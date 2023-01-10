Садальский обвинил Кравченко в пьянстве и не приехал в Калугу

В Калуге в субботу, 7 января, состоялся показ спектакля «Женихи» с известной по сериалу «Сваты» актрисой Татьяной КРАВЧЕНКО.

Однако это стало полной неожиданностью для зрителей, а все потому, что в этот день публика должна была смотреть спектакль «Гвоздь сезона».

Почему в последний момент калужанам показали совсем другой спектакль, мы узнали у организаторов.

Откуда ноги растут

Как рассказал нашей редакции руководитель театрально-концертного агентства «Звездный дождь» Дмитрий Бабаев, началось все с того, что до новогодних праздников исполнитель главной мужской роли в спектакле «Гвоздь сезона» 71-летний Станислав САДАЛЬСКИЙ нелицеприятно высказался о Татьяне Кравченко, после чего народная артистка России предупредила шоумена, что играть с ним в спектакле в Санкт-Петербурге она отказывается. Организаторы тоже были предупреждены заблаговременно и определили актрису на замену.

Однако, отыграв упомянутый спектакль в культурной столице, Садальский заявил в СМИ о неожиданной пропаже Кравченко, притянув к этому обвинения о проблемах с алкоголем у женщины.

— Нужно иметь смелость, будучи народной артисткой «Ленкома», не приехать на спектакль в Питер. Позор, – написал Садальский в соцсетях. – Особенно молодым партнерам и зрителям обидно, артистка не приехала, все волновались жива ли Кравченко, артистке было безразлично. Алкоголь возмутил великой артистке разум! Отрезвев, на следующий день уже играла в Калуге без меня. Зритель был в ужасе, и я его понимаю. Пьянство на сцене не приемлю! Может Марк Варшавер, директор театра это поощряет. Не думаю.

Чья бы корова мычала?

Агентство «Звездный дождь», которое выступает организатором концерта «Гвозь сезона» в Калуге, заявило, что скандальные обвинения в адрес Кравченко абсолютно беспочвенны, обратив внимание на тот факт, что она работает каждый день начиная со 2 января: сначала гастроли во Владимире, Твери, а 7 января актриса приехала в Калугу, где должна была сыграть в паре с тем самым Садальским, который в нашем городе и вовсе не появился.

Оказалось, вечером 6 января, за сутки до представления, личный агент Станислава Юрьевича позвонил в Калугу и без объяснения причины сообщил, что актер в колыбель космонавтики не приедет.

Из-за этого пришлось срочно менять спектакль на «Женихи».

Чтобы калужане не остались без спектакля, в Калугу срочно выехал актер Александр Панкратов-Чёрный.

По мнению генерального директора «Звездного дождя» Дмитрия БАБАЕВА, Садальский – это тип человека-шоумена, который просто живет скандалами. Причем, это не первый случай: ранее уже несколько актрис пострадали от его заявлений.

— Я редко комментирую подобные новости, но тут, что называется, накипело, – говорит Дмитрий Бабаев. – В последние несколько дней в ряде федеральных СМИ появились сообщения нелестного характера в адрес народной артистки России Татьяны Эдуардовны Кравченко. Все эти сообщения исходят от одного человека – актера Станислава Садальского.

Подло и цинично Станислав Юрьевич просто врет о том, что Татьяна Эдуардовна сорвала спектакль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Друзья, это подлая ложь! Как вы знаете, мы много работаем со спектаклями с участием Татьяны Кравченко. Вот и в эти праздничные дни, начиная со 2 января, мы на гастролях вместе с ней: во Владимире, в Твери, в Калуге…

Мы не хотели испортить людям запланированный поход в театр и экстренно заменили спектакль на комедию «Женихи», – продолжает Бабаев. – В паре с Татьяной Кравченко на сцену вышел всеми любимый актер Александр Панкратов-Чёрный, который изменил свой график и срочно приехал в Калугу. Хочу отметить, что ни один зритель не ушел со спектакля.

Проще говоря, отсутствия актера Садальского никто не заметил, – подытоживает Бабаев. – Примитивный самопиар – все, что осталось от некогда известного «Кирпича».

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