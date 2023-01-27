Колоритные персонажи и забавные сценки: преподаватели ВГИКа супруги Бешировы привезли в Калугу серьёзные, смешные и мультяшные работы

На картинах Бешировых – колоритные персонажи и будто подсмотренные в жизни сценки.

Много юмора, карикатурных образов, но есть и сюжеты, заставляющие задуматься.

Все работы в разных стилях, не похожи друг на друга.

На вернисаж в музее изобразительных искусств собралось много калужан. Анну в нашем городе знают, она родилась в Калуге и училась здесь. Потом поступила во ВГИК. Там встретила Айдера Решатовича.

Как рассказала Анна, она никогда не думала, что выйдет замуж за своего преподавателя. Знакомы они давно. Когда Анна училась на третьем курсе, Айдер Решатович полгода вёл у них занятия, замещал педагога.

Потом Анна поступила в аспирантуру, и они оказались в одном коллективе, стали больше общаться. И десять лет уже женаты. Их дочке Аглае девять лет, и сейчас её больше интересует пение, чем рисование.

Анну в нашем городе ждали. Друзья, студенты и преподаватели колледжа культуры поздравляли её с открытием выставки.

Кино – это завод

- В Калуге мы бываем часто, у супруги здесь мама, брат, - рассказывает Айдер Решатович. - Город я знаю вдоль и поперек, могу экскурсии водить. Приезжаем сюда и на пленэры: летом 45 дней были в Калуге со студентами.

А родился я в многонациональном Узбекистане. Мы все дружно жили по советским законам, ходили в школу, занимались в многочисленных кружках, студиях, музыкальных школах. Всё это было доступно.

С нам работали замечательные люди, профессионалы, а порой энтузиасты, любители. Я очень благодарен своей школьной учительнице Панне Никаноровне, которая увидела мою тягу к рисованию и посоветовала пойти заниматься в изостудию при клубе ткацкой фабрики г. Маргилана.

После школы я поступил в Ташкентское художественное училище. Там было много хороших преподавателей-художников. Они в организовали первое художественное училище в Средней Азии. Это были мастера!

Потом закончил ВГИК. Учить там было безумно интересно: режиссеры, сценаристы, актёры, продюсеры (тогда их называли экономистами). Мы снимали кино и рисовали.

Каждый семестр надо было сделать отдельную работу, мы брали литературное произведение, делали раскадровки, эскизы. Это был колоссальный труд. Там я научился рисовать по памяти. Художник кино должен уметь это делать.

Айдер Беширов «Три женщины».

- Некоторое время я работал в кино, в мультипликации, но изначально хотел живописью заниматься. Кино - это завод, нужно постоянно быть в процессе, у камеры, рядом с режиссёром, оператором.

Мне было тесно в этих рамках. Вот снимаем в Самарканде: солнце, природа звенит. И хочешь писать это всё, а должен стоят и заниматься декорациями.

Айдер Беширов «Благодарный слушатель». У Айдера есть целая серия работ, посвященная музыкантам.

- Потом так сложилось, что стал преподавать во ВГИКЕ, работать с молодыми ребятами, - продолжает худжожник. - Это интересно. И радуешься, когда ты вкладываешь в них и видишь их успехи. Не все студенты воспринимают то, что я говорю. Это нормально.

Я никогда не настаиваю сделать именно так, как я сказал. Должно быть творчество. Они молодые, у них много идей. Они могут необычно взять в цвете, необычно завернуть.

Кому-то что-то подсказываешь, если он воспринимает – хорошо, если нет, то остаётся надежда, что пройдет время, и он вспомнит мои советы.

Работа Айдера Беширова «Портрет Завьялова»

Айдер Беширов «Птица».

Выражать то, что волнует

У Анны Бешировой серьёзное увлечение живописью началось с Врубеля:

- Однажды в калужской школе искусств нам показали на слайде «Демона поверженного». И я буквально задохнулась – оглушающее по силе воздействия впечатление, - рассказывает Анна.

- Не могу точно передать свои чувства. Это было нечто невозможное, невероятное, притягательное. Думаю, в тот момент я поняла, что обязательно буду художником, чтобы выражать то, что волнует, о чем хочется сказать.

Потом было много событий, встреч, жизненных уроков, трудов, надежд и разочарований. Но мне всегда везло на хороших людей. Я очень благодарна моему первому учителю рисования Владимиру Становову. Он учил нас не только живописи, но и быть добрее друг к другу, быть честными.

Бессеребренник, щедрый на помощь, необыкновенно добрый человек, на занятия он часто приносил угощения, очень бережно относился к каждому из нас. Уже много лет его нет в живых, но память о нём всегда со мной.

Анна Беширова «Клоуны на пляже». У Анны много работ в мультипликационной стилистике.

Работа Анны Бешировой «Большая собака».

Работа Анны Бешировой «Птичий рынок. соседи»

Конкуренции в семье нет

Семья Бешировых творческая, оба закончили ВГИК, сейчас там преподают. Айдер – профессор, заслуженный художник России, Анна – доцент.Супруги говорят, что не ссорятся из-за творчества, конкуренции у них нет, только созвучие, они стараются друг друга дополнить.

Мы поинтересовались, рисуют ли они друг друга.

- Специально не рисуем, - поясняет Айдер Решатович. - Есть какие-то зарисовки. Анна меня рисовала, я её рисовал. Но это была какая-то интересна ситуация, какой-то красивый силуэт. А так чтобы написать монументальный портрет, такого не было.

И все портреты, которые я писал, это - экспромт. Когда я был молодым художником, было желание написать серию портретов. Но не случилось. Может и правильно, есть очень хорошие портретисты.

С нам работает очень крупный художник Борис Неменский, он поставил перед собой задачу, написать всех студентов одного своего курса. Это 15-16 портретов. Они находятся в Третьяковской галере. Когда я их увидел, был поражен. Великолепные работы!

В одном зале- работы Анны, в другом – Айдера.

Увидеть выставку можно будет до 26 февраля.

- У нас серьезное соседство: внизу в зале – Куинджи, а на втором этаже – мы, - улыбаются художники. – Мы благодарны всем, кто придёт на нашу выставку «Диалоги с жизнью». Оцените наши работы, подумайте, что-то примите, что-то – нет, это нормально.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.