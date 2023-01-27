До революции калужская светская публика ходила на улицу Пухова смотреть лошадиные бега

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области. Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе. Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги. Сегодня вспомним историю ул. Пухова.

55 лет назад, 2 февраля 1966 года, улица Ипподромная в Калуге была переименована. Её назвали именем Героя Советского Союза, генерала Николая Пухова, родившегося в Бабынинском районе.

А когда-то на этой улице проходили лошадиные бега. Придумал это развлечение ещё граф Орлов. В начале ХIХ века он устроил возле своего дома первый в Москве частный ипподром для испытания лошадей. Сделал круг на английский манер - две версты в длину.

Летом здесь проходили забеги на призы, иногда по три раза в месяц. После смерти Орлова бега проводили на Донском поле, а зимой их изредка устраивали на льду Москвы-реки.

Среди богатых калужан считалось престижным держать породистых лошадей. Известно, что в нашей губернии в конце ХIХ века было 23 конезавода. Наибольше число лошадей держали Коншины, Артыганьевы.

У Коротневых, Курносовых было по 15-10 упряжек, вдова полковника Анна Никитина держала 18 упряжек, столько же их было и у заводчика Цыплакова.

А у отставного генерала Мальцова и у полковника кавалергардского полка Величковского - по 20 упряжек, у Суходольских – 17, у вдовы генерала Авдотьи Сухозанет в Перемышльском поместье – 12 упряжек.

Стоили лошади - от 500 до 1 500 рублей.

Рядом с кладбищем

В Калуге существовало «Общество охотников конского бега», куда входили богатые горожане Грибановы, Тащины, Козловы, Черновы, Коншины.

Николай Коншин лично принимал участие в скачках и выставках по коневодству, каждый раз получая высшие награды и призы.

Однажды члены Общества обратились к губернатору с просьбой устроить в городе ипподром.

Калужским губернатором Александр Офросимов. Он решил, что устройство ипподрома будет полезным для развития местного коннозаводства.

Рядом с Пятницким кладбищем построили резное деревянное здание, сделали круг для бега.

На бега собиралась светская публика, в красивых нарядах: надо было соблюдать дресс-код.

Ипподром открыли 16 августа 1898 года в 12 часов дня. И Офросимов несколько лет был вице-президентом Калужского общества охотников конского бега.

А улицу вдоль ипподрома назвали Ипподромной.

Пришёл в запустение

Бега стали невероятно модным развлечением и считались мужским занятием. Но и женщинам нравилось приходить на ипподром. Это был выход в свет. И надо было соблюдать определённые правила.

Дамы надевали платья, закрытые туфли, перчатки и шляпы. Головной убор мог быть с вуалью и без неё, с полями, перьями.

Мужчинам рекомендовали светлый костюм, удлинённый пиджак с обрезанными полами, жилет, брюки в полоску, классические ботинки и серый котелок.

Беговой сезон длился всего месяц. В остальное время ипподром использовался как стадион. Здесь проходили разные соревнования и сельхозвыставки.

Калужский клуб любителей велосипедной езды иногда устраивал свои катания. Но, как писали газеты того времени: «при отсутствии хороших мостовых велосипедные катания являются утомительными и вредными».

А 26 июня 1912 года на ипподроме состоялся авиаполёт, который устроил родственник Льва Толстого Александр Кузминский. Лётному делу он учился в Париже. Купил на собственные средства моноплан.

Циолковский записал о полёте: «…Вчера Кузминский летал минуты 4… Дети видели. Я не ходил».

А после начала первой мировой войны ипподром потихоньку пришёл в запустение. Бега проводились всё реже, в 1915 году и вовсе было уже не до лошадей.

Раньше велосипедные заезды были развлечением обеспеченных калужан.

Популярный клуб

В конце 1920-х годов улицу Ипподромную решили застроить. Народный комиссариат путей сообщения (НКПС) просил выделить ему место, где находился ипподром, под постройку клуба.

Разрешение было получено и в 1932 году началось строительство. А напротив клуба возвели несколько жилых домов. В одном из них давали квартиры рабочим завода.

Клуб (ныне клуб Машзавода) строили четыре года, открылся он в 1936-м и был очень популярен.

Здесь проводились концерты, работали кружки, были спортзал и библиотека, работала агитбригада - выступали в заводских цехах, на городских праздниках, выезжали в подшефные колхозы.

Власти города планировали расширить клуб, построить и второй корпус, но началась Великая Отечественная война. В здании разместился госпиталь.

В 1947 году поблизости от клуба началось строительство школы № 2, которая открылась в 1949 году и была женской. А во второй половине 1950-х перед клубом разбили сквер. А в 1966-м улица стала называть ул. Пухова.

А вот пуховский пруд имеет загадочную историю. Не известно, когда точно он возник. По одной из легенд. Его несколько веков тому назад устроили монахи Лаврентьевского монастыря.



Кстати, сейчас в Калуге тоже есть ул. Ипподромная, но теперь находится она в Анненках, недалеко от детско-юношеской конно-спортивной школы.

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