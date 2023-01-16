Известные калужане, которые умерли в 2022 году

Вспоминаем известных в нашем городе людей, которые ушли из жизни в 2022 году.

Среди них - талантливые врачи, учителя, тренеры, ученые и чиновники.

Их знали многие жители нашего города.

Февраль

12 февраля стало известно, что в Калуге на 86 году жизни скончался врач-травматолог Сергей СОШНИКОВ, проработавший в БСМП несколько десятилетий в БСМП.

Сошников был одним из основателей травматологической службы в Калужской области. Работал в больнице скорой помощи практически с ее открытия в начале 60-х годов.

- Доктор с большой буквы – опытный профессионал, человек долга, добрый и отзывчивый, - так отзывались о нём коллеги.

После продолжительной болезни в возрасте 65 лет умер наш коллега – журналист, фотограф, а еще краевед, который мог рассказать историю каждой улицы, каждого калужского дома, Валерий ПРОДУВНОВ.

Читатели нашего сайта знали Продувнова под ником Летописец.

Валерий всю жизнь провел в Калуге, его можно было увидеть на всех городских мероприятиях – на велосипеде и с фотоаппаратом.

А ещё Продувнов выпустил книгу «Это моя Калуга».

Валерия не стало 25 февраля 2022 года.

Март

14 марта, в областном министерстве спорта сообщили, что на 69-м году ушел из жизни тренер по легкой атлетике Александр ТРОШИН.

Александр Борисович закончил Смоленский институт физкультуры. В Калуге он работал с 1977 года тренером в детско-юношеской спортивной школе машзавода, которая потом стала спортшколой олимпийского резерва «Темп».

Среди учеников Александра Трошина – участник Олимпийских игр в Барселоне Вадим Иванов, мастера спорта Илья Коробков, Ирина Заяц, Сергей Белоусов и другие.

Июль

18 июля, стало известно об уходе из жизни известного калужанина Владимира МОРОЗОВА, садовода, краеведа.

Проживал он в деревне Люблинка Дзержинского района, где и занимался испытанием сортов.

Морозов - первый садовод-любитель, получивший звание «Заслуженный работник сельского хозяйства».

При этом он никогда не работал в агропромышленности и не имел соответствующего образования. Он был токарем.

Морозов вел активную жизнь, увлекался фотографией, не раз побеждал на велогонках. Владимиру Морозову было 92 года.

Сентябрь

14 сентября калужские медики прощались с трагически погибшем накануне 37-летним врачом-урологом Ильёй ВЕРЕЩАГИНЫМ.

Коллеги очень тепло отзываются о нём, говорят, что Илья Игоревич был замечательным человеком, а пациенты называют его врачом от Бога.

Его жизнь оборвала нелепая случайность, он утонул.

У доктора осталось трое детей.

14 сентября калужские педагоги провожали в последний путь Заслуженного учителя Российской Федерации Николая Андреевича НИКИТИНА. Его хорошо помнят многие калужане.

Закончив в 1969 году Калужский пединститут, Николай Андреевич работал помощником директора по культурно-воспитательной работе ГПТУ № 18 г. Калуги, заместителем директора по учебно-воспитательной работе и учителем истории в вечерней школе № 2.

С 1974 по 1979 год возглавлял школу № 16 г. Калуги, а с 1979 по 1989 - школу № 19.

Затем до 2001 год Николай Андреевич работал начальником управления образования города.

30 сентября правительство Калужской области сообщило, что скоропостижно скончался 43-летний заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области – начальник управления коммунального хозяйства Руслан МАИЛОВ.

Свои соболезнования выразил губернатор Калужской области Владислав Шапша, отметив, что Маилов проявлял себя как настоящий профессионал, опытный и ответственный руководитель.

В областном правительстве отмечают, что Руслан Магомедович был порядочным человеком, у которого слово не расходилось с делом.

Отличался высокой требовательностью к себе и сохранял доброжелательное отношение к людям, с которыми работал, независимо от их должности.

Октябрь

Октябрь начался с печального известия – не стало тренера детско-юношеской спортивной школы «Торпедо» Александра САХАРОВА. Его называли легендой. В футболе Сахаров всю жизнь. Работал в разных городах.

В молодости он сам был футболистом, потом стал тренером.

Был главным начальником команды ФК «Локомотив». Готовил тренеров. И до последнего дня жизни обучал калужских мальчишек.

За время своей карьеры подготовил множество профессиональных футболистов, среди которых Эдуард Демин и Николай Сидоров. Про Сахарова говорили: «Великий тренер, великий человек». Ему было 68 лет.

7 октября пришла ещё одна печальная новость: в возрасте 36 лет умер известный калужский футболист Денис СИДОРОВ. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба «Калуга».

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Сидоров выступал за калужский «Локомотив», подольский «Витязь» и «Калугу». На его счету 139 профессиональных матчей. В 2010 году Сидоров был признан лучшим защитником «Калуги».

13 октября в Обнинске не стало председателя городского Совета ветеранов Николая КАПУСТИНА.

Жители наукограда знали Николая Валентиновича как общественного деятеля, который всегда принимал самое активное участие в жизни города.

Обнинский Совет ветеранов под председательством Капустина стал одной из ведущих ветеранских организаций региона.

Николай Валентинович вёл активную жизнь, организовывал экскурсии по местам боевой славы для ветеранов войны и молодежи, при его участии проводились конкурсы школьных музеев «Боевой славы».

В 2017 году ему было присвоено звание «Человек года» города Обнинска в номинации «Гражданская инициатива».

28 октября на 73 году жизни скончался почётный гражданин Козельска, член Союза писателей России и Союза журналистов Владимир ИЛЬИН.

Родился он в Калуге. Сначала работал фрезеровщиком на заводе телеграфной аппаратуры.

С 1975 года - в газете «Знамя», многотиражке «Турбинист», занимал должность ответственного секретаря в редакции газеты «К коммунизму» Перемышльского района.

В 1986 году окончил калужский пединститут. С 1992 года работал в Козельской районной газете. Написал несколько книг.

31 октября на 66 году жизни перестало биться сердце замечательного человека, первого тренера по боксу в городе Кондрово Николая ТИМОШЕНКОВА.

Ему было 65 лет.

Как отмечают его ученики, Тимошенков был первым, кто начал учить детей боксу в Кондрово.

Был примером мужского поведения для всех ребят.

Ноябрь

4 ноября после тяжёлой онкологической болезни скончался житель Обнинска, один из первых знатоков телеклуба «Что? Где? Когда?» Сергей ЕРШОВ.

Ершов был инженером-химиком, закончил Российский химико-технологический университет им. Менделеева.

Он всегда любил читать, был очень эрудированным человеком.

Дебютировал в игре «Что? Где? Когда?» 24 декабря 1977 года, став одним из самых ярких участников 1970-х.

Ершов никогда не терял связи с игрой «Что? Где? Когда?» - посещал игры в качестве зрителя, встречался с новыми молодыми знатоками. Более того, он тренировал в Обнинске интеллектуалов.

Декабрь

11 декабря скончался экс-министр здравоохранения области Сергей СТЕПАНОВ.

Сергей Владимирович родился в 1952 году.

После окончания института работал в Бетлице хирургом, потом заведующим хирургическим отделением, а позже - главным врачом Малоярославецкой районной больниц. Затем в Калуге руководил Фондом обязательного медицинского страхования области

. Министром здравоохранения Степанова назначили в августе 2011 года. В этой должности он проработал чуть больше года.

Сергей Владимирович неоднократно был награжден ведомственными и областными наградами.

20 декабря на 94 году жизни скончалась доктор филологических наук, учёный с мировым именем, профессор Калужского государственного университета, заведующая кафедрой русского языка Ольга Павловна ЕРМАКОВА.

В калужском педуниверситете она работала с 1955 года.

Ольга Павловна - автор многочисленных научных исследований, была членом Международной словообразовательной комиссии при Международном комитете славистов.

В последние годы участвовала в выпуске пяти томов «Толкового словаря русской разговорной речи» (2014 — 2022 гг.).

Ольга Павловна была непререкаемым авторитетом для студентов, талантливым педагогом и великим человеком.

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