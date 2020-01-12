Что творится с катками Калуги в 2023 году: итоги нашей традиционной ежегодной инспекции

Еще в середине декабря городской голова Дмитрий Денисов объявил о том, что в Калуге подготовили 11 уличных катков.

В 2020 году спортивных объектов было на один меньше – 10. И мы тогда решили проверить, как все-таки залили катки в реальности? Результаты, к сожалению, получились неутешительными.

Лишь на трех катках 2020-го лед оказался нормального качества. Где-то мы его и вовсе не нашли, хотя в отчетностях они фигурировали. Чиновники ссылались на погоду, потом топали ногами и давали указания младшим по чину.

В 2021 году мы вновь проехались по всем каткам с инспекцией. Ситуация несколько улучшилась.

В этом году мы снова отправились по ледовым площадкам города. Тем более, что наши читатели перед Новым годом успели выразить недовольство катками. Однако в декабре грянула оттепель и вопрос на какое-то время потерял актуальность. Но как только она нашлась, мы вооружились списком катков, опубликованным горуправой в декабре, и отправились по ним с очередной инспекцией.

Напомним, где их залили в этом году:

Пл. Маяковского, по будням – с 16:00 до 22:00, по выходным – с 11:00 по 22:00,

Ул. Жукова, 3 – по будням – с 14:00 до 22:00, по выходным – с 11:00 по 22:00,

Ул. Никитина, 121 – по будням – с 14:00 до 22:00, по выходным – с 11:00 по 22:00,

Ул. Спартака, 9 – с 14:00 до 20:30 (понедельник, среда, пятница), с 14:00 до 19:00 (вторник, четверг), с 13:00 до 20:30 (суббота), с 15:00 до 20:30 (воскресенье),

Ул. Кубяка, 2-6,

Ул. Ольговская, 17,

П. Мстихино,

Пер. Чичерина, 24,

Д. Лихун,

Ул. Суворова, 69,

Мкр. Куровской.

Во Мстихино на катке установлена традиционна елка. Лед нормального качества. И видно, что здесь спортивный объект пользуется популярностью.

Жителям микрорайона Куровской повезло. Здесь у катка установлены даже раздевалки и лавочки.

Площадка в Куровском большая. Без проблем здесь смогут проводить время и любители фигурного катания, и хоккеисты.

На улице Кубяка между домами 2 и 6 каток очень небольшой, но хоккеистов мы встретили. Только ворот у них тут нет.

Еще, как и в прошлом году, смущает то, что процентов тридцать площадки занимают сугробы. А места ведь и так не очень много.

Понравилась площадка в деревне Лихун. Просторная. Лед хорошего качества для уличного катка.

Также предусмотрено освещение.

На улице Ольговской возле дома №17 каток очень небольшой. Качество льда приемлемое. Сделаны деревянные борта. Явно, чтобы не вылетала шайба. Только вот хоккейных ворот и здесь мы не нашли.

Самый лучший лед на площади Маяковского. Но это уже традиционно. Правда, за катание придется заплатить 100 рублей. Можно взять и коньки в аренду - всего-то за 50 рублей.

Уличные катки во Мстихино, Куровском, Лихунах, Ольговской и площади Маяковского.

После визита в сквер Волкова стало понятно, что придется в ходе репортажа делать небольшое отступление и рассказать вам не о только о катках, но и о лыжах.

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики в 2023 году заявило, что подготовило для калужан спортивный подарок. Вокруг обновленного стадиона в сквере Волкова нарезали лыжню.

На картинке выглядело все красиво. Вот вам и старт, и финиш.

А вот на деле обнаружить лыжню оказалось делом крайне сложным. Надо думать, пара одиноких спортсменов здесь все-таки недавно проезжали. Врядли больше.

Ппричина оказалась в декабрьской оттепели. На участке трассы есть лед.

- В период неблагоприятных погодных условий лыжня растаяла до земли, - во вторник, 10 января, сообщил начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь МАТВИЕНКО. - Как только выпадет необходимое количество снега, лыжная трасса будет накатана. Мы проведем официальные спортивные мероприятия, и калужане смогут использовать лыжню.

На Правобережье закупили новые ворота и сетки.

Один из самых грустных катков располагается в самом центре - на улице Суворова. Места здесь крайне мало. А лед на некоторых калужских улицах бывает лучшего качетва, чем на этой площадке.

Еще один парадокс - на переулке Чичерина, 24. Мы были здесь 10 января и в этот день шла активная заливка льда. Правда, кататься местным жителям придется недолго. Через несколько дней наступит оттпепель.

На улице Жукова каток явно используется активно.

Может, из-за большого количества спортсменов лед тут, мягко скажем, не очень.

Кстати, катки на площади Маяковского, улицах Жукова, Спартака и Никитина работают по графику. Все остальные площадки доступны для калужан в любое время. На улице Спартака также как и всегда идеальный лед.

Завершили свой рейд мы на улице Никитина. Ворота тут есть. Лед, пусть и под снегом, хорошего качества. Как, в прочем, и в прошлые годы.

Уличные катки на Суворова, Чичерина, Жукова и Никитина.

Подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что наши ежегодные проверки все-таки дали свои результаты. Если в 2020 году находились ну совсем непригодные для катания площадки, то сейчас они залиты по всем адресам и вполне подходят для использования. Да и липовых, существующих только на бумаге катков в этот раз мы не нашли.

Правда, есть претензии к качеству льда, но в сравнении с тем, что было в прошлые годы, в этом сезоне чиновникам можно поставить твердую четверку за проделанную работу.

Будем надеяться, что в следующем году положительная динамика не сойдет на нет, и ситуация хотя бы не ухудшится. Как доживем - проверим.

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