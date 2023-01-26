Тир для детей и уроки мультипликации от известного художника Калуги

Мы продолжаем серию материалов об учреждениях бесплатного дополнительного образования в Калуге. Ранее мы рассказывали об Областном центре дополнительного образования имени Ю.А. Гагарина - Дворце пионеров и Областном эколого-биологическом центре - бывшей станции юннатов.

Знакомство с центром развития творчества детей и юношества «Созвездие» мы начали с посещения здания на улице Поселковой, но всего в городе 4 структурных подразделения этого центра.

Сегодня расскажем еще об одном из них.

«Созвездие» на Телевизионной

— У нас несколько направлений, по которым занимаются ребята, – рассказала руководитель центра «Созвездие» на ул. Телевизионной, 14, Ирина НЕСТЕРОВА. – Художественное представлено наиболее широко, но есть и техническое – это стрелковый тир и авиамодельная лаборатория, социально-гуманитарное и естественно-научное направления.

Ребята учатся декоративно-прикладному искусству, дизайну, трудятся в швейной мастерской, занимаются в студии детской эстрадной песни «Веселая компания». Помимо этого, у нас есть театр, хоровое отделение и многое другое. Дети у нас не скучают.

Практически на все направления принимаем ребят в течение года, подходим индивидуально: беседуем, затем приглашаем на занятия или рекомендуем родителям подождать следующего набора.

Записываться на следующий учебный год можно в мае. На нашем сайте и в группе в ВК всегда выкладываем информацию. Конечно, приглашаем ребят на День открытых дверей в конце августа, – сказала Ирина Викторовна.

«Чао» и мюзиклы

— Я работаю здесь уже 30 лет, столько же руковожу ансамблем «Чао», – рассказывает педагог Елена СТЕСНЯГИНА. – Он начинался с двух групп, а теперь это большое объединение. Дети изучают эстрадный танец, акробатику, народный танец, современную хореографию, актерское мастерство.

Есть у нас и детский театр, где ребята ставят пьесы, драматические спектакли, а театр авторской пьесы «Серпантин» под руководством Елены ВОЙТЕНКО делает постановки по пьесам, которые руководитель пишет сама.

Театр авторской пьесы «Серпантин». Спектакль «Новогодние приключения Ёлочки».

Известна наша музыкально-эстетическая студия. Здесь есть подготовительное отделение для детей с 4 до 7 лет, далее ребята занимаются в хоровой студии – это вторая ступень обучения, со временем дети осваивают и музыкальные инструменты: флейту, фортепиано, баян.

Подготовительное отделение ставит мюзиклы. Малыши сами играют роли, поют, танцуют. Разыгрывают сказки под живой аккомпанемент. Дети постарше – хор «Капель» и «Фортиссимо» обучаются духовной, музыкальной культуре, изучают сольфеджио.

Есть студия рисования и студия иностранного языка – программы «Время английского» и «Шаги в английском» как начальное обучение языку для детей с 7 лет. Если родители решат, что ребенку нужны более глубокие знания, можно освоить дополнительные платные модули.

Хоровой ансамбль «Фортиссимо» на международном конкурсе «Планета искусств» в Москве. Ребята стали Лауреатами I степени.

Мультстудия супругов Музыченко

В «Созвездии» на Телевизионной работает мультстудия «ARTuCOOL 14». Ее открыли педагоги центра супруги Александр и Елена МУЗЫЧЕНКО.

Первыми учениками стали воспитанники «Мастерской художника», которую возглавляет Александр Николаевич, и дети из отделения гитары, игру на которой преподает Елена Петровна.

Когда дети достигают определенного уровня, они пересекаются и пробуют себя в разных ролях. Школьники вместе создают мультфильмы: рисуют и потом озвучивают, поют.

— Мы с Еленой Петровной учим ребят 2D и 3D-анимации, – рассказывает Александр Музыченко. – Создаем как рисованную, так и прикладную, работаем в разных программах.

Я просил ребят выбрать картинку замка, который им нравится. Теперь делаем большой мультик про рыцарей.

Сначала прорабатываем в альбоме: рисуем замок, смотрим, из каких геометрических фигур он состоит. Далее ребята все моделируют в программе, где и создается мультфильм, – объясняет педагог.

Вика нарисовала рыцаря. В мультстудии она первый год, но не первый год занимается живописью здесь же, в «Созвездии».

В это же время в соседнем кабинете игру на гитаре преподавала Елена Музыченко.

— Чаще всего наши ребята занимаются и компьютерами, и живописью, и гитарой – пробуют себя во всем, – поясняет Елена Петровна. – Некоторые переключаются с одного направления на другое. Мой ученик Прохор, вот, с анимации перешел на гитару. Он и в музыкальной школе учится. Синтезатор, ударные знает.

Идея создать мультстудию возникла у нас с Александром Николаевичем в период карантина. Нашим гитаристам мы предложили сделать мультик с их голосами. Ребята играли и пели, создавали мультипликационный образ. Назвали этот проект «Мультики на ночь», что в дальнейшем стало целым направлением, – говорит Елена Музыченко.

Елена Музыченко преподает игру на гитаре и вместе с супругом, известным в Калуге художником Александром Музыченко, руководит мультстудией.

Звуки музыки и тир

Музыкально-эстетическая студия, хоровое отделение, тоже не пустовали. У педагога Ольги БАРАНОВСКОЙ второклассница Вика и четвероклассница Саша играли на фортепиано, готовились к концерту. Детские пальчики ловко пробегали по клавишам, а педагог зорко следила за исполнением.

— У нас дисциплина как в музыкальной школе: и сольфеджио, и музыкальная литература, – говорит Ольга Владимировна.

Помимо фортепиано дети могут изучать игру на флейте или баяне.

В «Созвездии» на Телевизионной есть собственный тир, это неожиданно просторное помещение, где педагог, бывший военный, учит меткости ребят постарше.

По словам Елены Стеснягиной, детская эстрадная студия «Веселая компания» известна без преувеличения на всю страну. Ее солисты не раз успешно принимали участие в телевизионном конкурсе «Голос. Дети», продюсер которого отметил однажды, что таких коллективов – «по пальцам пересчитать».

«Созвездие» предлагает множество направлений, где ждут как малышей с 4 лет, так и старшеклассников. Обучение по основным программам бесплатное.

(Продолжение следует)

Награды коллективов "Созвездия" заполнили два больших стеклянных стеллажа. Вот-вот понадобится третий.

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