Доброе дело: в Калуге запустили проект неравнодушных людей в помощь особенным детям

В журналистике иногда такое бывает – работаешь над одной темой, а внезапно натыкаешься на совершенно другую, не менее, а то и более интересную.

И сейчас – как раз такой случай. Готовя очередную публикацию на тему образования, я узнала от педагогов о необычном социальном проекте в Калуге, участниками которого являются в большинстве своем люди педагогических профессий.

Проект «Ищу няню!» поддерживает семьи с детьми-инвалидами, многодетные или неполные семьи, бесплатно предоставляя им няню для присмотра за детьми.

Время посещения няней из-за ограниченных финансов пока строго регламентировано – не более 12 часов в месяц на семью, но для многих родителей и это становится огромной поддержкой.

Оставляя особенного ребенка с профессиональной няней, мама может спокойно сходить к врачу, оформить документы или просто отправиться в магазин.

Организаторы говорят и о более важном значении – профилактике сиротства. Проект помогает сохранить детей с инвалидностью в семьях: родители чувствуют поддержку, понимают, что они не одни.

Мы не могли пройти мимо такого благого дела и просто обязаны были рассказать калужанам, какие люди и почему приходят в этот проект в качестве няни особенного ребенка. Об этом мы их и расспросили.

Няня Мария РУМЯНЦЕВА

— Педагогов в моей семье не было: папа – инженер, а мама – врач. Я окончила педагогическое училище, а пошла туда потому, что мне поскорее хотелось стать взрослой, надоело ходить в школу.

После года работы в государственной школе меня пригласили учителем в класс домашнего обучения. Как он образовался? Встретились инициативные родители, они по разным причинам приняли решение, что их дети будут обучаться не в школе.

Мы арендовали помещение, у нас был куратор от министерства образования. Но мы, учителя, могли разрабатывать свои программы, что-то переделывать. Основательное мы, конечно, не трогали – на математику и русский не замахивались. Но некую свободу в преподавании имели. Среди учеников были дети с особенностями. Мне нравилась моя работа.

Спустя время я вышла замуж, переехала. Занималась домом и семьей – у меня трое сыновей.

Недалеко от нашего дома есть реабилитационный центр Шамарина. Однажды, так сложились обстоятельства, меня пригласили туда на работу - нужно было заменить сотрудника. Там я узнала об особенностях детей с ДЦП и другими диагнозами. Этот опыт мне многое дал, ведь в центр на реабилитацию приезжают дети со всей страны.

Однажды я что-то делала на кухне и услышала по радио интервью руководителя проекта «Ищу няню!» Елены Икауниекс. Она рассказывала, чем они занимаются, с какими семьями работают. Я поняла, что тоже хочу принимать в этом участие, прийти к детям в качестве няни.

Так все и началось. Я прошла тестирования, в том числе психологическое, собеседование. Рассказала о профессиональном опыте. Меня пригласили в проект. Началось обучение. Оно, конечно, многое дало. Нам объясняли, как корректно взаимодействовать с детьми, учитывая их особенности. То, что я подмечала ранее или получала в рамках работы с детьми, теперь сложилось в единую картину и стало большим подспорьем в работе.

У меня несколько подопечных семей, у всех особенные дети. Когда родителям нужно решить какие-то вопросы или посетить врача, они звонят мне, просят прийти. Я могу погулять с ребенком на улице или позаниматься с ним дома. Мы играем, читаем книги, разговариваем и поем песни. Смотря что любит ребенок. Недавно с малышами из подопечной многодетной семьи пекли традиционное эстонское рождественское угощение Пипаркоок – печенье с перцем, имбирем и другими пряностями.

Дети вместе с няней пекут рождественские угощения.

Мария Юрьевна: «В свободное время дома вяжу, сейчас заканчиваю рукавички для малышей, с которыми работаю, будет для них сюрприз».

Я люблю свою работу, люблю детей. Радостно, что таким образом мы, няни, помогаем родителям, даем возможность на несколько часов снять с плеч груз родительских забот, которых с особенным ребенком еще больше.

Няня Татьяна РАНДИНА

— В педагогику я пришла, когда начинала работать с шестилетками в школьных группах продленного дня, – рассказывает Татьяна Геннадьевна. – После стала учителем биологии, географии. В том числе ходила к детям с инвалидностью, которым требовалось обучение на дому. Я знала, как с ними взаимодействовать.

Отработав 15 лет, поняла, что выгораю. Ушла в бухгалтерию в управление образования, а спустя пять лет снова начало тянуть в школу. Как раз тогда в Калуге открывали специальную школу для детей с девиантным поведением. И я так загорелась, новое направление: «Вот бы мне туда!»

Меня взяли. Это была экспериментальная школа для трудных подростков, мальчиков. Дети, конечно, вели себя не лучшим образом, а мы, учителя, старались находить общий язык, объясняли, что такое хорошо и что такое плохо, что не всякое поведение допустимо.

Ребята там были предприимчивые. Принесла однажды сломанный магнитофон и сказала мальчишкам, что они могут разобрать и посмотреть, из каких деталей он состоит. Пока я проводила урок в другом классе, один ученик уже успел починить магнитофон и сбегать, продать его. Причем, мне никто нигде не мог его отремонтировать, а ученик провернул все за один урок и получил 300 рублей.

Потом школу закрыли, эксперимент окончился, но опыт остался. Я устроилась воспитателем в детский сад. Спустя годы оттуда и ушла на пенсию, стала вести подготовку к школе. Тогда и прочитала объявление, что приглашают специалистов для работы няней в семьях с особенными детьми. Мне стало интересно.

Когда я позвонила, мне отказали, потому что группа уже была укомплектована, а позже перезвонили. Оказалось, что не все няни прошли психологическое тестирование, пригласили и меня пройти его. Я прошла, так оказалась в проекте.

Хочу сказать спасибо тем людям, кто нас учил на этих курсах. Настолько они для нас разложили по полочкам всю будущую работу. Благодаря им я преступала к работе, четко понимая, как себя вести и что от меня требуется.

По прошествии трех лет могу сказать, что всех особенных детей объединяет невероятная сила жизни, вера в жизнь. Меня восторгает их запас энергии, желание двигаться, быть наравне с другими. Особенные дети не унывают, им некогда, они хотят есть эту жизнь полной ложкой!

В семьях я стараюсь быть и помощницей, и чтобы меня как будто и не было. Я пришла к ребенку, занимаюсь им, а когда за мной закроется дверь, то и вся информация останется за этой же дверью.

В свободное время люблю книжки детские почитать и мультики посмотреть, потому что надо быть в курсе, герои меняются, а общие темы для разговоров с ребятами должны быть. Нужно знать, кто такой Сиреноголовый, Смешариков и Фиксиков по именам.

Человек, который живет только чтобы ему было хорошо, в проекте не появится. Работать няней идут те, кто хочет приносить пользу и дарить любовь окружающим людям. Нам хочется, чтобы вокруг было много счастливых людей.

Татьяна Геннадьевна рассказала, что ее главное увлечение - это комнатные растения. Она любит ухаживать за ними, разговаривать. Растения отвечают взаимностью: замиокулькас на северном окне разросся и уже трижды цвел.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.