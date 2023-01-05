Смотрим, кто из известных калужан родился в год Кролика: творческие и политические деятели

Год Кролика, который вновь пришел к нам, знатоки гороскопов называют «открытым» годом. Кролики – ласковые, энергичные и осторожные зверьки, семейные и скромные.

Люди, рожденные в год Кролика, просто созданы для коммуникаций. Они талантливы и амбициозны, пользуются доверием и уважением друзей и коллег по работе и всегда могут дать хороший совет.

В первые дни 2023-го мы решили рассказать вам об известных калужанах, которые родились в год Кролика. С Новым годом, друзья!

Российский художник-карикатурист Николай СТЕПАНОВ родился в Калуге в 1807 году в семье первого губернатора Енисейской губернии.

Когда ему исполнилось20 лет, Николая назначили на службу в Главное управление Восточной Сибири. Там он и увлекся карикатурой.

В 1832 году Степанов уехал в Санкт-Петербург, где работал в департаменте казначейства.

Его карикатуры публиковались в журналах «Сын Отечества» и «Иллюстрированный альманах». В 1855—1856 годах выпустил несколько альбомов своих карикатур. Популярностью пользовались его карикатурные бюсты Айвазовского, Белинского, Гончарова, Некрасова и других.

В 1859—1864 годах издавал сатирический журнал «Искра», для которого нарисовал около 1600 карикатур. А еще через год начал издавать свой сатирический журнал «Будильник».

Людмила ГАВРИЛОВА родилась в Калуге в 1951 году. Актриса театра и кино, преподаватель кафедры актёрского мастерства Театрального училища имени Б. В. Щукина, ведущая информационно-познавательного канала «Настроение» на канале «ТВ Центр». Является Заслуженной артисткой России.

Детство Гаврилова провела в Калуге, а в 1973 году окончила «щуку». Тогда же дебютировала в главной роли в спектакле «Пеппи Длинный чулок» в постановке Маргариты Микаэлян.

Театральная карьера у актрисы получилась успешной. Она играла в таких спектаклях, как «Тартюф», «Женитьба Фигаро», «Ревизор».

Также Людмила Гаврилова ярко дебютировала в кино. За пару лет она сыграла в фильмах «Тимур и его команда» и «Мимино».

Актриса также снялась в сериалах «Солдаты», «Глухарь» и «Папины дочки».

Музыковед и композитор Виктор УСПЕНСКИЙ — один из крупнейших отечественных фольклористов. Будущий народный артист Туркменской и Узбекской ССР родился в Калуге в 1879 году.

Спустя 19 лет он окончил Оренбургский военный кадетский корпус, после чего проходил военную службу на Кавказе. В 1913 году Успенский окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу композиции.

В дальнейшем Виктор жил в Ташкенте, занимался исследованием музыкальной культуры народов Средней Азии. Провел восемь этнографических экспедиций по Средней Азии. По их результатам был составлен ряд нотных сборников традиционной народной узбекской, туркменской и таджикской музыки.

Успенский писал произведения для симфонического оркестра, хора, фортепиано.

Советский военачальник, генерал-майор инженерно-авиационной службы, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии Павел ВОРОНИН появился на свет в Калуге в 1903 году.

В 17 лет уехал к родственникам в Москву, где устроился на авиационный завод. Дальнейшее образование Воронин продолжил сначала в вечернем техникуме, а позже в машиностроительном институте имени Лепсе. В 1936 году Павла отправили в командировку в США для изучения авиационного производства. Там он пробыл 8 месяцев.

В 1940 году Павел Андреевич был назначен заместителем наркома авиационной промышленности СССР, а 1946 году - директором созданного авиазавода ММЗ «Знамя труда».

Под его руководством продолжался выпуск известных на весь мир самолётов микояновской конструкторской школы. В Калуге установлен бронзовый бюст памяти Павла Воронина, его именем названы улица и сквер.

Советская балерина и Народная артистка РСФСР Римма КАРЕЛЬСКАЯ родилась в Калуге в 1927 году.

Она окончила Московское хореографическое училище.

В течение 27 лет была солисткой балетной труппы Большого театра, где выступала на сцене в ведущих балетных партиях.

- Двойная роль Одетты-Одиллии в исполнении Риммы Карельской отличалась высокой сценичностью, завершенностью движений, особенно подчеркнутых в наиболее важных сценах спектакля. Балерина покорила публику, доказав ещё раз, что виртуозность не исключает актерского мастерства, — так писали в рецензиях на выступления Большого театра на первых парижских гастролях в 1958 году.

В 1971—1974 годах Римма Карельская была педагогом классического танца в Концертном ансамбле Классический балет, после этого стала балетмейстером-репетитором Большого театра.

Губернатор Владимирской области Александр АВДЕЕВ родился в нашем городе в 1975 году в семье рабочих Калужского турбинного завода.

Закончил калужскую школу №17, после чего отучился в бауманском на факультете машиностроения.

С 2003 по 2004 год проходил обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров, а в 2010 году Авдеева назначили главой Администрации Обнинска.

С сентября 2015 года он занимал должность заместителя губернатора Калужской области.

Александр Авдеев одержал победу на выборах 2016 года в госдуму, и был избран депутатом. Однако 4 октября 2021 года Президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области, а после выборов официально вступил в полномочия главы региона.

По признанию многих жителей первого наукограда России, Авдеев стал самым любимым населением мэром за всю историю Обнинска.

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