В год Кролика калужан разделили на богатых и бедных

21 января года в 23.53 происходит первое в этом году новолуние и начинается год Чёрного Водяного Кролика.

Продлится он до 9 февраля 2024 года.

Давайте посмотрим, чем отличились годы Кролика в истории Калуги. Интересно, что больше всего событий происходило в годы Зелёного Деревянного и Белого Металлического Кролика.

1555 - год Зелёного Деревянного Кролика

20 июля 1555 года по указу царя поставлены дозором на реке Угре воеводы князь Григорий Семенович Одоевский да Григорий Нагой.

1615 – год Зелёного Деревянного Кролика

20 июня 1615 года царь Михаил Фёдорович прислал на подмогу в Боровск князя Дмитрия Пожарского «по случаю нашествия литовских людей на Брянск и Волхов».

1591 - год Белого Металлического Кролика

4 июля 1591 года последний раз в истории крымские татары, разбив русские полки на Оке, дошли до стен Москвы. Весь день шла битва, а ночью враг отступил.

1651 - год Белого Металлического Кролика

2 августа 1651 года в Калугу приехал архидьякон Павел Аллепский, сопровождавший антиохийского патриарха Макария. Он оставил интересные и подробные записи о нашем городе.

1675 - год Зелёного Деревянного Кролика

2 ноября 1675 года скончалась боярыня Морозова. По распоряжению Алексея Михайловича Феодосия Морозова и её сестра, княгиня Урусова, высланы в Боровск и заточены в земляную тюрьму. 43-летняя Морозова была уморена голодом. Перед смертью она попросила своего тюремщика вымыть в реке свою рубаху, чтобы умереть в чистой.

1711 - год Белого Металлического Кролика

24 сентября 1711 года калужский посад был разделён на две части: большеплатёжных (богатых) и малоплатёжных (бедные, посадские низы) с отдельными земскими избами, службами, судом.

1735 - год Зелёного Деревянного Кролика

1 ноября 1735 года в Калуге освятили колокольню Воскресенского храма.

Кроме того, в 1735 году в Калуге был построен храм в честь пророка Иоанна. В 1929 году храм был закрыт, а 7 августа 1995 года вновь возвращен Калужской епархии.

1819 - год Жёлтого Земляного Кролика

10 апреля 1819 года освящён и торжественно открыт Троицкий собор в Калуге.

1831 - год Белого Металлического Кролика

13 января 1831 года в селе Кудиново Мещовского района родился писатель и философ Константин Леонтьев.

30 мая 1831 года городским головой стал богатый калужский купец Илья Иванович Антипин. До этого он был заседателем в палате уголовного суда.

1 октября 1831 года военным губернатором назначен действительный статский советник Илларион Михайлович Бибиков. Находился в этой должности до 17 марта 1837 года.

1879 – год Жёлтого Земляного Кролика

21 июля – 1 августа 1879 года произошла стачка рабочих Дугненского чугунолитейного завода из-за неправильной браковки и снижения расценок.

1891 – год Белого Металлического Кролика

1 января 1891 года калужанка Александра Мантейфель передала свою библиотеку властям города. На её базе вскоре была открыта общественная библиотека, которая находилась на стрелке нынешних ул. Ленина и Московской.

С 18 мая по 4 сентября 1891 года в Богимове жил Чехов.

1843 - год Чёрного Водяного Кролика

В январе 1843 года на 105 году жизни умер «старейший из граждан» Калуги, владелец знаменитых каменных палат Иван Петрович Коробов. Ему было 105 лет.

5 августа 1843 года в нашем городе произошла буря, загорелась колокольня Казанской церкви.

1867 - год Красного Огненного Кролика

9 февраля 1867 года родилась Ирина Яковлевна Коншина (Эмма Мэршон). 15 апреля 1890 года 23-летняя американка, оперная певица, обладавшая уникальным голосом — ​колоратурным меццо-сопрано.

Эмма Мэршон вышла замуж за Николая Коншина — ​наследника серпуховского текстильного магната. Венчание состоялось во Флоренции.

Николай в то время тоже увлекался пением, был прекрасным тенором, многие известные европейские театры заключали с ним контракты.

Однако его отец хотел, чтобы сын продолжал семейный бизнес, и сделал всё, чтобы разрушить его оперную карьеру.

В 1893 году Коншины приехали в Калужскую губернию.

Здесь Эмма Мэршон принимает православие и берёт имя Ирина. Теперь её зовут Ирина Яковлевна Коншина.

Крестьяне в ней души не чаяли — она помогала всем.

В Ахлебинино создаёт общество трезвости, библиотеку, школу и приют для детей, устраивает праздники, собирает вышивальщиц со всей округи, которые делают потрясающей красоты вещи.

1879 - год Жёлтого Земляного Кролика

14 сентября 1879 года открыта начальная школа для мальчиков при Крестовском монастыре. Сейчас на этом месте школа №17.

А 24 сентября 1879 года освящено Калужское женское епархиальное училище. А деньги на строительство в нём церкви дал судовладелец Иван Ципулин. Занятия начались 10 ноября. Ныне это гимназия № 9.

В том же году, 26 октября, в селе Тарасьево Лихвинского уезда Калужской губернии (ныне Тульская область) родился краевед Дмитрий Малинин.Скончался он 26 ноября 1933 года.

1891 - год Белого Металлического Кролика

9 февраля 1891 году была образована Калужская губернская учёная архивная комиссия, которая объединила всех краеведов и историков.

7 июня 1891 года городским головой в очередной раз избран Иван Козьмич Ципулин. На эту должность он избирался четыре раза и прослужил 16 лет.

1903 - год Голубого Водяного Кролика

25 января 1903 в Москве родилась Маргарита Васильевна Фехнер - архитектор, историк, краевед. Автор книг о Калуге.

6 июля 1903 года освящено новое здание собора Казанского женского монастыря в Калуге.

1 октября 1903 в селе Петровское Истринского района Московской области родился Герой Советского Союза Михаил Алексеевич Гурьянов. Он погиб в оккупированном немцами Угодско-Заводском районе. В честь Гурьянова названы улицы в Калуге и Обнинске.

1915 – год Зелёного Деревянного Кролика

21 января 1915 года была открыта библиотека для служащих магазина купца Ракова.

В 1915 году в Калуге в городском музее им. Рыжичкина «На благое просвещение» был открыт отдел, посвященный идущей в то время войне (Первой мировой).

В 1915 году в городе Калуге по проекту архитектора Новоуспенского построено здание крестьянского поземельного банка, сейчас здание на ул. Театральная, 38.

1927 – год Красного Огненного Кролика

17 апреля 1927 в Калуге родился Александр Сергеевич Днепровский, историк архитектуры, краевед.

Умер 5 ноября 2020 года.

Под руководством Днепровского были отреставрированы калужские усадьбы, монастырь Оптина Пустынь, Гостиный двор и Присутственные места. Им написано около 700 трудов: статей, очерков и книг.

Имя Днепровского внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

В 1927 году впервые заговорила радиостанция друзей радио в Калуге. 5 мая газета «Коммуна» сообщила о начале работы Калужского радиовещания.

3 августа 1927 года калужский губисполком принял постановление о введении обязательного начального образования для детей, родившихся с 1919 года.

7 августа 1927 в Москве родился Евгений Иванович Киреев, главный архитектор Калужской области в 1961-1999 годах, лауреат государственной премии РСФСР за проект здания музея истории космонавтики (совместно с группой авторов) и за проектирование и строительство музея Жукова в городе Жукове. Киреев - один из авторов «шарика» - памятника в честь 600-летия Калуги.

7 ноября 1927 года в Калуге открылся Дом учителя.

10 ноября 1927 года открылась швейная фабрика на ул. Луначарского.

1963 – год Голубого Водяного Кролика

В 1963 году в Калуге открылась школа № 23.

23 октября 1963 года КЗАМЭ присвоено звание «Предприятие коммунистического труда».

4 ноября 1963 года в 13 часов 32 минуты от станции Калуга-2 оправилась первая электричка на Московском направление. Она шла до Малоярославца, а там пассажиры пересаживались на электричку до столицы.

1975 – год Зелёного Деревянного Кролика

4 мая 1975 года в Калуге в сквере на улице Кирова установлен памятник медицинским работникам – его прототипом стала калужанка Валентина Авдеева. В 16 лет она ушла на фронт и дошла до немецкого города Грабово (у Эльбы).

Авдеева служила санинструктором мотострелковой роты 67-й бригады 8-го механизированного корпуса. Награждена орденом Славы 3-й степени.

8 мая 1975 года на Ильинских рубежах в Малоярославецком районе открыт мемориал в память о погибших курсантах.

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