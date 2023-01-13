155 лет назад было модно ходить в библиотеку к сестрам Шевырёвым

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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18 января 1868 года в Калуге, с разрешения Калужского губернского правления, открылась библиотека Елизаветы Дмитриевны Шевырёвой.

Это была особое учреждение, где можно было найти запрещённые революционные книги. А Елизавете Шевырёвой на момент открытия библиотеки было всего 23 года.

С читателей брали за плату

История появления в Калуге библиотек очень интересна. Одна из первых была открыта в 1793 году при главном народном училище (ныне здание КГУ на ул. Ленина). Здесь же работала книжная лавка, на доходы с неё и содержалась библиотека.

В определенное время читать книги разрешалось бесплатно, а вот чтобы взять их на дом, нужно было заплатить.

Потом во время войны с Наполеоном публичная библиотека закрылась. Но в 1834 году на её базе была открыта Городская общественная библиотека, которая существовала за счёт добровольных пожертвований и платы читателей.

Кроме того, в середине ХIХ века в городе одна за одной появляются частные библиотеки. Были библиотеки купца Грудакова, Татаринова, которая располагалась во флигеле усадьбы Билибиных (ныне музей изобразительных искусств на ул. ленина), потом этой библиотекой владели Мясниковы, а затем – Корчагины.

Говорят, что в лавке Антипина выставлялась в витрине шляпа,которую забыл здесь Гоголь.

Хорошая книжная лавка находилась в Гостином дворе и принадлежала купцам Антипиным. По легенде сюда заходил Гоголь и даже обнаружил там свои сочинения. Слава об этом быстро разлетелась по городу. Лавка Антипиных стала популярной.

А антипинская библиотека была одной из самых крупных в городе. Она насчитывала 1925 изданий, 5100 томов. Здесь числилось 65 подписчиков, так называли постоянных посетителей.

Михаил Антипин с женой.

Конкурировали между собой

Частные библиотеки пополнялись современными изданиями, модными журналами, чтобы привлечь калужан. И спрос был, хотя приходить сюда было дорогим удовольствием, не всякому по карману.

Общественная библиотека конкуренции не выдержала. Как пишет краевед Малинин, в 1854 году она была переведена из гимназии в клуб и находилась в доме дворянского собрания без всякого употребления.

Но через несколько лет, в 1891 году, в городе вновь появляется общественная библиотека, которую городские власти выкупили у семьи Мантейфель за 3000 руб.

Эта библиотека просуществовала 20 лет до 1917 года и находилась на нынешней ул. Ленина, 88/1. Выписывались лучшие столичные журналы и газеты. В библиотеку приходили Кашкин, Луначарский, Циолковский.

Малинин замечает: «...в настоящее время, наоборот, публичная городская библиотека подорвала деятельность частных, так что библиотека Антипина закрылась, а библиотека Корчагина не пополняется новыми книгами и не выписывает периодических изданий».

В 1870-х годах бизнес Михаила Антипина приходит в упадок, но уже с 1888 года он заново открывает библиотеку с продажей книг. Кроме того, в его магазине продавались атласы, учебники, тетради, бумага, карандаши, перья, посуда, ценные породы дерева, а также ружья, пистолеты и револьверы.

Кстати, прессу в то время чиновники читали в своих учреждениях, а другие калужане могли изучить её в трактирах, куда она тоже доставлялась.

Увлеклись революционными идеями

Библиотека сестёр Шевырёвых была особенно популярна у калужской молодёжи. По словам краеведа, потомка Шевырёвых Олега Мосина, дочери богатого калужского мясоторговца Дмитрия Шевырёва были выпускницами Калужского женского училища (ныне школа № 5).

Сестры Шевыревы решили организовать доступную для народа бесплатную библиотеку и выкупили «Кабинет для чтения госпожи Храповицкой».

18 января 1868 года калужское губернское правление разрешило 23-летней мещанке Елизавете Дмитриевне Шевыревой открыть библиотеку-читальню. Находилась она на бывшей Почтовой улице в двухэтажном каменном доме (сейчас на этом месте на ул. Марата стоит Дом печати). На первом этаже разместили книги, а на втором жили Елизавета, Мария и Ольга Шевырёвы.

Читателям нравилось приходить сюда. Владелицы были образованными молодыми девушками, а количество книг впечатляло: 1700 томов на русском и 200 томов на французском языках, выписывалось 16 изданий. По числу подписчиков она практически сравнялась с антипинской библиотекой, здесь был 61 постоянный читатель.

Елизавете Шевырёвой было всего 23 года, когда она открыла библиотеку.

Сестры Ольга, Елизавета, Аполинария, Серафима, Мария Шевырёвы и их брат Николай Шевырев увлекались народническими революционными идеями, и в библиотеке можно было найти запрещенные издания.

Ольга работала наборщицей и корректором в московской народнической типографии Ипполита Мышкина. Апполинария была курьером - привозила книги в библиотеку из Москвы и Петербурга.

В библиотеку Шевыревых заходили молодые чиновники контрольной палаты и окружного суда, соратник декабриста Батенькова врач Анатолий Лучшев. Старшая из сестёр Аполлинария была замужем за начальником технического училища Михаилом Преображенским, который сотрудничал с революционерами, в том числе с Вилоновым.

Почти ежедневно у сестёр бывала невеста народника Петра Ткачева Александра Дементьева, которая, отбыв наказание в Петропавловской крепости и Литовском замке, жила в Калуге.

К 1871 году фонд библиотеки Шевырёвых вырос до 2500 русских книг, а вот число читателей сократилось до 18 человек. Содержать библиотеку стало невыгодно, но сестры её не закрывали.

Библиотека Шевырёвых находилась на ул. Марата, в двухэтажном доме, рядом с церковью Покрова на рву.

Только после обысков и арестов, связанных с типографией Мышкина, библиотека Шевырёвых была закрыта, а её сёстры арестованы. Ольга привлекалась за участие в антиправительственной пропаганде и несколько лет находилась в Петропавловской крепости. В 1878 году она добровольно за своим ссыльным мужем Скворцовым уехала в Тобольскую губернию.

Мария Шевырёва стала земской акушеркой, работала в Песоченском заводе.

Аполлинария стала врачом, жила в доме № 40 на бывшей ул. Шевыревской (ныне ул. Дзержинского). Позднее вместе с мужем, сестрой Елизаветой и братом Николаем она состояла членом Общества бесплатной библиотеки-читальни, которая пропагандировала социал-демократические идеи.

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