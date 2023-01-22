«Мы сами себя запугиваем, думая, что будет тяжелая неделя». Психолог из Калуги Андрей Скатов рассказал, как повысить свою эффективность на работе

Праздники позади, но некоторые до сих пор не могут переключиться на рабочие будни

В итоге, с утра – опаздываешь, на работе ничего не успеваешь, начальство загрузило по полной программе...

Как быстро перестроиться и эффективно справиться со всеми делами, расскажет калужский клинический психолог Андрей СКАТОВ.

Спешка истощает

- Андрей, каким людям легче переключаться с отдыха на работу?

- Зависит от работы, от сферы, удовлетворённости человека тем, что он делает, и других факторов.

Если человек просыпается в начале рабочей недели и чувствует себя несчастливым, это стресс. И тогда мы не может говорить ни о какой продуктивности.

Надо менять отношение к работе. Потому что, если вы смените работу, через некоторое время довольны не будете: что-то начнёт надоедать, что-то – не удовлетворять.

Это вопрос адаптации.

- Почему кто-то ждёт, чтобы праздники быстрей закончились, а кому-то мало дней для отдыха.

- Те люди, которые с нетерпением ждут окончания выходных, не умеют отдыхать, это тоже проблема, показатель того, что они не могут сами себя занять, им нужна какая-то включенность.

И какое-то время человек будет эффективным, но однажды сломается.

Вторая крайность, когда отдыха не хватило, а впереди серые мрачные будни, это тоже заставляет человека тревожится. Основное правило здесь: спокойное отношение.

- В понедельник тяжелее всего приходить на работу, а в пятницу легче.

- Здесь вопрос не дня недели, а уровня тревожности. Человек ощущает, что впереди у него большой объем работы, поэтому он будет тревожиться, и даже на выходных не расслабится. Но не работа его напрягает, не обстоятельства, это он сам так реагирует.

По больше части, мы сами себя запугиваем, повышаем важность, думая, что будет тяжелая неделя, завал, вдруг я не справлюсь, а вдруг что-то случится... И, если в жизни так напрягаться, будешь не эффективен.

Надо научиться получать наслаждение. Среди недели не нагружать себя, а продумать отдых: кино посмотреть, побыть с семьей, сходить на прогулку. Проблема и в том, что сейчас мы привыкли много работать - если у тебя всё расписано, ты считаешься успешным.

Но человек не учитывает свои физические и психические возможности, и заканчивается это проблемами со здоровьем.

Самое важное и сложное - научиться относиться к пятнице спокойно, без чрезмерной эйфории, тогда выходные пройдут отлично, не будет страха, что время заканчивается, а ты не сделал, что хотел. Спешка истощает.

Когда человек привыкает постоянно действовать в жёстком ритме, накапливается усталость, тем более, если уже возраст и есть проблемы со здоровьем.

Тревожные состояния, панически атаки, навязчивые мысли, нарушения сна и масса других вещей возникают, когда человек не умеет отдыхать, не умеет останавливаться и старается из себя выжать 100% эффективности.

Планируйте на утро

- Что влияет на нашу продуктивность на работе?

- Продуктивность определяет то, насколько нам нравиться наша работа, насколько мы ощущаем свою реализацию, что мы приносим пользу. Если делаем что-то для галочки, для отчета и есть ощущение, что занимаемся бессмыслицей, то чувствуем неудовлетворённость, расстраиваемся.

При этом человек вынужден остаться на работе, потому что на нём висит кредит, у него маленькие дети и т.д. Он даже не может подумать, что надо, например, переучиться, ощущает себя крепостным.

- Можно выстроить день так, чтобы не устать?

- Нет универсальных рекомендаций, которые подойдут всем. Каждый должен чувствовать свой организм. Сложные дела лучше делать с утра.

Доказано, что наши когнитивные способности с утра выше, а после обеда они снижаются. У некоторых людей творческий потенциал наступает в вечернее время и даже обостряется в ночное.

Здесь надо подумать: может, у меня есть возможность посидеть ночью и сделать что-то, но платить за это я буду своим недосыпанием, сниженной эффективностью в течение рабочего дня. Надо определить, что дороже.

Атрофировались навыки общения

- Давайте поговорим о людях на удалёнке. У них грань между выходными и буднями вообще расплывчатая.

- Пандемийный период обострил эту проблему. Есть люди, которым нравится удалёнка, потому что они не тратят время на поездки с работы на работу. Но все-таки удалёнка - это стресс.

Мы существа социальные, и общение по интернету не заменит реального, когда рядом живой человек, мы его чувствуем. Это другое взаимодействие.

Дистанцированность начала формировать у людей страхи, сомнения в своих коммуникативных возможностях. Некоторые люди, выходя из дома и вступая в какие-то коммуникации, испытывают стресс.

В своей практике я встречаю людей, у которых появляются страхи, панические переживания, потому что они некоторое время провели дома. не находя время для встреч, общения, тусовок, прогулок. У них атрофировались коммуникативные процессы.

Поэтому надо наблюдать за свои состоянием и вовремя принимать действия, не ждать, когда это достигнет пика в физической, психологической сфере.

Брать и делать

- Как повысить свою продуктивность?

- Этому посвящено огромное количество книг, статей, видео уроков. Большое количество эксклюзивных курсов, марафонов, вебинаров сделает из нас «самых успешных достигаторов».

Но есть более прямой путь, которым большинство людей почему-то не пользуется.

Путь этот - брать и делать, не дожидаясь комфортных условий или следующего понедельника, не обманывая себя, что это может подождать или вообще не особо нужно.

И хорошо, если этот принцип станет привычкой. Люди зачастую стремятся к «сложной психологии», забывая о простых правилах: высыпаться, отдыхать, уметь видеть хорошее.

Помимо самого главного принципа: брать и делать, поделюсь не менее важными и простыми правилами продуктивности, которые я приобрел из своего практического и личного опыта.

Сначала делать самые важные дела.

Часто мы обманываем себя и оставляем важные дела на потом, тем самым создавая напряжение, чувствуя, что обманули себя, а важное дело продолжает висеть над душой.

Не придумывать себе лишние задачи.

Если сказать проще: не усложнять жизнь и не создавать напряжение там, где его можно не создавать.

Меньше думать, больше делать.

У многих это правило может вызвать противоречивые чувства, но спешу уточнить: думать нам, конечно, надо, просто, зачастую, мы думаем над какой-то задачей слишком много, а действуем мало (если вообще действуем). Поэтому наша задача создать баланс между мыслью и действием.

Не делать всё в последний момент, не создавать суеты.

Нередко в кино мы видим, как герой вбегает в аэропорт в тот момент, когда посадка на самолет завершилась, либо всё же успевает запрыгнуть в последний вагон поезда.

Такие ситуации отбирают огромное количество энергии, и при должном объёме планирования и воспитания в себе предусмотрительности, могли бы не произойти.

Не надо себя запугивать и завышать важность.

Это продолжение правила: меньше думать, больше делать. Очень часто планирование может перейти в негативное фантазирование о плохих сценариях, которые могут произойти.

Да, такая визуализация может увеличить у человека предусмотрительность, но во многих случаях тревожность просто отнимает энергию и здоровье, не давая взамен адекватных выводов. Поэтому не стоит себя запугивать и завышать важность решаемой задачи.

Не пытаться сделать идеально или дождаться идеальных условий.

Этот принцип всем хорошо знаком, ведь каждый из нас ждал того самого заветного понедельника, в который обязательно начнёт жить по-другому.

Некоторые создают себе патологические ритуалы, которые сложно соблюдать, кто-то верит в гороскоп и ждёт, когда планеты сложатся в идеальный кукиш, кто-то – в нечистую силу.

Мы хотим переложить ответственность за свою жизнь. Да, если человек верующий и сходит в церковь, поставит свечку, закажет молебен, психологически это работает, у него будет больше уверенности.

Но если человек начинается воспринимать реальность через призму знаков, смотрит приметы – чёрная кошка дорогу перебежала, складывает номера машин, это уже магическое мышление, которое может в какой-то форме иногда свидетельствовать о каких-то психических нарушениях.

Продуктивность = энергия.

Тут всё максимально просто: если у нас нет энергии (сил, здоровья, бодрого настроя), то дело либо будет двигаться очень медленно, либо вообще с места не сдвинется. Каждый из нас по-разному заряжается энергией, но есть и универсальные способы - спорт, прогулки, творчества.

Не бояться больших дел.

Отчасти это продолжение правила «не запугивать себя». Чтобы получилось использовать его на практике, в высшей степени важно научиться наслаждаться процессом здесь и сейчас и распределять большие дела на понятные подзадачи, которые достаточно легко решить и довольствоваться промежуточным результатом.

Не болтать лишнего, не кричать о своих планах направо и налево, рассказывать только о достигнутых, завершенных делах.

Это правило даже пояснять не надо, я думаю, каждый сталкивался с ситуацией, когда похвалился своей фантазией, а в итоге даже не начал воплощать её. Обидно вспоминать? А обида, как маленькая чёрная дыра, которая поглощает нашу энергию.

Всегда знать, чем полезным можно заняться

Очень важно иметь список четких и понятных дел, чтобы не возникало ощущения, что заняться нечем. Здесь есть сложности. Не каждый может составить такой список и следовать ему, но постановка целей и планирование, в значительной степени существенные, я бы сказал жизненно важные навыки, которые нужно развивать каждому.

Ну и хочу напомнить, что большинство наших проблем - от безделья. Это простой закон, который люди нередко нарушают.

Если свой ум не занимать, он сам себя займёт и, зачастую, не самым лучшим образом: покопаться в себе и что-нибудь раскопать, или покопаться в своих представлениях о другом человеке и расстроиться, что он не соответствует нашим ожиданиям, но это уже другая история.

Я думаю, о том, как внутренние и внешние конфликты влияют на нашу продуктивность, объяснять вам уже не надо.

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