Роботы, шипы дракона и приложение в помощь пожилым: что еще создают школьники из Калуги

Мы продолжаем рассказывать об учреждениях дополнительного образования детей в Калуге, куда вашего ребенка возьмут бесплатно.

Ранее мы писали о Центре дополнительного образования детей им. Ю. А. Гагарина – Дворце пионеров и Областном эколого-биологическом центре – бывшей станции юннатов.

Сегодня речь пойдет о Центре развития творчества детей и юношества «Созвездие». Он распределен по четырем зданиям города, но основные – на улицах Телевизионной и Поселковой. В первую очередь мы направились на Поселковую.

Найти дело по душе

На улице Поселковой, в бывшем здании УПК, было многолюдно. У гардероба женщина с интонацией наставника обращалась к юноше: «Молодец. У тебя сегодня даже голос звучал иначе».

Как рассказала пятью минутами позже директор МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» Светлана МИЛЮТИНА, ровно в эти часы в центре проходил конкурс чтецов.

— У нас ребята находят дело по душе, – говорит Светлана Леонидовна. – Дети с 5 до 18 лет бесплатно занимаются вокалом, хореографией, робототехникой, цифровым моделированием одежды, выбирают эстрадно-джазовое отделение или студию компьютерного моделирования, изучают предпринимательство и многое другое.

Если программа не требует специальных навыков, то принимаем ребят в течение всего года. Но если это учебная программа по английскому, то мы предложим подождать до сентября.

Записаться можно как через Госуслуги, так и позвонив по телефону 8 (4842) 55-06-58. Мы расскажем о направлениях подробно, вы сможете прийти и познакомиться с педагогом.

Также в мае, августе и сентябре у нас есть дни открытых дверей, когда ребята пробуют себя, определяются с направлением, записываются.

Роботы

В радиоклубе «Робототехник» не привыкли сидеть сложа руки. «Делаем роботов полезных из техники бесполезной» – гласит девиз команды.

Мальчишки под руководством Вячеслава ДАНКОВА умеют делать роботов из всего, что найдут: шланг от стиральной машины, колеса от детской коляски – многие детали выпаиваются и из старой техники. У рукастых парней все идет в дело!

Андрей и Влад рассказали, что занимаются первый год, сейчас оттачивают навыки пайки, следуя схемам. В дальнейшем приступят к сборке роботов.

Ученикам Вячеслава Михайловича фантазии не занимать: робот-миньон и робот-мушкетер уже приглядывают за радиоклубом.

Все роботы, созданные в радиоклубе, на ходу и функциональны.

Шелковое платье и шипы дракона

Иная атмосфера в кабинете цифрового моделирования одежды, где педагог Надежда МАТРОСОВА учит девочек шить. Здесь школьницы создают шелковые выпускные платья и модные жакеты, удобные худи с шипами, как у дракона, а на занятия приезжают даже из Воротынска.

— У нас обычный школьный предмет становится интересным, – говорит Надежда Александровна. – Я не ограничиваю девочек в желаниях.

Эскиз одежды создаем на компьютере в специальной программе, с ней удобнее, чем по старинке строить выкройки: попробуй, поймай этот прямой угол, особенно если рисуешь на обоях. Ребенок вносит свои мерки, создается выкройка, которая тут же печатается на специальном аппарате – плоттере.

Для пошива одежды у нас есть необходимое оборудование: швейные машинки, многофункциональный оверлок.

Одна ученица пришла ко мне, когда ей было 10 лет. Мама привезла, говорит: «Хочет сама шить выпускное платье!» – и вручила нам отрез шелковой ткани. Получилось здорово: со сложным втачным рукавом, широкой юбкой.

Присоединиться можно в течение всего года, мы стараемся с каждым ребенком работать индивидуально.

Здесь школьницы под чутким руководством педагога осваивают оверлок и швейные машинки.

Девочки создают будущий наряд в программе на компьютере.

На «Основы прикладного дизайна» приходят шестилетки с куклами и игрушками. Пробуют шить для них, знакомятся с тканями.

Векторная графика и помощь пожилым

Студией информационных технологий «В IT» руководит Кирилл ЕФИМОВ.

— У нас ребята с 12-13 лет разрабатывают элементы фирменного стиля мобильных приложений, – рассказывает Кирилл Николаевич. – Учатся по направлениям «Программирование», «Виртуальная реальность», «Векторная графика», «Цифровой рисунок».

Школьники, которые параллельно занимаются художественным направлением, создают комиксы и векторную графику – рисуют, используя треугольники.

Старшеклассники отрисовывают логотип, делают визитки, создают фирменный стиль.

Из последнего – разработали мобильное приложение для помощи одиноким пожилым людям и с ним выиграли на межрегиональном конкурсе.

50 процентов детей из объединения участвуют в конкурсах и олимпиадах как городских, так и региональных, всероссийских. На соревнованиях WorldSkills мои юниоры три года подряд были первыми в области.

Один выпускник – моя гордость – за полгода работы стал ведущим разработчиком в дочерней компании «Газпрома», – завершил беседу Кирилл Николаевич.

Векторная графика. Работа одного из учников.

Ребята помладше тоже занимаются в этом классе, но у другого педагога.

Проекты и квартирники

В кабинете «Предпринимательство» в тот вечер шла работа над проектом «Отличие русской кинематографии от южнокорейской», параллельно разбирались в «проблемах цифровой реставрации поврежденных старинных кирпичей с клеймом, найденных на территории Калужской области».

В эстрадно-джазовом отделении под руководством Сергея ВОЛКОВА репетировала группа юных музыкантов Just Imagine. Гитары, ударные и голоса солистов – ребята показали, чему учатся, сыграв и для нас.

Ребята-музыканты занимаются первый год, но уже играют слаженно.

По словам Сергея Петровича, новички могут приходить в любой момент и начинать с акустической гитары, потом осваивать другие инструменты. Бонусом станет дружная компания увлеченных сверстников и регулярные квартирники, где играют, поют и подпевают. Более опытные ребята участвуют в межрегиональных конкурсах.

Взрослые ребята, старшеклассники из отделения СМИ «Тележурналистика», изучали фотографию как вид искусства с педагогом Андреем ХОХЛОВЫМ. Знания получают широкие: видеосъемка, компоузинг, монтаж и все, что с этим связано.

— Мы работаем в двух локациях, – рассказывает педагог. – Здесь у нас съемочный павильон, а в «МЭШДОМЕ» – штаб-квартира (МЭШДОМ – структурное подразделение на улице Врубовой, 10 - прим.ред.)

Это группа первого года обучения. Настя уже получила гран-при Всероссийского конкурса «Любимые уголки детства».

К нам лучше приходить с начала учебного года. Программа рассчитана на два года обучения. Но в процессе получается три: первый год слушаем, второй год понимаем, зачем пришли, а третий – плотно работаем. Спрашиваю с них серьезно, – завершает Андрей Анатольевич.

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