Гадание на картах Ленорман: кому из чиновников Калуги в этом году напакостят женщины

Как обычно накануне Старого Нового года мы традиционно решили заглянуть в будущее города.

Поэтому 13 января мы встретились с нашей знакомой предсказательницей. Она гадает только в святки на старенькой колоде мадам Ленорман.

В прошлом году мы тоже делали расклады на город и чиновников. Тогда карты показали, что закончится эпидемия коронавируса, что и произошло.

Губернатору Владиславу Шапше гадалка предсказывала трудный год, говорила, что он будет решать серьезные проблемы. Можно сказать, что и здесь есть совпадения, учитывая ситуацию на Украине и мобилизацию.

Ещё мы тогда нагадали, что бывший министр здравоохранения, а ныне главврач БСМП Алан Цкаев не вернёт многомиллионную премию, из-за которой разгорелся грандиозный скандал. Это тоже оказалось правдой: в 2022 году кассационный суд признал её законной.

Сейчас мы сделали большие расклады только на главных в Калуге людей – губернатора Владислава Шапшу и городского голову Дмитрия Денисова. На остальных чиновников погадали по более простому варианту: три карты и совет.

Лёгкий период

У губернатора Калужской области Владислава Шапши год сложится отлично. Выпали позитивные карты.

Ему кто-то покровительствует. У Шапши лёгкий период, ему нравится его работа. Он чувствует потенциал, у него много энергии и сил. И всё даётся прекрасно. Но есть один момент: карты пророчат, что некоторые проекты гбернатору придётся резко закончить и думать над новыми, более результативными. Об этом говорит карта «Коса» - это то, что резко срезает колос, чтобы дать вырасти новому хлебу.

Заякорился надолго

В раскладе на заместителя губернатора Константина Горобцова карты показали, что заякорился он надолго.

Хорошо себя чувствует. У его много друзей, много мероприятий. Живёт легко. Но чего-то он про себя не знает. Ему надо учиться и открывать какую-то книгу. А в общем год будет складываться хорошо.

Есть предупреждение

Заместитель губернатора Владимир Попов по картам вышел нарциссическим человеком по типу личности. Ему идёт большое счастье в этом году.

Но в будущем карты предупреждают о какой-то крупной ссоре, которая может привести к неприятностям и даже серьёзному отходу от дел.

Сложный год

У заместителя губернатора Карины Башкатовой в прошлом году карты показывали переломный год. А в этом тоже расклад вышел серьезным.

Карты говорят, что возможен переезд. Она будет стоять перед большим выбором. Поступит серьёзное предложение. И ей предстоит тащить тяжелый крест. Сложный будет год.

Предстоит выбор

Переезд возможен и у заместителя губернатора Ольги Ивановой. И тоже будет какое-то больше предложение. Ей предстоит выбирать, и она будет видеть в этом проблему.

Но эта проблема перестанет быть проблемой, тучка прольётся дождиком, и станет опять ясно. Поэтому, возможно, стоит присмотреться к этому новому предложению.

Будет удача

У городского головы Калуги Дмитрия Денисова в прошлом году выпали прекрасные карты: обучение, начинания, поездки и деньги. В этом году удача тоже будет на его стороне.

У него хорошее покровительство. Он находится в крепости, защищенно себя чувствует. Выпала и карта долгой, хорошей карьеры. Всё круто у него. Но какая-то женщина его троллит, мелкие интриги плетёт.

Купается в любви

В прошлом году расклад на первого заместителя городского головы Калуги Александра Серякова получился позитивным. Выпали карты «Букет», «Звёзды». Он весь в любви, в цветах, весь звёздный.

В этом году карты тоже отличные. Но ему будет не до работы, так как выпала карта большой любви. В личном плане год очень хороший. Отношения выйдут на первое место. Он купается в любви, и сам является объектом желаний какой-то дамы сердца.

Звёздная жизнь

У главы городского самоуправления Юрия Моисеева карты в прошлом году предсказывали сплошной позитив. Сейчас выпало предупреждение: какие-то мелкие неприятности.

Но в целом у него звёздная жизнь. И возможны перемены к лучшему. Карты обещают хороший ровный год с положительными переменами.

Хлопоты

У председателя законодательного собрания Калужской области Геннадия Новосельцева карты показывают много забот. Друзей вокруг много, но и много пустых хлопот. К нему идут финансовые новости, но они мелкие и связаны, скорее всего, с домом, может быть, ремонт какой-то предстоит.

В этом году будет много приятельских отношений.

Кто-то строит козни

В раскладе на министра внутренней политики и массовых коммуникаций Олега Калугина карты указали на какую-то потерю. Кто-то строит ему козни. Но эта ситуация уже заканчивается и начинается что-то новое.

Хватит сил и энергии

Министру финансов области Валентине Авдеевой карты напророчили в этом году хорошее здоровье, приятную компанию друзей-единомышленников.

Были сложности, связанные со сменой кадров, но в этом году они заканчиваются. Будут небольшие проблемы, препятствия, но она их преодолеет, есть поддержка, ей хватит сил и энергии.

Грядут перемены

У регионального министра образования и науки Александра Аникеева движение прерывается. Но сейчас у него заканчиваются какие-то метания и начинается какой-то новый этап, к которому него есть ключ.

Может быть, будет какой-то крупный проект или перемена статуса, повышение. Четвертая карта в раскладе – это карта совета. В этот раз она совпала с картой посередине расклада, которая означает перемены.

Самые лучшие карты

У министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Лежнина год будет прекрасный. Он заякорился, ловит рыбу – деньги. Круто себя чувствует.

Какие-то документы ему в руки идут. И деньги большие идут. Все у него классно. Есть и серьёзные покровители - сильные личности.

Самое отличное положение карт из всех, кому мы гадали.

Идёт женщина

Министру здравоохранения Константину Пахоменко в прошлом году карты показали нестабильный год. В этот раз они говорят, что предстоит выяснение отношений с какой-то женщиной. Но в личном плане. И это начнётся вот-вот.

Причём, карты говорят, что деньги от него уходят к этой женщине. Поэтому стоит поберечь свои финансы.

Ключ в руках

Министр сельского хозяйства Леонид Громов, согласно картам, хорошо владеет ситуацией. Он на своём месте и знает, как себя вести. Год у него будет складываться хорошо.

Стабильность

Генеральному директору Агентства развития бизнеса Стефану Перевалову, по слухам, пророчат высокие карьерные перспективы. Однако карты этого не показали.

Они говорят, что нет никакого движения, все стабильно. Ему нравится его место, ему здесь круто. Но чтобы продвинуться дальше, надо переходить в новый статус. И ему тяжело будет даваться дальнейший рост. Повышения карьеры в этом году карты не показали. Но дали совет, что надо переломить ситуацию, идти в гору.

Жизнь меняется

Погадали мы и на бывшего городского голову Калуги Максима Акимова, который недавно уволился с должности директора «Почты России», после чего один из телеграм-каналов написал об эмиграции Акимова в Израиль. Однако вскоре появилось опровержение, экс-мэр областной столицы заявил, что дальше Калуги уезжать не собирается.

Вот мы и поинтересовались, а что говорят на этот счет карты? Уедет Максим Акимов или нет?

Расклад показал трудности. Он ждёт какого-то предложения, письма. И после этого его жизнь серьёзно изменится. Карты говорят, что это произошло из-за того, что в последнее время он чувствовал себя отстранённо.

Среди друзей

Бывшему губернатору, а ныне сенатору Анатолию Артамонову в прошлом году карты счастья не сулили. В этот раз они говорят, что год у него отлично начинается.

Он находится среди друзей, но есть ссоры с какой-то женщиной старше его либо по возрасту, либо по положению.

Сейчас у Анатолия Дмитриевича подходит к концу какой-то период. Но в целом у него всё складывается хорошо, только женщину надо опасаться.

Опять вышла «Змея»

По традиции сделали мы расклад в целом на Калугу, и он получился позитивным.

Денег у города прибавится. Калуга ощущает себя защищённой и год будет хорошим. Но мешает ему развиваться опять какая-то женщина, которая забирает у Калуги деньги.

Кстати, в прошлом году городу тоже выпадала какая-то «Змея», которая нам пакостила.

Под защитой

Разложили карты мы и на Калужскую область. Они показали, что область находится под защитой влиятельных людей, которые выбирают звёздный путь. Удача на нашей стороне, области покровительствуют небеса.

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