История одного экспоната: в калужском музее можно увидеть талантливую работу чудаковатого художника

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В Калужском музее изобразительных искусств хранится картина Василия Никитича Мешкова «Весна идёт».

Она написана в 1901 году и больше похожа на фотографию - выхвачена как бы случайная сценка из жизни: на окне маленькие дети радуются ледоходу, а рядом вяжет бабушка, которой совсем не до весны. Когда смотришь на картину, возникает ощущение, что ты сам находишься в этой комнате.

Автор картины - Василий Никитич Мешков - художник со сложной судьбой. Он был талантливым человеком, но и чудил по полной программе.

Одна из лучших работ Мешкова «Весна идёт» находится в калужском музее изобразительных искусств. Сейчас картину достали из хранилища.

Трагедия в семье

Родился Василий 6 января 1868 года в Ельце. Его отец был мельником и рабочим в булочной.

А мать – домохозяйка, воспитывала сыновей (у Василия был ещё старший брат Сергей). А потом случилась трагедия - умер глава семьи. Василию тогда было 4 года. После этого мать ушла в женский Знаменский монастырь, отдав туда всё свое состояние.

Мальчишек взял на воспитание елецкий священник. Позже Василия он определил в бурсу. Но будущему художнику учиться здесь из-за строго распорядка не нравилось, и он сбежал.

Закончив в Ельце трехклассную школу, стал работать в лавках, выполнять мелкие поручения. А потом скитался с иконописцами по монастырям. И даже добрался до Афона. Рисовал иконы, и так зарабатывал небольшие деньги.

В необычной технике

Первым учителем рисования у Василия Мешкова был елецкий художник Михаил Горшков, который учился вместе с Ильей Репиным. Он и посоветовал 15-летнему мальчику учиться дальше.

И Василий отправился в Москву, стал вольнослушателем училища живописи, ваяния и зодчества, а потом уже и учеником. Учился у Прянишникова, Поленова. Затем продолжил обучение в Петербургской Академии художеств.

Работал в реалистической манере и терпеть не мог модные абстрактные течения.

Рисовал портреты, сценки из жизни и пейзажи. У Поленова Мешков перенял интересную графическую технику: сангина (специальный карандаш) и уголь, и работал в основном в ней, хотя маслом писал тоже много.

Написал знаменитых современников: Поленова, Сурикова, Шаляпина, Толстого, Качалова. После революции переключился на портреты коммунистических деятелей: Сталина, Дзержинского, Ворошилова, Калинина, Буденного, Маркса и Энгельса.

Рисовал и пил водку

М ешков много ездил по стране. Жил в Ельце, затем - в Козельске, долго работал в Москве. Путешествовал по Крыму, Кавказу и даже съездил во Францию.

В 1900 году открыл собственную художественную школу и преподавал в ней. После 1917 года работал в Комиссии по охране памятников искусства и старины при Моссовете. С 1922 года был членом Ассоциации художников революционной России. Преподавал в Москве и в Ленинграде.

Художник Алексей Смирнов написал о жизни художников начала ХХ века скандальные мемуары. Упоминает он и о Мешкове.

Из самого приличного можно процитировать лишь несколько строчек: «Бороду Мешков имел чудовищную и вид…имел совершенно дикий. Кремлевская охрана его пугалась. Конечно, Мешков был совершенно антисоциальный тип…

Василий Никитович рисовал на французском ватмане углем и соусом прекрасные большие портреты, которые чуть подкрашивал растёртой сангиной, и крепко пил водку. Рядом с его мольбертом всегда стоял ящик с водкой…

Однажды Василий Никитович писал портрет Качалова, и в процессе работы они вместе пили водку. Когда оба протрезвели, выяснилось, что портрет написан зеленой краской. Оба сильно смеялись...

При большевиках Мешков как-то прижился, подружившись с Калининым, который организовал ему мастерскую прямо напротив Манежа, где у него самого была приемная. Калинин попринимает-попринимает посетителей - и к Мешкову пить водочку под кислую капусту и клюкву, которые ему завозили бочонками…

Сам Мешков был очень интересным и оригинальным собеседником, иногда его, как зверя на цепи, водили к Бухарину, и тот подолгу с ним говорил, хохоча над его старомосковскими байками и побывальщиной».

Дочь и сын

Скончался Василий Никитич 26 ноября 1946 года в Москве за мольбертом в возрасте 78 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

У Мешкова были сын Василий и дочь Екатерина, которую мемуарист Смирнов характеризует, как «красивую, голубоглазую блондинку». Екатерина вышла замуж за художника Василия Яковлева, который любил копировать известные полотна и продавать их богатым купцам.

Однако счастье долго не продлилось. Темпераментная Екатерина закрутила роман с офицером и художником Петром Шухминым, служивший сначала белым, а потом - красным.

Из-за роковой красотки Яковлев и Шухмин даже подрались и покусали друг друга. В схватке победил Шухмин, так как был здоровей Яковлева. Но замуж за офицера Екатерина так и не вышла. Шухмин стал сильно пить, его возили в психбольницу. После одного из запоев он умер с кистью в руке.

Сын Мешкова - Василий Васильевич - тоже стал художником. Больше всего ему удавались пейзажи. Хотя Василий Никитич мечтал сделать из сына исторического живописца, говорил: «Убью, ежели по пейзажу пойдет». Василий Васильевич много ездил по стране, рисовал.

И хотя водку не пил, но любил поесть и, говорят, уплетал котлеты сковородками. Скончался он в 1963 году в возрасте 70 лет от ожирения, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Талант не пропьёшь

К 155-летию со дня рождения Василия Никитича Мешкова картина «Весна идёт» будет представлена до 28 февраля в зале, где находится основная экспозиция музея. Это одна из лучших работ художника.

На картине изображена сцена в доме на набережной Москвы-реки, с видом на Симонов монастырь. В затемненной комнате дети залезли на подоконник, наблюдают за ледоходом.

Радость малышей не передается мальчику-подростку и не интересует погруженную в свои мысли старушку. Искусствоведы говорят, что здесь художник затрагивает тему быстротекущего времени.

Стоит посмотреть эту работу, потому что при всех чудачествах Мешков был таланливым живописцем.

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