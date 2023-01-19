Помощь больным, ремонт крыши и детского клуба в Калуге: какие изменения произошли у героев наших публикаций

В канун Нового года нам в редакцию написали калужане – герои одной из наших публикаций и поблагодарили за статью, сказав, что она привела к реальным позитивным изменениям и началу решения их наболевших проблем.

Как оказалось, далеко не одна история, рассказанная нами, получила счастливое продолжение.

В этой статье мы собрали те материалы 2022 года, которые посодействовали положительному результату в решении проблем героев.

Паллиативная служба

В прошлом году мы писали о калужанах, страдающих боковым амиотрофическим склерозом – БАС. Это неизлечимое заболевание, при котором мышцы человека постепенно ослабевают, он теряет возможность ходить, есть и дышать самостоятельно.

Для больных особенно важно поддерживающее сопровождение врачей, наличие аппаратов, которые помогали бы принимать пищу, откашливаться и дышать.

Герои наших предыдущих публикаций, у чьих родных был выявлен БАС, по разным причинам не смогли вовремя получить необходимые аппараты, столкнулись с рядом других проблем.

Мы обращались в Министерство здравоохранения Калужской области с вопросами о том, как можно улучшить сопровождение паллиативных больных с БАС, как ускорить для них получение жизненно необходимых аппаратов?

Нам был дан ответ, что в регионе создают выездную службу паллиативной помощи для калужан, которая и возьмет на себя паллиативное сопровождение, включая решение вопросов с закупкой и своевременной выдачей аппаратов.

И позитивные сдвиги, действительно, есть. Центр амбулаторной паллиативной службы открылся в регионе с 1 сентября 2022 года. Его задача — оказание круглосуточной паллиативной медицинской помощи больным на дому.

По информации от областного Минздрава, в реестре выездной службы есть 16 больных с диагнозами системной атрофии, поражающей центральную нервную систему, то есть в том числе пациенты с БАС. С момента создания службы таким калужанам переданы пять аппаратов ИВЛ и НИВЛ.

Врачи отвозят пациентам оборудование на дом, учат, как пользоваться аппаратами, консультируют родных и проводят необходимые медицинские осмотры. В министерстве подчеркнули, что по запросу родственников центр амбулаторной паллиативной службы обеспечивает психологическую и социальную поддержку семье больного.

Родственники паллиативных больных из Калужской области, как взрослых, так и детей, могут обратиться за помощью в службу по телефонам: 8 (4842) 713-580 (с 08.00 до 16.00 по будням), 103 или 03 круглосуточно.

Крыша больше не течет

В сентябре мы рассказали о проблеме жильцов дома №137 по улице Баррикад. Калужане просили о помощи на официальной странице губернатора.

В их доме годами текла крыша, заливало квартиры жильцов пятых этажей в каждом подъезде.

В доме 137 по улице Баррикад был отремонтирован фасад, но крыша текла годами.

В начале текущего года мы связались со старшим по дому Дмитрием СУСЛЯКОВЫМ, чтобы узнать, произошли ли какие-то изменения за эти месяцы, и получили добрые вести.

— В скором времени после выхода статьи управляющая компания провела работы на крыше, – рассказывает калужанин. – Но я попросил жильцов не подписывать документы о приеме работ, пока я лично не посмотрю и не проверю там все.

Выходил на крышу, проверил качество. Единственное, что сделаны работы были не над всеми, а над теми квартирами, кто написал заявку. Одна из квартир в УК не обратилась.

Над всеми остальными ремонт сделан. Хорошо, качественно. Материал хороший, эластичный, я проверял, выдержит мороз. Сейчас жалоб вообще нет ни от одной квартиры. Так что все нормально теперь у нас с кровлей.

УК изменилась в лучшую сторону, – завершает Дмитрий Сусляков. – Общается с нами, информирует, оперативно выходит на связь. Более того, недавно сами предупредили жильцов о предстоящих изменениях со стороны города. Мы собрали совет, приняли необходимое нам решение.

Шиномонтаж на Синих мостах

Когда мы готовили материал о реконструкции Синих мостов, то обратили внимание на ситуацию, в которой оказался владелец шиномонтажа Кирилл КИРЦОВ. Он почти два десятка лет арендовал клочок земли у города, где занимался шиномонтажом, продолжая дело отца.

Однажды его пригласили в одно из ведомств, где сообщили, что скоро он должен освободить землю из-за реконструкции, но компенсация ему не положена, поскольку он не собственник.

Кирилл исправно платил налоги и внес деньги за аренду на пять лет вперед, а когда до окончания договора оставалось еще три года, ему сообщили, что он окажется без работы и без компенсации. И ведь по документам все законно, но по-человечески ли?

В декабре у городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА состоялась итоговая пресс-конференция, в ходе которой градоначальник уделил внимание и истории нашего героя, заверив, что выводы были сделаны поспешно и с Кириллом поступят так же, как и с собственниками изымаемых земель – по справедливости.

— Одно из наших СМИ обратило внимание на предпринимателя, который на основании договора о размещении занимается шиномонтажом, – сказал Дмитрий Денисов. – Мы работаем в том числе и с этим человеком, чтобы учесть его интересы, дать возможность продолжить бизнес. Подчеркну, интересы всех будут учтены.

Те владельцы гаражей или земельных участков, попадающих под реконструкцию, которые еще по каким-либо причинам не получили информацию, пусть обращаются по адресу: ул. Московская, 188, 3 этаж. Приемная моего заместителя Юлии Вадимовны Ковтун, – уточнил Дмитрий Денисов.

Детско-подростковый клуб

В октябре мы писали о том, как в Калуге, в центре Правобережья, детско-подростковый клуб превращается в руины.

Снаружи это здание больше напоминает заброшку, а внутри уютно лишь потому, что педагоги своими силами ремонтируют помещения.

Однако в непогоду они вынуждены подставлять в классах ведра, чтобы ловить воду с потолка. В некоторых кабинетах постоянно холодно, а стены намокают.

Клуб «Правобережье»: фасад и вид сбоку.

Родители воспитанников клуба обратились к нам, чтобы привлечь внимание к судьбе оплота бесплатного дополнительного образования на Правобережье и не допустить дальнейшего разрушения здания.

Стоит сказать, что после публикации педагогам клуба пришлось нелегко. К ним с проверками нагрянули всевозможные ведомства: прокуратура, МЧС, полиция. Некоторые родители были приглашены для официальной беседы, но в итоге решение вопроса сдвинулось с мертвой точки и дошло до реальных дел.

— Городскому голове выдано предписание устранить имеющиеся у здания клуба недостатки, – ответили в прокуратуре после проверки. – К ремонту должны будут преступить в 2023 году.

— Сотрудниками МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» был осуществлен выезд и проведен осмотр здания по адресу: г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.32, – ответили нам в городской управе. – По итогу был составлен акт дефектов, подготовлена смета всех необходимых ремонтных работ.

Выделение денежных средств для проведения данных работ планируется в 1 квартале 2023 года. Работы планируется провести в 2023 году, – сказано в сообщении.

В заключение

С такими позитивными новостями мы вступили в новый год. Благодарим героев наших публикаций за готовность говорить о проблемах честно и открыто вопреки бумажным отчетам, в которых, как правило, все всегда хорошо.

А государственные органы – за то, что все-таки не оставляют без внимания сообщения наших читателей, которые, устав добиваться справедливости непубличными методами, вынуждены обращаться за помощью в наше издание.

Ну и те из озвученных тем, которые еще не зафиналены до конца, мы, конечно же, снимать с контроля не собираемся. Надеемся, все обещанное героям наших публикаций они получат. А как все сложится на самом деле – позже напишем.

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