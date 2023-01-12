Психолог из Калуги Полина Гераськина рассказала, почему детей после каникул трудно заставить ходить в школу и стоит ли ругать их за плохие оценки

Признавайтесь, получали плохие оценки в школе? Доставалось от родителей?

Наверняка они повышали голос, утверждали, что вы станете дворником, а у кого-то эффективным средством воспитания был ремень.

Как же правильно поступить, если у ребёнка в дневнике появилась «двойка», разбираемся в ситуации с детским психологом, мамой троих детей Полиной ГЕРАСЬКИНОЙ.

Я - плохой

- Полина, что делать, родителям: ругать ребёнка за плохие отметки или нет?

- Могу поделиться своим опытом... Старший сын учится в 5-м классе.

И я - та мама, которая не делает уроки. Егор с первого класса делает их самостоятельно.

Я не знаю расписание его уроков, и он сам встаёт в школу, собирается (так как мама, то есть я, сплю). Да, кстати, я ему помогаю при просьбе: «Мам, помоги понять, что именно требуется выполнить» и т.д.

Но ответственность за обучение несёт он сам. Я не терроризирую его оценками и манипуляциями и, тем более, купле-продажей и зарплатой не занимаюсь.

Во-первых, полученная оценка говорит лишь о том, как ребенок приготовился именно к этому занятию в данный момент. Но никак не характеризует его как человека.

Ребёнок, столкнувшись с вашей агрессивной реакцией, может замкнуться, перестать с вами делиться своими неудачами и откладывать признание как можно дальше, пока мама сама не увидит двойку в дневнике.

А дальше мама начинает возмущаться ещё и за то, что ребенок врёт. Потом, в подростковом возрасте, теряется связь, и нормальное общение уже просто невозможно.

Ругать школьника 7-12 лет за плохую отметку бессмысленно. Дети не способны сделать правильные выводы из вашей критики, будут только мысли: «Я плохой».

- Но оценки всё же важны.

- Конечно, оценки имеют важное значение для взрослого, мы считаем, что это билет в лучший вуз и светлое будущее. На самом деле, оценки - это лишь часть успеха.

Объясните ребенку, почему стоит учиться хорошо и зачем надо подтягивать свои знания. Если «двойки» и «тройки» появляются изредка, не стоит особо заострять на них внимание. А вот если это стало регулярным, то надо найти причины.

- Какие это могут быть причины?

- Это может быть очень сложная школьная программа. Ребенок не может от природы иметь склонность абсолютно ко всем наукам. Может быть потеря мотивации и интереса к учебе. А бывает, что причина в предвзятом отношении учителя или в его неумении донести до ребенка информацию.

Ругать нельзя, но и на самотёк спускать нельзя, иначе можно запустить всю учебу.

Ищем причины

- Как взять себя в руки, если ребёнок выбесил и очень хочется поругать его?

- Успокойтесь, посчитайте до десяти и начните спокойный разговор. Если причина проста и немного не хватило знаний, помогите ребенку это исправить.

Если причина плохой оценки в лени, то стоит взять под контроль выполнение домашний заданий и подготовку к урокам. Реагируем не на плохую оценку, а на безответственность, которая к ней привела.

Если нет мотивации, то её надо искать. Не стоит жёстко ограничивать прогулки, просмотр мультиков. Заинтересует ребенка процессом. Поощряйте его за труд.

Если причина в том, что ребенку никак не даётся определенный предмет, то стоит задуматься о дополнительных занятиях.



- А стоит хвалить за пятёрки?

- Да, но не переусердствовать, а то ребенок может зазнаться и перестать учиться. Хвалите не за оценки, а за те знания, которые он получил в школе. Что нового он узнал? Пусть поделится с вами. Есть разница в том, чтобы похвалить за пятёрку, и в том, чтобы хвалит за то, с какими трудными заданиями ребенок справился и благодаря чему.

Придумайте ритуал

- Полина, а что делать, если ребенка утром не разбудить, он не хочет никуда идти, говорит: «Сами ходите в эту вашу школу»?

- Часто такая ситуация бывает после каникул. Ребёнка тяжело разбудить по утрам, льются слёзы рекой, нет желания надевать школьную форму, а вечером делать уроки.

Неудивительно, что терпению родителей быстро приходит конец и появляется типичная реакция на отказ ребенка ходить в школу: приказы: «Я сказала: встала и пошла!», философия: «Жизнь тяжелая штука, но что поделаешь?», советы: «Завтра ложись спать пораньше»,

вопросы: «Почему не хочешь? Кто тебя обидел? Ты не понял задание?», обесценивание и отрицание чувств ребенка: «Это почему не хочешь? глупости какие».

Но такая реакция у ребенка вызовет только злость и раздражение на родителя, и желания идти в школу точно не прибавится.

Что делать? Услышать ребенка, внимательно, без криков, советов и осуждений. Разделить его чувства, сказать: «Я тебя понимаю, очень неприятно вставать рано утром».

Помочь и поддержать, напомнить о скорых каникулах и выходных, о друзьях в школе и любимом предмете. Утром приготовьте вкусный завтрак и оформите его ярко и необычно, придумайте свой ритуал на пробуждение. Помогайте ребенку с уроками вечером, чтобы он лёг спать вовремя.

Задайте 4 вопроса

- Родители сейчас настолько загружены, что и поговорить вместе некогда. Как не отдалиться от ребенка?

- Ученые подсчитали, что в среднем мы уделяем общению с детьми всего 12,5 минут в день. Из этого времени 8,5 минут родители отводят на различного рода наставления, замечания и споры.

На доверительное дружеское общение остается всего лишь 4 минуты в день!

Писательница Джейми Харрингтон нашла выход из этой ситуации, сформулировав 4 вопроса, которые нужно задавать ребенку каждый день. Они простые, но это работает.

1. Как прошел твой день?

Если поначалу ребенок отшучивается или отвечает: «плохо», «нормально» и так далее, не нужно устраивать ему допрос. Можно сказать: «Ладно, не хочешь – не рассказывай, хотя мне это интересно. А вот я сегодня делала то-то и то-то...». Со временем ребенок, даже самый замкнутый, самостоятельный и скрытный, начнёт с вами делиться. Проверено на практике! Кстати, с мужьями работает точно так же.

2. Как дела у твоих друзей?

Можно спросить о конкретном друге, если вы знаете о каких-то событиях из его жизни, а можно – обо всех друзьях в общем. Например: «Кто из твоих друзей, по-твоему, нравится мне больше всех? Почему? Расскажи мне о своём лучшем друге. Что хорошего твой друг делал для тебя? Кем из своих друзей ты гордишься? Почему? Чтобы ты сделал, если бы узнал, что твой друг украл что-то?» Как вы понимаете, это вопросы для разного возраста, для разных случаев.

3. Что хорошего с тобой случилось за день?

Даже в самый мрачный день после контрольной по математике можно задуматься и вспомнить про маленькие приятности. А если не вспоминается, то взять и придумать их. Например, незапланированно пойти в кино, поиграть всей семьей в настольную игру или просто лечь и помечтать, где и как проведете отпуск или выходные. Это выведет вас на позитив.

4. Тебе нужна моя помощь?

Все мы знаем, как трудно бывает просить помощи. Ребенок, который не привык получать помощь по мелочам, тем более не обратится к вам в более сложной ситуации, поэтому начинать нужно с малого – помочь убраться в комнате, сделать уроки, разрешить какую-то неоднозначную ситуацию.

Не бойтесь разбаловать сына или дочь: чем больше вы помогаете по мелочам, тем выше вероятность, что в случае серьезного конфликта ребенок придёт за советом к вам. Но это не означает, что нужно начать делать все вместо него.

И еще небольшой, но важный совет: слушая ребенка, не торопитесь выносить суждения, комментируйте только тогда, когда вас об этом попросят. Пусть ваши глаза будут на одном уровне (если ребенок маленький наклонитесь к нему, возьмите его на руки или просто сядьте рядом).

Не игнорируйте телесный контакт, обнимитесь, возьмите за руку. Если вы сейчас в плохом настроении или у вас нет времени, честно скажите ребенку об этом и договоритесь, когда вы сможете пообщаться позже.

Дорогие читатели, делитесь в комментариях, как вы поступаете, если ваш ребенок принёс из школы «двойку».

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