от знакомства с Ольгой Бузовой.

Миллергоф

Сразу скажу, к радости фолловеров и на зависть хейтерам, для съемок видео Ольга выбрала шикарнейшую, по словам Сергея, резиденцию, построенную на берегу Истринского водохранилища.

Само по себе место съемок настолько красиво, что ни в сказке сказать, ни пером описать, поэтому остановимся на нем поподробнее.

Построена резиденция в самом начале нулевых и до сих пор точно не известно каким барином. Но ушлые «простолюдины» быстренько окрестили это место «Миллерго́ф». Столь оригинальное название навеяло внешнее сходство с Петергофом, а также имя главы «Газпрома» Алексея Миллера, которому злые языки сразу же приписали право владения сией вотчиной.

Много воды утекло с тех пор. Молва успела забыть, кто возвел хоромы каменные на радость людям добрым, которые теперича здесь свадьбы отмечают и клипы снимают.

А развернуться, знаете ли, есть где. На территории более 30 га земли возведены копия Константиновского дворца в натуральную величину и примыкающий канал с каскадами фонтанов, которые простираются аж до следующего здания, внешне схожего с петербургским Адмиралтейством.

Жаль только, всей красотой ландшафтного дизайна зрителям полюбоваться не удастся. То ли из-за того, что съемки проходили в середине декабря и фонтаны в преддверии холодов осушили, то ли просто сценарий такой, но все действия по сюжету разворачиваются внутри здания большого дворца и внешний план не затрагивают.

Звезды сошлись

На съемки клипа собрался внушительный десант из представителей великосветской богемы.

Здесь и исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова, и популярный видеоблогер, певица, актриса Карина Кросс, и резидент Comedy Woman, шоумен, актер, сценарист, телеведущий Олег Верещагин, и участник телевизионного проекта «Новая звезда», певец, комик, актер Роман Каграманов, и спортсмен, боец ММА, многократный чемпион России по боевым искусствам, певец, блогер Саша Стоун, и жена известного футболиста Павла Погребняка, бизнесвумен, дизайнер и по совместительству многодетная мать Мария Погребняк.

Если вдруг мы упустили кого-нибудь еще, пишите в комментариях.

Сергей Паршаков и Наталья Рудова на съемках клипа Ольги Бузовой на песню "Заплачу".

Надо отдать должное авторам, сценаристам и постановщикам клипа, идея – бомба! Сюжет получился комичным. Впечатление от видео легкое, веселое и ироничное.

Сергей сравнил клип с фильмом «Ангелы Чарли». Оля, Наташа и Карина играют специальных агентов суперсекретного элитного спецподразделения, которому доверяют только невыполнимые задания. В данном, конкретном случае, - это похищение сердца главного героя. Бессердечного «Кощея» сыграл Олег Верещагин.

Сергей Паршаков вместе с Олегом Верещагиным после съемок.

Нокаут

Сергей Паршаков уверен, какими бы талантливыми ни были актеры, но звезд звездами делают каскадеры. Именно они, как утверждает наш земляк, придают героический окрас их сценическим образам.

Группу каскадеров пригласили на съемки именно для того, чтобы превратить хрупких леди в Черных Мамб из фильмов Квентина Тарантино.

- Сергей, вы дрались с девчонками? – удивилась я, слушая его рассказ о съемках.

- Да. Они как команда «Ангелы Чарли», а мы охрана, - ответил актер. - Спецагенты заходят на нашу территорию, мы их пытаемся задержать и у нас завязывается драка.

Команда каскадеров: Сергей Паршаков и Дима Дизель.

Со стороны это выглядит довольно весело, скажу я вам. Боевые сцены смахивают на китайское мультяшное «Кунг-фу Панда».

Ну правда, кто бы мог подумать, что эти хрупкие красотки в чёрных, облегающих самые выразительные места девичьих фигурок, спецовках способны - ни много ни мало - отправить ветерана боевых действий на вполне заслуженный отдых. Минут эдак на пять.

Сергей с ужасом вспоминает, как у него перехватило дыхание в тот момент.

Актер поделился с нами рабочим видео, не вошедшим в клип. Здесь - шуточный захват, следом весёлый удар поддых, здоровяк повержен - снято!

В одну секунду у Сергея чуть не остановилось сердце. Никто и подумать не мог, что бойкие актрисы заедут в самую чувствительную, после сами знаете чего, область мужского организма - кадык!

За кадром

Сергей с улыбкой вспоминает о съемках этого эпизода:

- Карина во время съемок, еще до наших совместных сцен, получила травму. И из-за нее мы изменили сценарий драки, чтобы не поранить девушку еще больше. Соответственно, травмы вместо актрис получали уже мы. Девчонки еще и промахивались. Вместо груди в кадык меня ударили, потом по зубам. И сразу начинают причитать: «А Сереж, ты живой? Тебе не больно?».

Сергей Паршаков с Кариной Кросс во время съемок клипа.

- Сначала мы хотели сделать более жесткие трюки с падением на лестнице, - продолжает рассказ актер. - Попробовали, но получилось очень травматично. Человек делает удары, падает на спину и скатывается по ступенькам. Обкатали на матах и у нас сразу появились первые кровоподтеки. А если убрать маты, то будет еще тяжелее. Дублей много, поэтому решили не рисковать и пожалеть девчонок.

- Мы первоначально предложили девушкам одну хореографию по движениям, но получилось довольно сложно. Они старались, пытались, что-то получалось, что-то нет. Какие-то движения убрали, какие-то оставили. В итоге вышло весело, я считаю, - пояснил Сергей.

Среди каскадеров, как рассказал бывший спецназовец, были и женщины. Каждой главной героине полагалось по дублеру, но девушки выполняли большинство трюков сами, чем покорили боевого офицера в отставке.

20 секундный эпизод клипа с участием Сергея снимали более 24 часов без перерыва.

- Мы приехали, они уже снимали, мы уехали, они еще снимали. Каскадеры там сутки практически снимались без остановки, - сыплет Сергей подробностями.

Сама же Ольга Бузова поразила мужчину своим трудолюбием. В разговоре Сергей назвал ее рабочей лошадкой.

- Если мы еще могли себе позволить поваляться, отдохнуть, пойти поесть, то у нее на отдых времени было гораздо меньше, чем у нас, - восхищается каскадер. - Как мне потом говорили, ну что ты ее нахваливаешь? Она же для себя это делает. Не важно. Конечно, для себя, но она пашет.

Неудобные вопросы

- А как Ольга общается с окружающими?

- С теми людьми, которых она хорошо знает, очень тепло, - отвечает Сергей. - С малознакомыми - держит дистанцию, но ровно до того момента, пока не начинает работать с ними.

- Вы первый раз с ней виделись?

- Да. Сначала она присматривалась. Ходила, смотрела со стороны, как мы работаем. Нам надо было подготовиться, понять, что мы будем делаем, что хочет видеть режиссер. Группа каскадеров должна была придумать сцены боя. Мы вместе с операторами и режиссером смотрели откуда что снимать, как встать так, чтобы камера все тонкости боя уловила. А во время съемок совместных трюков, конечно, нам пришлось общаться. На разговоры у нас времени не было, только тогда, когда работали вместе. Дальше Ольга уходила, чтобы сняться в других сценах.

- Вообще, меня удивило, она действительно много работала, - не переставал восхищаться этим фактом Сергей. - И не было каких-то каприз с ее стороны, да и понтов не было. Наверное, потому что, а перед кем? В клипе снимались в основном друзья, как я понял, плюс, нужно было за короткое время отснять очень много хорошего материала.

- А с Олей был на съемках какой-нибудь молодой человек?

- Какого-нибудь молодого человека, который бы был конкретно с ней, я не видел. Я сплетнями не питаюсь. У нас своя работа, у них своя.

Сергей Паршаков с российским видеоблогером Алексеем Столяровым.

- Сколько вам заплатили за съемки в клипе?

- Стандартно. У нас стандартный тариф за смену. Она длится 12 часов и, соответственно, если есть переработка, то уже двойная оплата.

Об атмосфере на съемочной площадке Сергей сказал, что сутки пролетели быстро, активно, на одном дыхании:

- Можно сказать, отработали по теплому. Все друг о друге заботились, помогали, поддерживали. Несмотря на то, что мало знали друг друга, быстро нашли общий язык.

В заключение Сергей Паршаков признался нам, что после съемок в клипе с Ольгой Бузовой он потерял некоторых своих друзей.

- Ты не поверишь, но от меня после съемок отписались некоторые приятели, - со смехом рассказывает Сергей. –Они не то, чтобы обиделись, но сказали, что больше меня знать не хотят, потому что я снялся с Бузовой и рекламирую феминизм, типа бабы бьют мужиков. Мои бывшие знакомые такого позора от меня не ожидали. Объяснять им было бесполезно, что это просто кино, работа и никакого отношения к реальности не имеет.

Пусть говорят

За пять дней после премьеры клип «Заплачу» набрал более 1,7 миллионов просмотров. Мнения зрителей о видео разделились.

Поклонники хвалят и восхищаются:

Никнейм @bonitaz0072:

- Я в шоке, что это пишу, но мне очень понравилось) реально понравилось и захотелось ещё раз пересмотреть. Оля всё-таки крутая! Кто бы что ни говорил. Крута, как яйца мамонта!

@user-yp3xx2ph5m:

- Мне понравилось) и драки выглядят супер, как будто снято в Голливуде, а не как в российском кино

@oledlin:

- Девочки в клипе, огонь! Отхреначили мужиков!

@mosstreets_ru:

- Боевые сцены бесподобны, прямо как в фильме Обитель зла с Миллой Йовович

@user-oc6ee2mu8v:

- Олечка, красотка, ты супер.! Обожаю тебя и твои клипы. Это огромный труд, ты стараешься, чтобы порадовать нас. Мы радуемся твоим успехам.

@thevalya2354:

- Песня бомба. Мне очень понравилось, пересмотрела Ваше видео дважды!!! Продолжайте в том же духе, вы лучшая!!!

@user-vo1eb9zn2m

- Я кавказец, прикиньте я уже 5 раз слушаю. Оля молодец! Ты достигла невозможности!!!

Хейтеры хейтят и возмущаются:

@user-lo1tk4tw6m:

- Когда я смотрю сцену танца в красном - ощущение, что песня отдельно- клип отдельно.

@travestyart2900:

- За что люблю Ольгу, в том числе, не закрывает комментарии. Что бы ей не писали. Сила. Если сильно придираться, то текст не соответствует клипу, происходит диссонанс в голове. И текст мог быть поинтереснее, разных слов побольше, заморских всяких) Сведение шикарное. Клип отличный, мягко говоря. Музыка приятная, хук есть. В вк подписан, смотрю всякие новые фотки, приколы, так узнал о новом клипе)

@user-gc7tg1xz5t:

- Песня хорошая. Поменять никакущую исполнительницу и вообще огонь.

@user-cd6je4eb9y:

- Экономить на песнях стал её продюсер очень

@l.a.w.8013:

- Баба Яга в молодости.

@IEvanFallsl:

- Дефолтное музло, когда едешь в провинциальном такси.

@user-se1ys7ev5j:

- 49 тысяч дизлайков,,,,, Оленька ты действительно талант!

Уважаемые читатели, а как вам клип? Не забудьте поделиться вашими эмоциями в комментариях.

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