В Калужской области 15 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксировано 15 новых случаев коронавируса, сообщили во вторник, 3 января, в федеральном оперативном штабе.

В больницу госпитализировали трех человек. Выздоровели 15 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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