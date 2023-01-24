Проект калужанина выиграл президентский грант

В начале года Фонд президентских грантов объявил итоги очередного конкурса, рассказав, какие некоммерческие неправительственные организации получат финансирование в этом году.

Среди победителей – проект калужского ресурсного центра.

Чтобы узнать больше о проекте-победителе, мы встретились с общественным деятелем, основателем автономной некоммерческой организации Ресурсный Центр «Инициатива», председателем отделения ВОД «Отцы России» Калужской области Сергеем ПЛОТНИКОВЫМ.

Миссионерская история

— Расскажите, как появилась идея открыть центр и чем он занимается?

— Третий сектор, которым мы занимаемся – это некоммерческие организации (далее – НКО, прим. ред.), которые не имеют своей основной целью получение прибыли – на сегодня самый быстроразвивающийся и растущий сектор экономики в стране.

Негосударственные НКО в Калужской области оказывают социальные услуги более 100 000 жителей региона и ежегодно вносят вклад в валовой внутренний продукт области на уровне 6 млрд рублей.

Грубо говоря, если НКО уйдут с рынка, то правительству области надо будет где-то найти 6 млрд в год, чтобы сохранить рынок социальных услуг на этом же уровне.

У меня давно возникла идея создать организацию, которая могла бы развивать некоммерческий сектор в нашей области, поддерживать социально ориентированные НКО.

Благодаря опыту работы в различных компаниях я понял, что необходимо инфраструктурным организациям, предприятиям инновационного толка, какие должны быть предоставлены услуги для их роста, какие условия надо создавать для их развития. И всю эту модель перенес на центр «Инициатива».

За семь лет работы наш ресурсный центр объединил участников, помог активистам установить связи и развить идеи, инициативы. В результате были созданы НКО.

Отмечу, что волонтерское движение в городе значительно развилось за эти годы. Сейчас все больше интеллектуальных волонтеров, например, IT-специалистов, которые помогают создать информационную открытость.

Мы организуем встречи единомышленников и представителей различных НКО в формате «Доброзавтрак». Все участники поддержали эту идею с воодушевлением и энтузиазмом.

У нашего центра есть слоган: «Мы помогаем помогать». Работаем с населением, помогаем людям подбирать НКО, растим те НКО, которые закрывают потребности населения.

Для меня это миссионерская история. Сейчас только около 20 % населения знают, что такое НКО и только 7 % могут привести конкретный пример. Сейчас я говорю о населении, потребителях соцуслуг.

В НКО не откажут

— В чем же суть НКО? Чем они занимаются?

— НКО работают так: населению требуется социальная услуга, но государство ее не предоставляет, а бизнес просит за нее деньги, которых у нуждающихся нет. Тогда закрыть их потребности помогает НКО.

Наиболее распространенный пример – это пандемия. Тогда пожилые люди остались заперты в домах, не могли сходить за продуктами, лекарствами. Возникла острая потребность в помощи – появились волонтеры, которые доставляли продукты и лекарства пенсионерам.

В НКО во главу угла ставят не доход, а реализацию внутренней потребности оказать помощь нуждающимся. Здесь люди делают свое дело не по расписанию, с 9 до 18 часов вечера, не говорят людям – рабочий день закончен, пока.

Приведу пример. Я сегодня вез маму на госпитализацию в больницу Калуги из района. Мы выехали в 6 утра, проехали около 300 км. В палату маму определили в 13:30. Мы попросили для нее обед, ведь с утра она не ела. В ответ нам сказали: «Вам сегодня не положено». Хотя все мы прекрасно понимаем, что котлеты и гарнир всегда остаются.

Вот в чем отличие государственных учреждений от НКО. В последних вам не откажут.

Чтобы узнали

— Расскажите о своем проекте-победителе.

—Такое для нас не в первый раз. В прошлом году мы взяли президентский грант по информационной открытости.

В этом году выиграли грант с проектом «Путешествие в третий сектор. Стажировки в НКО», который заложит основу межсекторального взаимодействия между первым сектором экономики – государством, вторым – бизнесом и третьим – НКО.

Сейчас это взаимодействие хромает как раз потому, что госслужащие слабо представляют себе, чем являются НКО. Если на уровне правительства о нас знают и говорят, то дальше, на местах, идет прослойка непонимания.

О нас не знают, не понимают, чем мы занимаемся. Обучить и познакомить с НКО сегодняшних госслужащих – задача непосильная. Мы решили пойти другим путем: помочь нашим ведущим вузам, кто готовит соцслужащих и госслужащих – рассказать и показать студентам, что такое НКО.

Тогда уже года через два среди чиновников мы будем иметь людей осведомленных, с которыми будет проще выстраивать отношения по потребности и по ситуации.

На данный момент в рамках проекта мы планируем сотрудничество с КГУ им. К.Э. Циолковского и РАНХиГС, студентов которых мы уже скоро проведем по нашим самым ярким соцпроектам, расскажем об НКО в том числе с участием самих представителей. Потом направим студентов к ним на стажировку, чтобы они стали непосредственными участниками внутренних процессов: оказали содействие в подготовке мероприятий, провели занятие для целевой группы.

Уже на следующей неделе пройдет наша встреча с ректором КГУ им. К.Э. Циолковского Максимом КАЗАКОМ, будем обсуждать конкретные шаги и в феврале приступим к реализации проекта.

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